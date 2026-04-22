Đóng góp lớn từ các cảng biển ở TPHCM

Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, TPHCM dự kiến khởi công, động thổ nhiều dự án lớn.

Ba cánh cửa mở ra thế giới

Trong số các dự án khởi công, động thổ có 3 dự án với số vốn hàng trăm nghìn tỉ đồng mang tính chất hướng tới phát triển kinh tế biển. Đó là cảng Cái Mép Gemadept - Terminal Link giai đoạn 2 (cụm cảng biển nước sâu Cái Mép - Thị Vải), cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ giai đoạn 1 và cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Quy mô cảng Cái Mép Gemadept - Terminal Link gồm 1.150 m cầu bến chính, tổng diện tích 93 ha gồm 21,4 ha mặt nước.

Dự án được đưa vào sử dụng giai đoạn 1 với 800 m cầu cảng chính và 190 m cầu cảng khác, tiếp nhận tàu trọng tải đến 232.000 tấn. Giai đoạn 2, dự án xây dựng bổ sung cầu cảng chính dài 285 m, tiếp nhận cỡ tàu 250.000 DWT; cầu cảng thượng lưu dài 359 m, tiếp nhận cỡ tàu 150.000 DWT...

Tổng mức đầu tư giai đoạn 2 gần 8.400 tỉ đồng. Giai đoạn này dự kiến hoàn thành và vận hành từ quý IV/2027, nâng tổng công suất toàn cảng lên mức hơn 3 triệu TEU/năm.

Trong khi đó, dự án đầu tư xây dựng cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ giai đoạn 1 xây dựng 2 cầu cảng dài 900 m tiếp nhận cỡ tàu 250.000 DWT, 9 bến sà lan dài 1.027 m tiếp nhận cỡ tàu 5.000 DWT; công suất 2 triệu TEU/năm, tổng mức đầu tư hơn 14.800 tỉ đồng.

Với cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, dự án có diện tích 571 ha, công suất thiết kế 21 triệu TEU/năm. Cảng có tổng chiều dài cầu cảng chính khoảng 7.465 m; tiếp nhận tàu container trên 250.000 DWT, tổng vốn đầu tư gần 129.000 tỉ đồng (gần 5 tỉ USD).

Kế hoạch kỹ lưỡng

Ba dự án quan trọng trên được đánh giá góp phần vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số của TPHCM và cả nước, đồng thời đưa thương hiệu khai thác cảng và logistics của Việt Nam vươn tầm châu lục và toàn cầu.

Trước đó, Đề án phát triển kinh tế biển TPHCM thành Trung tâm kinh tế biển quốc gia đã tiếp thu ý kiến các bộ, ngành Trung ương và trình Thủ tướng Chính phủ.

Tháng 10-2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có văn bản tổng hợp ý kiến từ các bộ, ngành gửi UBND TPHCM để hoàn thiện đề án và TPHCM tiếp tục đăng ký đề án vào chương trình công tác năm 2026 của Chính phủ; dự kiến trình Chính phủ trong thời gian tới đây.

Khu vực cụm cảng biển nước sâu Cái Mép - Thị Vải. Ảnh: NGỌC GIANG

UBND TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tổ chức thực hiện nội dung theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Trong đó, thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển; tập trung rà soát các quy hoạch liên quan của địa phương để xây dựng kế hoạch, chương trình hành động nhằm triển khai đồng bộ chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về phát triển kinh tế biển.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 có nội dung phát triển các trung tâm logistics thông minh, các cụm cảng, cảng trung chuyển quốc tế và sân bay… tạo thành chuỗi logistics hiệu quả có tính liên vùng.

Trọng tâm là Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sở Tài chính có nhiệm vụ chủ trì, rà soát lại toàn bộ quá trình triển khai xây dựng Đề án phát triển kinh tế biển thành phố thành Trung tâm kinh tế biển quốc gia để hoàn thiện. Đồng thời, tham mưu UBND TPHCM trong quý II/2026 để xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Định hình tương lai sáng

Theo kỹ sư cầu đường Trần Văn Tường, để các dự án cảng biển phát huy hiệu quả, hỗ trợ nhau thay vì cạnh tranh nội bộ, điều quan trọng nhất là đầu tư đồng bộ, tránh chồng chéo về chức năng và nguồn lực. Khi chức năng từng cảng được xác định rõ, hệ thống cảng biển đương nhiên vận hành hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh cho hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam.

Cũng theo chuyên gia này, bên cạnh đầu tư hạ tầng cứng, thành phố cũng cần định hướng phát triển mô hình cảng biển xanh, ứng dụng công nghệ hiện đại.

Song song đó là cải cách thủ tục, rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, thi công và xây dựng cơ chế xử lý nhanh vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

Ở góc nhìn quy hoạch đô thị, kiến trúc sư Khương Văn Mười cho rằng việc phát triển các cảng cần được đặt trong bài toán kết nối tổng thể. Cảng biển muốn phát huy giá trị phải gắn với hệ thống giao thông trên đất liền, từ đường vành đai, cao tốc đến mạng lưới vận tải hàng hóa kết nối khu công nghiệp, khu dân cư, trung tâm tiêu dùng.

Ông nhấn mạnh nếu kết nối hiệu quả cảng biển với giao thông ven biển và hạ tầng liên vùng như Vành đai 3, Vành đai 4, TPHCM có thêm động lực cũng như nền tảng để trở thành trung tâm kinh tế biển lớn của cả nước.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, trường hợp chủ đầu tư cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ giai đoạn 1 hoàn thành thủ tục giao đất, cho thuê đất một phần hoặc toàn bộ dự án trước ngày 25-4, sở kiến nghị UBNDTP HCM giao sở chủ trì, phối hợp chủ đầu tư và các cơ quan liên quan tham mưu công tác khởi công... Trường hợp không bảo đảm tiến độ hoặc các nội dung vượt thẩm quyền, Sở Xây dựng báo cáo UBND TPHCM để kịp thời xem xét, chỉ đạo. Với cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, Sở Xây dựng đề xuất UBND TPHCM được tiếp tục chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư và các cơ quan liên quan tham mưu công tác chuẩn bị tổ chức "Lễ khởi động và công bố đối tác chiến lược dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ".



