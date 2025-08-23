Động lực để kịch chính luận đến gần hơn với công chúng

Tuần qua, Sân khấu Quốc Thảo đã diễn 2 suất vở kịch "Cánh đồng rực lửa", thu hút đông khán giả đến xem. Đây là một trong những tác phẩm kịch khơi gợi niềm tự hào dân tộc và nhắc nhớ công lao của những thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do.

Lan tỏa tinh thần nhân ái

TP HCM đang quyết tâm phát triển công nghiệp văn hóa như một trong những trụ cột kinh tế sáng tạo. TP HCM đã hỗ trợ kinh phí để các đơn vị nghệ thuật xã hội hóa đưa kịch chính luận đến với khán giả. NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, cho biết: "Sau thành công của Liên hoan Sân khấu TP HCM lần thứ I - 2024, những vở diễn chính luận mang đậm hơi thở lịch sử và giá trị nhân văn đã bước ra khỏi khuôn khổ liên hoan để đến với đông đảo khán giả. TP HCM đã xúc tiến chương trình quảng bá, hỗ trợ kinh phí để các tác phẩm này đến gần hơn trong đời sống sân khấu, để khán giả ngoại thành được thụ hưởng những sáng tạo nghệ thuật mà đội ngũ nghệ sĩ giàu tâm huyết đã làm nên vở diễn".

Theo đó, 4 tác phẩm đoạt huy chương vàng gồm: "Cơn mê cuối cùng" (Sân khấu Hoàng Thái Thanh), "Đồng chí" (Hội Sân khấu TP HCM), "Cánh đồng rực lửa" (Sân khấu Quốc Thảo) và "Thượng công Đức tả quân Lê Văn Duyệt - Người mang 9 án tử" (Nhà hát Kịch IDECAF) mỗi vở sẽ có 5 suất biểu diễn miễn phí phục vụ công chúng tại các điểm diễn: Trung tâm Cung ứng dịch vụ văn hóa - thể thao phường An Đông (Nhà Thiếu nhi quận 5 cũ), rạp Hồng Liên, Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TP HCM và Sân khấu Hoàng Thái Thanh.

Một cảnh trong vở “Cánh đồng rực lửa” của Sân khấu Quốc Thảo

Đây là bước đi thiết thực để các tác phẩm chính luận không bị "đắp chiếu" sau liên hoan mà tiếp tục sống trong đời sống nghệ thuật, lan tỏa tinh thần nhân ái và ca ngợi chiến công hào hùng của quân dân miền Nam trong kháng chiến.

Thêm động lực để cống hiến

Đạo diễn Quốc Thảo phấn khởi: "Việc nhà nước hỗ trợ kinh phí là một cú hích lớn cho các sân khấu xã hội hóa, tiếp sức để sân khấu xã hội hóa nỗ lực hơn nữa trong việc phục vụ công chúng". Đạo diễn Tôn Thất Cần, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sân khấu TP HCM, cũng bày tỏ niềm vui: "Sự hỗ trợ này chứng tỏ nhà nước nhìn thấy giá trị lâu bền của sân khấu chính luận và đồng hành với nghệ sĩ trên con đường sáng tạo. Vở "Đồng chí" vừa diễn giao lưu quốc tế tại Busan - Hàn Quốc, được trao giải thưởng Sáng tạo, nay được tổ chức quảng bá là một niềm vui, giúp đội ngũ nghệ sĩ là hội viên Hội Sân khấu TP HCM có thêm động lực cống hiến".

Ở góc độ nhà sản xuất, ông bầu Huỳnh Anh Tuấn (Nhà hát Kịch IDECAF) nhấn mạnh niềm vinh dự khi vở chính sử đoạt huy chương tại liên hoan nay tiếp tục được đưa đến phục vụ khán giả ngoại thành: "Chúng tôi không chỉ thể hiện vở diễn tham dự liên hoan mà còn được đưa đến khán giả trực tiếp và nhận được sự đồng cảm. Điều này tiếp thêm sức mạnh để nghệ sĩ gắn bó với nghề hơn".

Các nghệ sĩ khẳng định đây là chính sách được xem như "bà đỡ" đúng nghĩa cho sân khấu xã hội hóa - vừa giữ gìn giá trị nghệ thuật vừa đáp ứng nhu cầu của công chúng. Khán giả TP HCM cũng có cơ hội thưởng thức những vở diễn lớn ngay tại sân khấu và gặp gỡ các nghệ sĩ thần tượng, điều mà lâu nay họ chỉ thấy qua màn ảnh nhỏ.

Không khí thưởng thức trực tiếp giúp công chúng "sống" cùng nhân vật, cảm nhận hơi thở bi tráng của lịch sử và sự lay động từ từng lời thoại, cảm xúc. Chiến lược này được xem là "được lòng dân, hợp ý nghệ sĩ", bởi vừa bảo tồn những giá trị nghệ thuật chính luận vừa khơi gợi tình yêu sân khấu trong công chúng.

Đặc biệt, những diễn viên đoạt huy chương vàng, huy chương bạc cảm thấy tự hào khi vai diễn của mình tiếp tục tỏa sáng thay vì bị "trùm mền". Không dừng lại ở đó, Hội Sân khấu TP HCM đã đề xuất mở rộng mô hình quảng bá đối với các tác phẩm vừa có giải thưởng tại Liên hoan Sân khấu nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc về "Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân" lần V - 2025 tại TP Hà Nội, gồm: "Sâu đêm" (Sân khấu Quốc Thảo), "Một cuộc chiến khác" (Sân khấu Hồng Vân), "Viên đạn bọc đường" (Chi hội Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM) và "Cuộc đoàn tụ cảm xúc" (Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh).

Những người trong cuộc kỳ vọng các vở kịch chính luận này cũng sẽ được công diễn miễn phí tại TP HCM, tiếp tục đưa sân khấu kịch chính luận đến gần hơn với khán giả.

Theo các nhà chuyên môn, với sự đồng hành của nhà nước, sân khấu kịch chính luận đang bước vào một chu kỳ phát triển mới: vừa khẳng định vai trò giáo dục, định hướng thẩm mỹ vừa trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống cộng đồng. Đây là minh chứng sống động cho cách làm văn hóa giàu tính nhân văn để nghệ thuật thật sự thuộc về nhân dân.



