Mưa dông dự báo xảy ra dồn dập sau đợt nắng nóng hiếm gặp 10 năm, cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 16-4, khu Tây Bắc Bắc Bộ, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.



Mưa đá xảy ra ở Lào Cai rạng sáng nay 16-4

Từ ngày 17-4, nắng nóng diện rộng chấm dứt ở Tây Bắc Bắc Bộ và khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị. Đây là đợt nắng nóng xuất hiện sớm, với mức nhiệt trên 41 độ C tại miền Trung trong đầu tháng 4, hiếm gặp trong khoảng 10 năm trở lại đây.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo đêm 16-4 đến ngày 17-4, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500 m, ở khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên) và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 20-40 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100 mm.

Chiều tối và tối 16-4, khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-20 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm.

Các khu vực khác, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Về dự báo thời tiết từ đêm 17-4 đến ngày 25-4, dự báo các cơn mưa dông vẫn xuất hiện.

Khu vực Bắc Bộ, chiều tối và đêm 17-4 có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng từ chiều tối 18 đến 20-4 khả năng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 22 đến 24-4 khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Bắc Trung Bộ, chiều tối và đêm 17-4 có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Từ 18 đến 20-4, từ ngày 22 đến 24-4 khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Các khu vực khác, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Các chuyên gia cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.