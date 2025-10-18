Mời bạn đọc tham gia khảo sát về Báo Người Lao Động điện tử

Báo Người Lao Động sẽ thực hiện cải tiến báo điện tử với nhiều thay đổi cả về nội dung lẫn hình thức. Mọi ý kiến của bạn đọc sẽ giúp báo nâng cao chất lượng, phục vụ bạn đọc tốt hơn.

Từ ngày 15-10 đến 15-11-2025, Báo Người Lao Động thực hiện khảo sát về thói quen đọc báo điện tử và mong muốn nhận được nhiều góp ý thiết thực của bạn đọc.



Thông tin cá nhân của bạn đọc sẽ được bảo mật. Báo Người Lao Động kính mong bạn đọc dành thời gian để tham gia khảo sát, trả lời các câu hỏi tại đây.

Giao diện Báo Người Lao Động điện tử

Nhiều năm nay, Báo Người Lao Động điện tử đã thực hiện các đợt cải tiến báo điện tử. Trong đợt cải tiến lần này, Báo Người Lao Động điện tử sẽ bổ sung thêm nhiều tính năng, tiện ích; triển khai ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo để bạn đọc có nhiều trải nghiệm mới mẻ hơn.