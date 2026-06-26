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Thể thao

Đồng diễn dân vũ thể thao chào mừng 50 năm thành phố mang tên Bác

Đông Linh

(NLĐO) - 150 nữ cán bộ, viên chức và người dân phường Bến Thành tham gia đồng diễn dân vũ thể thao mừng 50 năm thành phố Sài Gòn mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hòa trong không khí thi đua sôi nổi hướng đến kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn – Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026), đồng thời đánh dấu chặng đường một năm hình thành và phát triển của phường Bến Thành (1.7.2025 - 1.7.2026), sáng 26-6, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Bến Thành tổ chức chương trình đồng diễn dân vũ thể thao tại khu vực cửa Nam chợ Bến Thành.

Đồng diễn dân vũ thể thao chào mừng 50 năm thành phố mang tên Bác - Ảnh 1.

150 nữ "vũ công" là cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân trên địa bàn phường đã tham gia chương trình trong tà áo dài đỏ rực màu cờ Tổ quốc, cùng những chiếc nón lá truyền thống dịu dàng và giàu bản sắc. 

Vũ điệu aerobic khỏe mạnh, tươi trẻ của nhóm múa thiếu nhi; vũ điệu latin cuốn hút của nhóm nhảy trẻ và màn đồng diễn dân vũ trong tà áo dài, rực rỡ trong nắng sớm của các nữ cán bộ, viên chức lôi cuốn đông đảo người đi đường và du khách ở khu vực trung tâm.

Đồng diễn dân vũ thể thao chào mừng 50 năm thành phố mang tên Bác - Ảnh 2.
Đồng diễn dân vũ thể thao chào mừng 50 năm thành phố mang tên Bác - Ảnh 3.
Đồng diễn dân vũ thể thao chào mừng 50 năm thành phố mang tên Bác - Ảnh 4.
Đồng diễn dân vũ thể thao chào mừng 50 năm thành phố mang tên Bác - Ảnh 5.

Màn đổng diễn dân vũ thể thao trước biểu tượng chợ Bến Thành

Tất cả cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của thành phố mang tên Bác, lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, đoàn kết, năng động và sáng tạo; góp phần xây dựng phường Bến Thành ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

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