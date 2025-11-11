Đồng hành cùng học sinh nghèo vượt khó

Ngày 10-11, trong không khí trang trọng của lễ chào cờ đầu tuần, chương trình "Học bổng Báo Người Lao Động" đã trao tặng 90 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó Trường THPT Hướng Hóa (xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị).

Trước đó, ngày 16-10, trong khuôn khổ chương trình trao quà cho học sinh nghèo do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức, nhà báo Lê Cao Cường, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, đã trao bảng tượng trưng 100 suất học bổng (100 triệu đồng) từ chương trình "Học bổng Báo Người Lao Động" cho Trường THPT Hướng Hóa và trực tiếp trao 10 suất học bổng (trong tổng số 100 suất) cho 10 em học sinh nghèo của trường.

Đại diện Báo Người Lao Động và thầy Lê Chí Thông trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Như vậy, tính cả đợt trao ngày 10-11, chương trình đã trao tổng cộng 100 suất học bổng, trị giá 100 triệu đồng, cho học sinh Trường THPT Hướng Hóa.

Thầy Lê Chí Thông, Hiệu trưởng Trường THPT Hướng Hóa, cho biết trường có tổng cộng 1.259 học sinh, trong đó có 142 em là người đồng bào dân tộc thiểu số. Thời gian qua, nhiều học sinh của trường dù có hoàn cảnh khó khăn nhưng không ngừng nỗ lực, vươn lên trong học tập cũng như cuộc sống. "Những suất học bổng của Báo Người Lao Động là nguồn động viên to lớn, không chỉ góp phần giúp các em học sinh vượt qua khó khăn mà còn tiếp thêm động lực để các em phấn đấu, vươn lên. Ngay khi tiếp nhận học bổng của báo, nhà trường đã hướng dẫn, định hướng cho các em để sử dụng học bổng đúng mục đích và phát huy hiệu quả" - thầy Lê Chí Thông nói.