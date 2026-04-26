Thể thao

Phường Bà Rịa nhất toàn đoàn Giải Việt dã vô địch TPHCM 2026

Đào Tùng

(NLĐO) - Các gương mặt kỳ cựu cùng nhiều VĐV trẻ giành chiến thắng ở Giải Việt dã vô địch TPHCM 2026 diễn ra tại khu vực trung tâm thành phố.

Gần 2.000 VĐV thuộc 168 phường, xã và đặc khu, các CLB điền kinh, lực lượng vũ trang chính quy và dân quân tự vệ trên địa bàn thành phố đã về tham dự Giải Việt dã vô địch TPHCM năm 2026, diễn ra sáng 26-4 trước Nhà hát thành phố và các trục đường chính thuộc khu vực trung tâm thành phố.

Đường đua tại trung tâm thành phố sáng 26-4

Gần 2.000 VĐV tham gia giải

Đây là hoạt động hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại", kỷ niệm Ngày giỗ Quốc tổ Hùng Vương đồng thời kỷ niệm 51 năm Ngày thống nhất đất nước, 140 năm Ngày Quốc tế Lao động, 80 năm Ngày truyền thống Ngành Thể dục thể thao Việt Nam, 50 năm Ngành Thể dục Thể thao TPHCM.

Giải đấu do Sở Văn hóa - Thể thao phối hợp với Liên đoàn Điền kinh TPHCM tổ chức, nhằm hưởng ứng Đại hội Thể dục Thể thao thành phố năm 2026 đồng thời qua đó, tuyển chọn vận động viên xuất sắc để tập trung đào tạo, chuẩn bị tranh tài ở các giải quốc gia.

Tung sức trên đường chạy

Theo truyền thống, đội chạy Trường Đại học Cảnh sát nhân dân gần như không có đối thủ ở nội dung 5km dành cho lực lượng vũ trang. Học viên Thân Văn Đào cán đích đầu tiên, cùng với hai đồng đội Đặng Quảng Đại, Phạm Viết Thông giành cả ba thứ hạng đầu tiên, hoàn tất "cú đúp" nhất cá nhân và nhất đồng đội.

Chân chạy Thân Văn Đào (ĐH Cảnh sát nhân dân) về nhất nội dung lực lượng vũ trang

Ở nội dung lực lượng dân quân tự vệ, Nguyễn Văn Lợi (BCHQS Xã Hưng Long) về nhất cá nhân nam cự ly 5 km trong khi đồng đội Phạm Thị Thanh Thảo (BCHQS Xã Hưng Long) cũng về nhất cá nhân nữ cự ly 3 km.

Nguyễn Văn Lợi (BCHQS Xã Hưng Long) nhất cự ly 5km dành cho dân quân tự vệ

Cự ly 5km dành cho nam thanh niên các phường xã và đặc khu, Trương Văn Tâm (P. Bến Thành) lần thứ ba trong vòng 4 năm về đích ở vị trí đầu tiên.

Trương Văn Tâm nhất cự ly 5 km dành cho nam thanh niên các phường xã và đặc khu

Trao thưởng Top 3 nam thanh niên

Trên đường chạy 5km nữ thanh niên các phường xã và đặc khu, Lê Thị Hà (P. Bà Rịa) về nhất, xếp ngay trước Lưu Thị Thanh Tâm (P.Bà Rịa) và Nguyễn Thị Hiệp (P. Tam Thắng).

Lê Thị Hà (P. Bà Rịa) về nhất cự ly 5 km dành cho nữ thanh niên các phường xã và đặc khu

Trao thưởng Top 3 nữ thanh niên

Chung cuộc, đoàn Phường Bà Rịa xếp nhất toàn đoàn, Phường Bến Thành và Phường Chợ Quán về đích trong ba hạng đầu.

