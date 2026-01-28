"Đồng hồ Tận thế" tiến sát mốc kỷ lục: Chỉ còn 85 giây đến “nửa đêm”

Ngày 27-1, Bản tin Các nhà khoa học nguyên tử (Bulletin of the Atomic Scientists) thông báo điều chỉnh Đồng hồ Tận thế (Doomsday Clock) xuống còn 85 giây trước nửa đêm, mức gần thời điểm thảm họa nhất trong lịch sử 79 năm tồn tại của chiếc đồng hồ biểu tượng này.

Mốc thời gian mới gần hơn 4 giây so với năm 2025. Theo các nhà khoa học, đây là lần Đồng hồ Tận thế tiến sát “nửa đêm” nhất kể từ khi được thiết lập.

Đồng hồ Ngày tận thế ở mức 85 giây trước "nửa đêm", được trưng bày trong một cuộc họp báo tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế ngày 23-1 ở Washington. Ảnh: AP

Bản tin Các nhà khoa học nguyên tử (Bulletin of the Atomic Scientists) cho biết quyết định trên được đưa ra sau khi tham vấn hội đồng khoa học và an ninh gồm nhiều chuyên gia hàng đầu, trong đó có 8 chủ nhân giải Nobel.

Nhóm cảnh báo các cường quốc như Mỹ, Nga, Trung Quốc và nhiều nước lớn khác đang trở nên “ngày càng đối đầu và mang nặng chủ nghĩa dân tộc”, làm xói mòn các cơ chế hợp tác quốc tế vốn có vai trò then chốt trong giảm thiểu nguy cơ chiến tranh hạt nhân.

Các thành viên hội đồng cũng cảnh báo "niềm tin toàn cầu đang bị chia rẽ nghiêm trọng". Chủ tịch Hội đồng Khoa học và An ninh, cơ quan quyết định mức chỉnh của “Đồng hồ ngày tận thế”, ông Daniel Holz, nhấn mạnh: “Nếu thế giới rơi vào cách tiếp cận đối đầu thì khả năng tất cả cùng thua cuộc sẽ càng lớn”.

Tổ chức này cũng bày tỏ lo ngại trước nguy cơ bùng phát cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân mới, đặc biệt trong bối cảnh Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới New START giữa Mỹ và Nga sắp hết hiệu lực, cùng kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa “Golden Dome” (Vòm Vàng) của Mỹ có thể thúc đẩy quân sự hóa không gian - theo trang euronews.

Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu với các hiện tượng hạn hán, nắng nóng, lũ lụt cực đoan ngày càng gia tăng, trong khi các quốc gia chưa đạt được những thỏa thuận mang tính đột phá nhằm kiềm chế đà nóng lên toàn cầu.

Một mối đe dọa khác được nhấn mạnh là khủng hoảng thông tin, khi tin giả và nội dung sai lệch lan truyền nhanh hơn sự thật. Nhà báo điều tra Philippines và là chủ nhân giải Nobel Hòa bình Maria Ressa nhận định: “Chúng ta đang sống trong một ngày tận thế thông tin, nơi công nghệ khai thác sự chia rẽ và lan truyền dối trá vì lợi nhuận”.