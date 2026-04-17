Thời sự

Dông lốc, mưa đá làm 1 người chết, hơn 1.000 nhà hư hỏng

Thùy Linh

(NLĐO) - Các trận dông lốc, lốc xoáy và mưa đá xảy ra từ đêm 15-4 đến 17-4 đã gây thiệt hại ở nhiều địa phương.

Theo báo cáo tổng hợp của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đến 16 giờ ngày 17-4, mưa kèm theo dông lốc, lốc xoáy và mưa đá gây thiệt hại ở Lào Cai, Quảng Trị, Lâm Đồng, Gia Lai, Thái Nguyên.

Dông lốc và mưa đá gây thiệt hại nặng nề tại việt nam 2026 - Ảnh 1.

Dông lốc xảy ra ở Thái Nguyên sáng 17-4

Thiên tai khiến 1 người chết (Thái Nguyên); 4 người bị thương (Lào Cai). 3 nhà bị sập đổ hoàn toàn (Lào Cai 1, Lâm Đồng 2); 1.083 nhà bị tốc mái (Lào Cai 1.043, Quảng Trị 15, Lâm Đồng 9, Gia Lai 10, Thái Nguyên: 6).

583,6 ha diện tích hoa, rau màu, cây trồng và cây ăn quả bị thiệt hại, hư hỏng (Lào Cai 582 ha; Thái Nguyên 1,6 ha); 500 con gia cầm bị chết (Lào Cai).

Ngoài ra, thiên tai khiến 5 điểm trường bị ảnh hưởng (Lào Cai); 6 công trình phụ trợ, nhà văn hóa bị hư hỏng, tốc mái (Lào Cai 2, Quảng Trị 4); 5 cột điện bị gãy đổ, 2 xe máy bị hư hại (Lào Cai).

Ước tổng giá trị thiệt hại về kinh tế khoảng 36,14 tỉ đồng (Lào Cai 35 tỉ; Lâm Đồng 0,5 tỉ; Gia Lai 0,64 tỉ).

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, chiều và tối 17-4, khu vực phía Đông Bắc Bộ cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa có nơi trên 30 mm. Khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa từ 15–30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60 mm.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10–20 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm.

Thiên tai đi kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông. Nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

VIDEO: Chị gái nhanh trí ôm em nhỏ lao khỏi giường khi mưa đá ầm ầm dội xuống

VIDEO: Chị gái nhanh trí ôm em nhỏ lao khỏi giường khi mưa đá ầm ầm dội xuống

(NLĐO) - Nghe tiếng động lớn, chị vội em ôm nhỏ chạy khỏi giường ngủ ngay trước khi mưa đá làm thủng mái nhà.

VIDEO: Mưa đá to bằng nắm tay, nhiều tài sản, nhà dân bị hư hỏng

(NLĐO) - Mưa đá bất ngờ trút xuống trong đêm, trong đó có những viên to tương đương nắm tay người lớn, đã gây ra nhiều thiệt hại cho người dân.

Mưa dông dự báo xảy ra dồn dập sau đợt nắng nóng hiếm gặp 10 năm, cảnh báo thời tiết nguy hiểm

(NLĐO) - Dự báo từ đêm 16-4 đến 24-4, khả năng xuất hiện mưa dông ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra nhiều đợt, cùng nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

thiệt hại đợt nắng nóng dông lốc mưa đá không khí lạnh thời tiết nguy hiểm
