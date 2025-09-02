HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Thương vong trong trận động đất ở Afghanistan tăng mạnh, Taliban cầu cứu quốc tế

Xuân Mai

(NLĐO) - Một trong những trận động đất tồi tệ nhất ở Afghanistan đã khiến hơn 1.100 người thiệt mạng và ít nhất 3.500 người bị thương hôm 1-9.

Thông tin trên do ông Abdul Jabbar Behir, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu và truyền thông Afghanistan, nói với kênh Al Arabiya.

Lượng cứu hộ đang nỗ lực tiếp cận các khu vực xa xôi do địa hình đồi núi hiểm trở và thời tiết khắc nghiệt.

Thảm họa này sẽ càng làm căng thẳng thêm nguồn lực của chính quyền Taliban vốn đang vật lộn với các cuộc khủng hoảng, từ việc viện trợ nước ngoài đang giảm mạnh đến việc hàng trăm ngàn người Afghanistan bị các nước láng giềng trục xuất.

Thương vong trong trận động đất ở Afghanistan tăng nhanh, Taliban cầu cứu quốc tế- Ảnh 1.

Người dân Afghanistan đang hiến máu cho các nạn nhân trong trận động đất tại bệnh viện ở Nangarhar hôm 1-9. Ảnh: AP

Người phát ngôn Bộ Y tế Sharafat Zaman đã kêu gọi viện trợ quốc tế để khắc phục hậu quả do trận động đất mạnh 6 độ gây ra vào khoảng nửa đêm 1-9 (giờ địa phương). Người phát ngôn chính quyền Zabihullah Mujahid cho biết trận động đất đã khiến ít nhất 812 người thiệt mạng tại các tỉnh Kunar và Nangarhar.

Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tiếp cận các khu vực miền núi xa xôi bị cắt đứt mạng di động dọc biên giới Pakistan. Chính quyền cho biết thương vong có thể gia tăng khi các đội cứu hộ tiếp cận được những địa điểm bị cô lập. 

Theo hãng tin AP, một người dân ở huyện Nurgal, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất tại Kunar, cho biết gần như toàn bộ ngôi làng đã bị phá hủy.

Trận động đất đã làm gián đoạn giao thông liên lạc. Các tuyến đường bị chặn khiến nhân viên cứu trợ phải đi bộ 4 đến 5 tiếng đồng hồ để tiếp cận những người sống sót. Hàng chục chuyến bay đến và đi tại sân bay Nangarhar đưa người bị thương đến bệnh viện.

Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế cho biết các nhu cầu trước mắt bao gồm hỗ trợ tìm kiếm và cứu nạn, chăm sóc sức khỏe khẩn cấp và vật tư y tế, lương thực, nước sạch và khôi phục đường giao thông để tiếp cận các cộng đồng bị cô lập.

Trận động đất được cảm nhận tại một số khu vực của Pakistan, bao gồm cả thủ đô Islamabad. Tuy nhiên, không có ghi nhận nào về thương vong hay thiệt hại. Đây là trận động đất chết người lớn thứ 3 ở Afghanistan kể từ khi Taliban nắm quyền vào năm 2021 khi các lực lượng nước ngoài rời đi, dẫn đến việc cắt giảm nguồn tài trợ quốc tế, vốn chiếm phần lớn ngân sách của chính phủ.

Tin liên quan

Người dân Bangkok hoảng sợ vì rung chấn từ động đất ở Myanmar

(NLĐO) - Một trận động đất mạnh 5,4 độ xảy ra gần bờ biển phía Nam Myanmar vào sáng 21-8, có thể cảm nhận được tại một số khu vực ở Bangkok - Thái Lan.

Động đất mạnh ở Thổ Nhĩ Kỳ, đã có thương vong

(NLĐO) - Ít nhất một người đã thiệt mạng sau khi trận động đất cường độ 6.1 tấn công Thổ Nhĩ Kỳ hôm 10-8.

Động đất mạnh lại xảy ra gần Nga

(NLĐO) – Một trận động đất mạnh 7 độ xảy ra cách Severo-Kuril'sk thuộc quần đảo Kuril - Nga 121 km về phía Đông hôm 3-8.

Afghanistan động đất cứu hộ Taliban Kunar
