Lao động

Thêm trường hợp người sử dụng lao động được tạm dừng đóng BHXH từ ngày 1-3

HƯƠNG HUYỀN

(NLĐO) - Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất là không quá 12 tháng tính từ tháng người sử dụng lao động có văn bản đề nghị gửi cơ quan BHXH

Theo quy định của Luật BHXH 2024, trường hợp người sử dụng lao động (NSDLĐ) gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh dẫn đến việc người lao động và NSDLĐ không có khả năng đóng BHXH thì được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong thời gian tối đa 12 tháng.

Căn cứ Nghị định 158/2025/NĐ-CP, các trường hợp NSDLĐ khó khăn phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh bao gồm: Gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc do khủng hoảng, suy thoái kinh tế hoặc thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế; Gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa.

Thêm trường hợp người sử dụng lao động được tạm dừng đóng BHXH từ ngày 1-3 - Ảnh 1.

NSDLĐ gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Bên cạnh đó, để được tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất, NSDLĐ thuộc trường hợp nêu trên phải đáp ứng các điều kiện: Phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ 30 ngày trở lên và không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc phải tạm thời nghỉ việc từ 50% trở lên so với tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh;

Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra, không kể giá trị tài sản là đất hoặc không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc phải tạm thời nghỉ việc từ 50% trở lên so với tổng số lao động có mặt trước khi thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa.

Tuy nhiên, Luật Phục hồi, phá sản 2025 (hiệu lực từ 1-3-2026) đã sửa đổi, bổ sung quy định nêu trên của Luật BHXH 2024. Cụ thể, tại khoản 2 Điều 86 Luật Luật Phục hồi, phá sản 2025 quy định: "Trong trường hợp NSDLĐ gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh dẫn đến việc người lao động và NSDLĐ không có khả năng đóng BHXH, hoặc NSDLĐ được áp dụng thủ tục phục hồi theo quy định của pháp luật về phục hồi, phá sản, thì được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Thời gian tạm dừng đóng tối đa không quá 12 tháng".

Như vậy, từ 1-3-2026, sẽ có thêm trường hợp được tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất là NSDLĐ được áp dụng thủ tục phục hồi theo quy định của pháp luật về phục hồi, phá sản.

Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định của Luật BHXH 2024

Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo tháng và không quá 12 tháng tính từ tháng NSDLĐ có văn bản đề nghị gửi cơ quan BHXH. Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, NSDLĐ vẫn phải đóng vào quỹ ốm đau và thai sản, quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Trường hợp trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất mà người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí, tử tuất hoặc chấm dứt hợp đồng lao động thì NSDLĐ và người lao động hoặc thân nhân người lao động thực hiện đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng để giải quyết chế độ cho người lao động, thân nhân người lao động hoặc xác nhận thời gian đóng BHXH cho người lao động;

Hết thời hạn tạm dừng đóng quy định, NSDLĐ và người lao động tiếp tục đóng BHXH bắt buộc và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng. Thời hạn đóng bù chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo tháng kết thúc việc tạm dừng đóng, số tiền đóng bù của những tháng tạm dừng đóng bằng số tiền phải đóng BHXH bắt buộc theo quy định tại Điều 33 và Điều 34 của Luật BHXH.

Trường hợp sau thời hạn đóng bù chậm nhất, NSDLĐ và người lao động mới đóng bù cho những tháng tạm dừng đóng thì thực hiện theo quy định tại Điều 40 và Điều 41 của Luật BHXH.


chế độ hưu trí người lao động người sử dụng lao động tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội BHXH
