Động lực để kịch chính luận đến gần hơn với công chúng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Động lực để kịch chính luận đến gần hơn với công chúng

Bài và ảnh: THANH HIỆP

Sân khấu kịch chính luận được xem là mảnh đất giàu tiềm năng để vừa bảo tồn giá trị truyền thống, vừa nuôi dưỡng tinh thần công dân

Tuần qua, Sân khấu Quốc Thảo đã diễn 2 suất vở kịch "Cánh đồng rực lửa", thu hút đông khán giả đến xem. Đây là một trong những tác phẩm kịch khơi gợi niềm tự hào dân tộc và nhắc nhớ công lao của những thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do.

Lan tỏa tinh thần nhân ái

TP HCM đang quyết tâm phát triển công nghiệp văn hóa như một trong những trụ cột kinh tế sáng tạo. TP HCM đã hỗ trợ kinh phí để các đơn vị nghệ thuật xã hội hóa đưa kịch chính luận đến với khán giả. NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, cho biết: "Sau thành công của Liên hoan Sân khấu TP HCM lần thứ I - 2024, những vở diễn chính luận mang đậm hơi thở lịch sử và giá trị nhân văn đã bước ra khỏi khuôn khổ liên hoan để đến với đông đảo khán giả. TP HCM đã xúc tiến chương trình quảng bá, hỗ trợ kinh phí để các tác phẩm này đến gần hơn trong đời sống sân khấu, để khán giả ngoại thành được thụ hưởng những sáng tạo nghệ thuật mà đội ngũ nghệ sĩ giàu tâm huyết đã làm nên vở diễn".

TIN LIÊN QUAN

Theo đó, 4 tác phẩm đoạt huy chương vàng gồm: "Cơn mê cuối cùng" (Sân khấu Hoàng Thái Thanh), "Đồng chí" (Hội Sân khấu TP HCM), "Cánh đồng rực lửa" (Sân khấu Quốc Thảo) và "Thượng công Đức tả quân Lê Văn Duyệt - Người mang 9 án tử" (Nhà hát Kịch IDECAF) mỗi vở sẽ có 5 suất biểu diễn miễn phí phục vụ công chúng tại các điểm diễn: Trung tâm Cung ứng dịch vụ văn hóa - thể thao phường An Đông (Nhà Thiếu nhi quận 5 cũ), rạp Hồng Liên, Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TP HCM và Sân khấu Hoàng Thái Thanh.

Động lực để kịch chính luận đến gần hơn với công chúng - Ảnh 1.

Một cảnh trong vở “Cánh đồng rực lửa” của Sân khấu Quốc Thảo

Đây là bước đi thiết thực để các tác phẩm chính luận không bị "đắp chiếu" sau liên hoan mà tiếp tục sống trong đời sống nghệ thuật, lan tỏa tinh thần nhân ái và ca ngợi chiến công hào hùng của quân dân miền Nam trong kháng chiến.

Thêm động lực để cống hiến

Đạo diễn Quốc Thảo phấn khởi: "Việc nhà nước hỗ trợ kinh phí là một cú hích lớn cho các sân khấu xã hội hóa, tiếp sức để sân khấu xã hội hóa nỗ lực hơn nữa trong việc phục vụ công chúng". Đạo diễn Tôn Thất Cần, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sân khấu TP HCM, cũng bày tỏ niềm vui: "Sự hỗ trợ này chứng tỏ nhà nước nhìn thấy giá trị lâu bền của sân khấu chính luận và đồng hành với nghệ sĩ trên con đường sáng tạo. Vở "Đồng chí" vừa diễn giao lưu quốc tế tại Busan - Hàn Quốc, được trao giải thưởng Sáng tạo, nay được tổ chức quảng bá là một niềm vui, giúp đội ngũ nghệ sĩ là hội viên Hội Sân khấu TP HCM có thêm động lực cống hiến".

Ở góc độ nhà sản xuất, ông bầu Huỳnh Anh Tuấn (Nhà hát Kịch IDECAF) nhấn mạnh niềm vinh dự khi vở chính sử đoạt huy chương tại liên hoan nay tiếp tục được đưa đến phục vụ khán giả ngoại thành: "Chúng tôi không chỉ thể hiện vở diễn tham dự liên hoan mà còn được đưa đến khán giả trực tiếp và nhận được sự đồng cảm. Điều này tiếp thêm sức mạnh để nghệ sĩ gắn bó với nghề hơn".

TIN LIÊN QUAN

Các nghệ sĩ khẳng định đây là chính sách được xem như "bà đỡ" đúng nghĩa cho sân khấu xã hội hóa - vừa giữ gìn giá trị nghệ thuật vừa đáp ứng nhu cầu của công chúng. Khán giả TP HCM cũng có cơ hội thưởng thức những vở diễn lớn ngay tại sân khấu và gặp gỡ các nghệ sĩ thần tượng, điều mà lâu nay họ chỉ thấy qua màn ảnh nhỏ.

Không khí thưởng thức trực tiếp giúp công chúng "sống" cùng nhân vật, cảm nhận hơi thở bi tráng của lịch sử và sự lay động từ từng lời thoại, cảm xúc. Chiến lược này được xem là "được lòng dân, hợp ý nghệ sĩ", bởi vừa bảo tồn những giá trị nghệ thuật chính luận vừa khơi gợi tình yêu sân khấu trong công chúng.

Đặc biệt, những diễn viên đoạt huy chương vàng, huy chương bạc cảm thấy tự hào khi vai diễn của mình tiếp tục tỏa sáng thay vì bị "trùm mền". Không dừng lại ở đó, Hội Sân khấu TP HCM đã đề xuất mở rộng mô hình quảng bá đối với các tác phẩm vừa có giải thưởng tại Liên hoan Sân khấu nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc về "Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân" lần V - 2025 tại TP Hà Nội, gồm: "Sâu đêm" (Sân khấu Quốc Thảo), "Một cuộc chiến khác" (Sân khấu Hồng Vân), "Viên đạn bọc đường" (Chi hội Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM) và "Cuộc đoàn tụ cảm xúc" (Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh).

Những người trong cuộc kỳ vọng các vở kịch chính luận này cũng sẽ được công diễn miễn phí tại TP HCM, tiếp tục đưa sân khấu kịch chính luận đến gần hơn với khán giả. 

Theo các nhà chuyên môn, với sự đồng hành của nhà nước, sân khấu kịch chính luận đang bước vào một chu kỳ phát triển mới: vừa khẳng định vai trò giáo dục, định hướng thẩm mỹ vừa trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống cộng đồng. Đây là minh chứng sống động cho cách làm văn hóa giàu tính nhân văn để nghệ thuật thật sự thuộc về nhân dân.


Tin liên quan

Sân khấu sáng đèn với nhiều vở chính luận

Sân khấu sáng đèn với nhiều vở chính luận

Từ lâu đề tài chính luận trên sân khấu luôn được xem rất khó bán được vé. Tuy nhiên, một số sân khấu đã làm mới dạng đề tài này và thu được kết quả nhất định

Kịch chính luận vẫn có sức hút riêng

Không còn khắc họa mẫu "anh hùng thời đại" khô cứng, các đạo diễn đã mang đến sân khấu những câu chuyện đời thường về người chiến sĩ công an.

Nhìn lại sân khấu chính luận trong đời sống văn hóa

Sân khấu chính luận - nếu được tiếp lửa đúng cách - vẫn luôn là một phần máu thịt của đời sống văn hóa tại TP HCM

Kịch chính luận công nghiệp văn hóa giá trị nhân văn sáng tạo nghệ thuật sân khấu Quốc Thảo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo