Quốc tế

Động đất mạnh làm rung chuyển Philippines

Huệ Bình

(NLĐO) - Động đất mạnh 6.9 độ đã làm rung chuyển miền Trung Philippines trong ngày 30-9.

Một trận động đất có cường độ ban đầu là 6,7 độ, sau đó được Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) điều chỉnh lên 6,9 độ, đã xảy ra ở miền Trung Philippines vào khoảng 22 giờ ngày 30-9 (giờ địa phương).

Tâm chấn của trận động đất được xác định cách 11 km về phía Đông - Đông Nam Calape thuộc tỉnh Bohol, và cách 97 km về phía Bắc - Đông Bắc TP Cebu. Do có độ sâu rất nông, trận động đất đã gây ra sự rung lắc dữ dội tại nhiều khu vực.

USGS ước tính có khoảng 124.000 người cảm nhận được rung lắc ở mức độ dữ dội, 536.000 người ở mức độ rất mạnh, 1.816.000 người ở mức mạnh và hơn 10 triệu người cảm nhận được sự rung lắc ở mức độ vừa phải.

Các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất nằm tại các đảo miền Trung như Leyte, Cebu, và Biliran.

Giới chức địa phương cho biết chưa ghi nhận ngay lập tức về thương vong hoặc thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng, nhưng các cuộc kiểm tra đang được tiến hành khẩn trương tại Cebu và các tỉnh lân cận.

Động đất mạnh làm rung chuyển Philippines- Ảnh 1.

Giới chức địa phương chưa ghi nhận ngay lập tức về thương vong hoặc thiệt hại. Ảnh: Daily Mail

Tờ Daily Mail cho biết tại đảo Bantayan, những thước phim đầy kịch tính đã ghi lại cảnh một phần của Nhà thờ St. Peter và Paul bị sụp đổ, bao gồm cả cây thánh giá và đèn trang trí, khi mặt đất rung chuyển, khiến những người chứng kiến hoảng loạn.

Một cuộc thi sắc đẹp ở TP Cebu cũng phải tạm dừng vì tòa nhà bị rung lắc mạnh.

USGS đã đưa ra cảnh báo màu vàng đối với thương vong và thiệt hại kinh tế liên quan đến rung lắc, cho thấy khả năng xảy ra một số thương vong và thiệt hại có thể xảy ra nhưng mang tính chất tương đối cục bộ.

Theo trang The Watchers, tổn thất kinh tế ước tính có thể dưới 1% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Philippines. Cấu trúc nhà cửa trong khu vực là sự pha trộn giữa các công trình dễ bị tổn thương và các công trình chịu động đất.

Mặc dù Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương (PTWC) khẳng định không có mối đe dọa sóng thần trên diện rộng sau trận động đất, nhưng văn phòng địa chấn địa phương cảnh báo về khả năng xảy ra một sự thay đổi nhỏ của mực nước biển.

Cơ quan này đã thúc giục cư dân tại các đảo Leyte, Cebu và Biliran "tránh xa bãi biển và không đi ra bờ biển".

Ngoài ra, các nguy cơ thứ cấp khác cũng được lưu ý như hiện tượng hóa lỏng đất, sạt lở đất. Nhà chức trách cũng cảnh báo rằng các dư chấn sẽ tiếp diễn trong những ngày tới, kêu gọi người dân phải luôn cảnh giác.

