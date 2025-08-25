HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Trèo lên mái nhà chống bão số 5, chồng bị điện giật tử vong, vợ và con bị thương

Tin - ảnh: Đức Ngọc

(NLĐO) - Trèo lên mái nhà chống bão số 5 - Kajiki, chồng bị điện giật tử vong. Phát hiện sự việc, vợ và con lao vào cứu nhưng cũng bị điện giật.

Tối 24-8, ông Nguyễn Khánh Thành, Chủ tịch UBND xã Bích Hào (tỉnh Nghệ An), xác nhận trên địa bàn có 1 người tử vong trong quá trình phòng, chống bão số 5 (tên quốc tế bão Kajiki) do bị điện giật.

Chồng bị điện giật tử vong khi chống bão số 5 , vợ và con bị thương - Ảnh 1.

Người dân ven biển tỉnh Nghệ An bơm nước vào các túi nilon tlên mái nhà để ứng phó gió giật mạnh khi bão số 5 đổ bộ

Trước đó, khoảng hơn 17 giờ cùng ngày, ông N.V.S. (SN 1973, trú tại xóm Giang Liên, xã Bích Hào) cùng vợ con trèo lên mái tôn, bơm nước vào túi bóng để chặn, chống bị bão thổi tốc mái. Quá trình bơm nước vào túi, ông S. bị điện giật, ngã xuống mái tôn.

Vợ và con ông S. thấy vậy, chạy đến ứng cứu cũng bị điện giật.

Phát hiện sự việc, người thân và hàng xóm đưa 3 người trong gia đình ông S. đi cấp cứu. Tuy nhiên, ông S. đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Vợ và con ông S. bị bỏng, sau khi được xử lý vết thương đã về nhà trong chiều cùng ngày.

Ứng phó bão số 5

Theo dự báo, cơn bão số 5 là cơn bão mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến Nghệ An. Chính quyền địa phương liên tục khuyến cáo người dân phòng chống, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra, nhưng phải cần hết sức cẩn thận trong quá trình triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão số 5 tại nhà để tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc.

Tin liên quan

Bão số 5 mạnh lên, giật cấp 17 "siêu bão" và có khả năng còn mạnh thêm

Bão số 5 mạnh lên, giật cấp 17 "siêu bão" và có khả năng còn mạnh thêm

(NLĐO) - 19 giờ ngày 24-8, bão số 5 mạnh lên cấp 14, giật cấp 17 - cấp "siêu bão" với sức tàn phá khủng khiếp, dự báo có khả năng mạnh thêm.

Chủ động ứng phó với việc bão số 5 gây chia cắt kéo dài

(NLĐO) - Cần di dời khẩn cấp người dân ra khỏi khu vực mất an toàn, chủ động ứng phó với việc bão số 5 gây chia cắt kéo dài.

Bão số 5 khả năng mạnh như bão Yagi, đổ bộ vào Thanh Hóa - Bắc Quảng Bình

(NLĐO) - Dự báo trưa và chiều 25-8, bão số 5 đổ bộ vào khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Bình với cường độ rất mạnh, cấp 14, giật cấp 16.

bão số 5 tỉnh Nghệ An gió lớn cuồng phong bão số 5 đổ bộ phòng chống bão số 5 cập nhật bão số 5
