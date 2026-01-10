HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

"Máy bay Ngày tận thế" của Mỹ đột ngột xuất hiện nhiều lần

Tâm Nguyễn

(NLĐO) - Chuyên cơ đặc biệt phục vụ tổng thống Mỹ trong kịch bản chiến tranh hạt nhân được cho là vừa đột ngột xuất hiện, gây xôn xao dư luận.

Theo trang tin TMZ ngày 9-1, mạng xã hội đang lan truyền nhiều clip ghi lại hình ảnh máy bay được mệnh danh là "Doomsday Plane" (Máy bay Ngày tận thế), hạ cánh xuống sân bay quốc tế Los Angeles (LAX) ở bang California - Mỹ.

"Máy bay Ngày tận thế" xuất hiện ở Mỹ, mạng xã hội dậy sóng - Ảnh 1.

Máy bay "Ngày tận thế" của tổng thống Mỹ xuất hiện, làm dấy lên nhiều đồn đoán. Ảnh: X/@jsmith4966

Mạng xã hội ngay lập tức bùng bổ với nhiều suy đoán thiếu lạc quan trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở nhiều khu vực trên thế giới.

TMZ cho rằng máy bay xuất hiện trong clip nhiều khả năng là Boeing E-4 Advanced Airborne Command Post (E-4B). E-4B chỉ phục vụ tổng thống Mỹ trong kịch bản chiến tranh hạt nhân.

"Ngày tận thế" thực ra có cả một đội bay. Đó là các chuyên cơ có khả năng chịu sóng xung điện từ, đủ điều kiện tiếp tục chỉ huy quân đội nếu trung tâm điều hành trên mặt đất bị phá hủy. 

Tư liệu từ Không quân Mỹ thể hiện E-4B đóng vai trò như "bộ não bay" khi vừa bảo đảm chỉ huy, kiểm soát vừa có thể liên lạc trong tình huống khẩn cấp giữa tổng thống Mỹ và hạm đội tàu ngầm hạt nhân. 

Trên máy bay có thể có nhiều chuyên gia quân sự, chiến lược gia và chuyên viên liên lạc... hỗ trợ tổng thống vượt qua những ngày đầu tiên của cuộc chiến hạt nhân. Chính vì vậy, chúng còn được gọi là "Lầu Năm Góc bay".

Từ nhiều clip, tờ Hindustan Times ghi nhận "Máy bay Ngày tận thế" đáp xuống sân bay LAX hôm 8-1.

Một số nguồn tin cho rằng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth có mặt trên chuyến bay tới bang Los Angeles để làm việc với một số tập đoàn công nghiệp quốc phòng.

Hiện Nhà Trắng cùng quân đội Mỹ chưa đưa ra phản hồi chính thức liên quan lý do "Máy bay Ngày tận thế" xuất hiện tại sân bay quốc tế Los Angeles.

Trước đó, theo trang Money Control, dữ liệu theo dõi chuyến bay hé lộ một chiếc E-4B đã được phát hiện cất cánh từ căn cứ không quân Offutt ở TP Omaha, bang Nebraska hôm 6-1 và hạ cánh xuống căn cứ không quân hỗn hợp Andrews tại bang Maryland, gần thủ đô Washington.

Tin liên quan

Không quân Mỹ đầu tư khủng cho máy bay "Ngày tận thế"

Không quân Mỹ đầu tư khủng cho máy bay "Ngày tận thế"

(NLĐO) - Không quân Mỹ đã trao hợp đồng trị giá 13 tỉ USD cho Sierra Nevada Corp để phát triển phiên bản kế nhiệm của máy bay "Ngày tận thế" E-4B.

Tổng thống Donald Trump: CEO dầu mỏ đầu tư vào Venezuela sẽ "giao dịch trực tiếp với chúng tôi"

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 9-1 đã kêu gọi các giám đốc điều hành (CEO) ngành dầu mỏ quay trở lại Venezuela.

Mỹ phóng "tên lửa tận thế" Minuteman III

(NLĐO) - Tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III được phóng hôm 5-11, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu khởi động lại việc thử vũ khí hạt nhân.

tổng thống mỹ Không quân Mỹ chiến tranh hạt nhân máy bay ngày tận thế
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo