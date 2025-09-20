HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được khảo sát tiềm năng phát triển cảng biển

Tin, ảnh: Ngọc Giang

(NLĐO) - Trong chuyến khảo sát, Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh Cái Mép - Thị Vải hội đủ tiềm năng thành trung tâm kinh tế biển hàng đầu của Việt Nam và khu vực

Ngày 20-9, ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM - cùng đoàn công tác đã khảo sát khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải (phường Tân Phước, TP HCM). 

Tham gia đoàn còn có các Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Thọ, Nguyễn Mạnh Cường cùng lãnh đạo nhiều sở, ngành, địa phương.

Đoàn di chuyển bằng đường sông từ trung tâm TP HCM đến cụm cảng Cái Mép - Thị Vải tìm hiểu về quy hoạch hệ thống cảng biển, giao thông kết nối, khu thương mại tự do và logistics. Theo đánh giá, sau sáp nhập, cụm cảng biển này sở hữu tiềm năng rất lớn để trở thành động lực phát triển kinh tế biển của thành phố.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được khảo sát tiềm năng phát triển cảng biển- Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cùng đoàn công tác khảo sát tại cảng Gemalink

Báo cáo với đoàn, ông Cao Hồng Phong, Phó Tổng Giám đốc cảng Gemalink, cho biết Gemalink hiện là bến cảng duy nhất tại khu vực Cái Mép - Thị Vải nằm trong nhóm 19 cảng trên thế giới có khả năng tiếp nhận tàu container siêu trọng đến 250.000 DWT (tương đương 24.000 TEU). 

Năm 2024, Gemalink giai đoạn 1 đã tiếp nhận 525 chuyến tàu với sản lượng 1,75 triệu TEU. Năm 2025, sản lượng dự kiến đạt gần 2 triệu TEU.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được khảo sát tiềm năng phát triển cảng biển- Ảnh 2.

Đoàn công tác tìm hiểu về quy hoạch hệ thống cảng biển, giao thông kết nối, khu thương mại tự do và logistics.

Theo quy hoạch mới đề xuất, cầu cảng Gemalink sẽ được kéo dài từ 510 m lên 900 m, đủ sức tiếp nhận đồng thời hai tàu 250.000 DWT. Tuyến cầu cảng này sẽ được nối liền với cảng Cái Mép Hạ, tạo thành tuyến bến liên hoàn từ SSIT - Gemalink - Cái Mép Hạ, dài 3,5 km vào năm 2030. Nếu tính từ CMIT đến Cái Mép Hạ, tổng chiều dài tuyến bến đạt khoảng 11 km, giúp tối ưu khai thác và tăng năng lực tiếp nhận tàu lớn.

Ông Phong cho biết thêm, khi toàn bộ khu vực từ CMIT đến Cái Mép Hạ được phát triển hoàn chỉnh, tuyến bến có thể đạt chiều dài khoảng 22 km, lớn hơn cả cảng Singapore. Khi đó, Cái Mép - Thị Vải sẽ sở hữu lợi thế vượt trội về quy mô tiếp nhận tàu mà không cảng nào trên thế giới có được.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được khảo sát tiềm năng phát triển cảng biển- Ảnh 3.

Quy hoạch khu bến cảng dài tới 3,5 km đón được nhiều tàu mẹ cùng làm hàng

Đánh giá tại buổi khảo sát, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được ghi nhận những kết quả ấn tượng của cảng Gemalink. Theo định hướng, TP HCM sẽ phát triển theo mô hình trung tâm - ba vùng phát triển. 

Trong đó, khu vực TP HCM giữ vai trò trung tâm tài chính, công nghệ cao và thương mại dịch vụ; khu vực Bình Dương là trung tâm công nghiệp công nghệ cao; còn khu kinh tế biển Bà Rịa - Vũng Tàu đảm nhiệm các dịch vụ cảng biển, logistics, cùng với phát triển du lịch và giải trí biển.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được khẳng định, tiềm năng khu vực Cái Mép - Thị Vải và Cần Giờ là rất lớn. Với quyết tâm chính trị cao và sự đồng hành của các nhà đầu tư, ông tin tưởng nơi đây sẽ sớm trở thành một trong những trung tâm kinh tế biển mạnh không chỉ của Việt Nam mà còn vươn tầm quốc tế.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được khảo sát tiềm năng phát triển cảng biển- Ảnh 4.

Trong tương lai, Cái Mép - Thị Vải sẽ sở hữu lợi thế vượt trội về quy mô tiếp nhận tàu mà không cảng nào trên thế giới có được.


Kinh tế biển thương mại tự do Phát triển kinh tế Bà Rịa - Vũng Tàu chủ tịch UBND TP HCM ông Nguyễn Văn Được phát triển du lịch
