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Quốc tế

Động đất 8,2 độ tấn công Mindanao - Philippines, cảnh báo sóng thần ở Thái Bình Dương

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Một trận động đất cường độ 8,2 đã làm rung chuyển đảo Mindanao của Philippines, theo Trung tâm Nghiên cứu Địa chất Đức (GFZ).

Báo cáo ban đầu cho thấy trận động đất xảy ra ở độ sâu khoảng 10 km hôm 8-6.

Hệ thống Cảnh báo Sóng thần Mỹ (USTWS) đã đưa ra cảnh báo sóng thần đối với một số khu vực ở Thái Bình Dương, gần tâm chấn của trận động đất, bao gồm New Zealand và Hawaii.

Động đất 8,2 độ tấn công Mindanao - Philippines, cảnh báo sóng thần ở Thái Bình Dương - Ảnh 1.

Một trận động đất cường độ 8,2 đã làm rung chuyển đảo Mindanao của Philippines hôm 8-6. Ảnh: USGS

Chính quyền địa phương và các lực lượng khẩn cấp đang trong tình trạng báo động cao khi họ đánh giá tác động và chuẩn bị cho các dư chấn và sóng thần có thể đe dọa các khu vực ven biển.

Cảnh sát trưởng thị trấn Alabel thuộc tỉnh Sarangani - Philippines Benjie Ancheta cho biết chưa có báo cáo về thương vong nhưng một số người đã ngất xỉu sau trận động đất mạnh. Thông tin ban đầu của truyền thông cho biết đã có 1 người thiệt mạng.

“Đây là trận động đất mạnh nhất mà chúng tôi từng trải qua” - ông Ancheta trả lời phỏng vấn qua điện thoại.

Các nhân chứng ở TP Manado, phía Bắc Indonesia, cũng nói rằng trận động đất rất mạnh.

Philippines và Indonesia là những khu vực có cấu tạo địa chất phức tạp thuộc "Vành đai lửa Thái Bình Dương", một vành đai hoạt động địa chấn trải dài từ Nam Mỹ đến vùng Viễn Đông của Nga.

Nhà cửa bị đổ sập sau trận động đất ở miền Nam Philippines. Nguồn: CNA

Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Quốc gia New Zealand (NEMA) đang đánh giá mức độ nguy hiểm cũng như khả năng trận động đất có tạo ra sóng thần ảnh hưởng đến New Zealand hay không.

Vào tháng 10 năm ngoái, một trận động đất cường độ 7,4 xảy ra ngoài khơi miền Nam Philippines cũng kích hoạt cảnh báo sóng thần.

Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines lúc đó ghi nhận gần 200 dư chấn, khiến nhiều người dân phải sơ tán đến nơi an toàn.

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