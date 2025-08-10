HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Chương trình chính luận nghệ thuật "Dưới cờ vinh quang"

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Chương trình cầu truyền hình chính luận nghệ thuật "Dưới cờ vinh quang" tổ chức tại 3 điểm cầu. Tổng Bí thư Tô Lâm dự Chương trình ở điểm cầu Hà Nội.

Tối 9-8, Bộ Quốc phòng phối hợp với Thành ủy Hà Nội, Thành ủy Huế, Thành ủy TP HCM tổ chức Chương trình cầu truyền hình chính luận nghệ thuật "Dưới cờ vinh quang", nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2025) và Quốc khánh (2-9-1945 - 2-9-2025).

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Chương trình chính luận nghệ thuật "Dưới cờ vinh quang"- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Chương trình chính luận nghệ thuật "Dưới cờ vinh quang" tại điểm cầu Quảng trường Ba Đình (Hà Nội). Ảnh: TTXVN

Chương trình được tổ chức tại 3 điểm cầu đặc biệt, gồm: Quảng trường Ba Đình (TP Hà Nội), Kỳ đài trước cửa Ngọ Môn (TP Huế) và Công viên sáng tạo Thủ Thiêm (TP HCM). Tổng Bí thư Tô Lâm cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Chương trình tại điểm cầu Quảng trường Ba Đình (TP Hà Nội).

Điểm nhấn của chương trình là sự giao thoa giữa nghệ thuật biểu cảm và công nghệ trình diễn hiện đại. Một chương trình được kết nối không chỉ bằng tín hiệu truyền hình, mà bằng bối cảnh đầy thiêng liêng của hồn dân tộc. Từ Thủ đô ngàn năm văn hiến, đến Cố đô lắng đọng tinh hoa văn hóa truyền thống, tới thành phố mang tên Bác đầy năng động. Chương trình dệt nên một bức tranh sống động về một Việt Nam thống nhất trong đa dạng, gắn bó hài hòa trong bản sắc.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Chương trình chính luận nghệ thuật "Dưới cờ vinh quang"- Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự tại điểm cầu Hà Nội

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Chương trình chính luận nghệ thuật "Dưới cờ vinh quang"- Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham dự tại điểm cầu Hà Nội

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Chương trình chính luận nghệ thuật "Dưới cờ vinh quang"- Ảnh 4.

Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc được các nghệ sĩ thể hiện tại chương trình

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Chương trình chính luận nghệ thuật "Dưới cờ vinh quang"- Ảnh 5.

Nội dung ca ngợi truyền thống, lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Chương trình chính luận nghệ thuật "Dưới cờ vinh quang"- Ảnh 6.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Chương trình chính luận nghệ thuật "Dưới cờ vinh quang"- Ảnh 7.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Chương trình chính luận nghệ thuật "Dưới cờ vinh quang"- Ảnh 8.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Chương trình chính luận nghệ thuật "Dưới cờ vinh quang"- Ảnh 9.

Chương trình được kết nối không chỉ bằng tín hiệu truyền hình, mà bằng bối cảnh đầy thiêng liêng của hồn dân tộc

Tổng Bí thư Tô Lâm Quốc Khánh dưới cờ vinh quang nghệ thuật
