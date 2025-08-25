"Đóng cửa" tạm thời sân bay Thọ Xuân và Đồng Hới ứng phó bão số 5 Kajiki

Căn cứ báo cáo của Trung tâm khí tượng Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), do ảnh hưởng bởi cơn bão số 5, Cục Hàng không Việt Nam đã quyết định tạm ngừng tiếp thu máy bay tại Cảng hàng không Thọ Xuân (Thanh Hóa) từ 4 giờ đến 16 giờ, tại Cảng hàng không Đồng Hới từ 10 giờ đến 21 giờ ngày 25-8-2025 để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách, người và tài sản, trang thiết bị tại các cảng hàng không nêu trên.

Ảnh minh họa

Trước đó, Cục Hàng không đã phát văn bản khẩn gửi các đơn vị liên quan chủ động phòng chống, ứng phó cơn bão số 5.

Các sân bay được dự báo nằm trong vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 5 gồm 4 sân bay: Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa), Vinh (tỉnh Nghệ An), Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị) và Phú Bài (TP Huế).

Để chủ động ứng phó với bão số 5, đảm bảo an toàn hoạt động bay, người và tài sản tại các sân bay, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến khai thác bay, Cục Hàng không yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức trực 24/24 giờ; thực hiện nghiêm Quy trình ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng; kiểm tra hệ thống kết cấu hạ tầng cảng hàng không, hệ thống thông tin liên lạc... để kịp thời phát hiện và xử lý các hư hỏng (nếu có) nhằm bảo đảm an toàn cho các công trình, đài trạm, đảm bảo an toàn cho hoạt động khai thác tại cảng hàng không, sân bay.

Đồng thời bố trí trực 24/24 giờ, chủ động cập nhật thông tin khí tượng để kịp thời đề xuất phương án khai thác phù hợp, an toàn. Lưu ý sau khi bão suy yếu và đổ bộ vào đất liền có khả năng nguy cơ gây mưa sau bão....

Hủy nhiều chuyến bay vì bão số 5 Kajiki

Vietnam Airlines điều chỉnh kế hoạch khai thác trong hai ngày 24, 25-8. Tại sân bay Phú Bài, ngày 24-8 hãng hủy 4 cặp chuyến bay giữa Hà Nội, TP HCM và Huế; ngày 25-8 các chuyến đi và đến Huế được khai thác sau 12 giờ. Tại sân bay Đồng Hới, ngày 25-8 hủy toàn bộ chuyến giữa Hà Nội, TP HCM và Đồng Hới. Ở sân bay Thọ Xuân, toàn bộ chuyến bay Thanh Hóa - TP HCM trong ngày 25-8 cũng bị hủy.

Vietjet cũng thông báo nhiều chuyến bay đến và đi từ Thọ Xuân, Vinh, Đồng Hới, Phú Bài và một số sân bay khác trong vùng ảnh hưởng có thể phải điều chỉnh kế hoạch.