"Đóng cửa" tạm thời sân bay Thọ Xuân và Đồng Hới ứng phó bão số 5 Kajiki

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

"Đóng cửa" tạm thời sân bay Thọ Xuân và Đồng Hới ứng phó bão số 5 Kajiki

Dương Ngọc

(NLĐO)- Do ảnh hưởng của bão số 5 Kajiki, tạm ngừng tiếp thu máy bay tại Cảng hàng không Đồng Hới trong ngày 25-8.

Căn cứ báo cáo của Trung tâm khí tượng Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), do ảnh hưởng bởi cơn bão số 5, Cục Hàng không Việt Nam đã quyết định tạm ngừng tiếp thu máy bay tại Cảng hàng không Thọ Xuân (Thanh Hóa) từ 4 giờ đến 16 giờ, tại Cảng hàng không Đồng Hới từ 10 giờ đến 21 giờ ngày 25-8-2025 để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách, người và tài sản, trang thiết bị tại các cảng hàng không nêu trên.

"Đóng cửa" tạm thời sân bay Thọ Xuân và Đồng Hới ứng phó bão số 5 Kajiki- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trước đó, Cục Hàng không đã phát văn bản khẩn gửi các đơn vị liên quan chủ động phòng chống, ứng phó cơn bão số 5.

Các sân bay được dự báo nằm trong vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 5 gồm 4 sân bay: Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa), Vinh (tỉnh Nghệ An), Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị) và Phú Bài (TP Huế).

Để chủ động ứng phó với bão số 5, đảm bảo an toàn hoạt động bay, người và tài sản tại các sân bay, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến khai thác bay, Cục Hàng không yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức trực 24/24 giờ; thực hiện nghiêm Quy trình ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng; kiểm tra hệ thống kết cấu hạ tầng cảng hàng không, hệ thống thông tin liên lạc... để kịp thời phát hiện và xử lý các hư hỏng (nếu có) nhằm bảo đảm an toàn cho các công trình, đài trạm, đảm bảo an toàn cho hoạt động khai thác tại cảng hàng không, sân bay.

Đồng thời bố trí trực 24/24 giờ, chủ động cập nhật thông tin khí tượng để kịp thời đề xuất phương án khai thác phù hợp, an toàn. Lưu ý sau khi bão suy yếu và đổ bộ vào đất liền có khả năng nguy cơ gây mưa sau bão....

Hủy nhiều chuyến bay vì bão số 5 Kajiki 

Vietnam Airlines điều chỉnh kế hoạch khai thác trong hai ngày 24, 25-8. Tại sân bay Phú Bài, ngày 24-8 hãng hủy 4 cặp chuyến bay giữa Hà Nội, TP HCM và Huế; ngày 25-8 các chuyến đi và đến Huế được khai thác sau 12 giờ. Tại sân bay Đồng Hới, ngày 25-8 hủy toàn bộ chuyến giữa Hà Nội, TP HCM và Đồng Hới. Ở sân bay Thọ Xuân, toàn bộ chuyến bay Thanh Hóa - TP HCM trong ngày 25-8 cũng bị hủy.

Vietjet cũng thông báo nhiều chuyến bay đến và đi từ Thọ Xuân, Vinh, Đồng Hới, Phú Bài và một số sân bay khác trong vùng ảnh hưởng có thể phải điều chỉnh kế hoạch.

Tin liên quan

Thủ tướng trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 5: Phải bảo đảm an toàn cho người dân

Thủ tướng trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 5: Phải bảo đảm an toàn cho người dân

(NLĐO) - Đó là khẳng định của Thủ tướng Phạm Minh Chính khi trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 5 (Kajiki) tại tỉnh Nghệ An.

Trèo lên mái nhà chống bão số 5, chồng bị điện giật tử vong, vợ và con bị thương

(NLĐO) - Trèo lên mái nhà chống bão số 5 - Kajiki, chồng bị điện giật tử vong. Phát hiện sự việc, vợ và con lao vào cứu nhưng cũng bị điện giật.

Bão số 5 giật cấp 17 đang lao nhanh vào Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị với tốc độ 20 km/giờ

(NLĐO) - Bão số 5 giữ cường độ với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 14 (150-166 km/giờ), giật cấp 17, áp sát miền Trung.

bão số 5 Kajiki bão số 5 đổ bộ cập nhật bão số 5
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo