Động lực mới để TP HCM tiến nhanh, tiến vững

N gày 13-10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã tiến hành phiên trù bị tại Hội trường Học viện Cán bộ TP HCM. Trước giờ diễn ra phiên trù bị, đoàn đại biểu dự đại hội do Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang làm trưởng đoàn, đã viếng Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố và dâng hoa Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các nội dung văn kiện

Phát biểu khai mạc phiên trù bị, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cho biết quán triệt và thực hiện Chỉ thị 45/2025-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I thực hiện 2 nội dung. Đó là tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

"Từ nhiều tháng qua, cùng với việc chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác sắp xếp đơn vị hành chính, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thành công và đúng tiến độ đại hội của 10.641 tổ chức cơ sở Đảng và 173 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy thành phố. Đồng thời, các Tiểu ban của đại hội, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã tích cực chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các nội dung văn kiện, báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến theo đúng quy định" - Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang thông tin.

Theo Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang, các văn kiện thành phố được xây dựng theo một quy trình bài bản, nghiêm túc, công phu, khoa học; đã được tổ chức thảo luận, có ý kiến đóng góp tại nhiều cuộc hội nghị và phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tiểu ban Văn kiện, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã tổng hợp, nghiêm túc tiếp thu và hoàn thiện qua 6 lần dự thảo trước chương trình đại hội.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang phát biểu khai mạc phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030Ảnh: BTC

Bí thư Thành ủy TP HCM nhấn mạnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố; thu hút sự quan tâm, theo dõi của các cơ quan, tổ chức, các tầng lớp nhân dân không chỉ riêng thành phố mà của cả nước. Thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố sẽ góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy cao nhất vai trò đại diện ý chí, nguyện vọng của các cấp ủy Đảng và hơn 366.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố; quán triệt và nhận thức sâu sắc phương châm của đại hội là "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Sáng tạo", tích cực đóng góp vào thành công của đại hội.

Vươn mình mạnh mẽ vào kỷ nguyên mới

Để nâng cao chất lượng phần nội dung thảo luận tại đại hội, Bí thư Thành ủy TP HCM đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ lưỡng để tham gia ý kiến có chất lượng; chủ động chuẩn bị nội dung phát biểu.

Đối với dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã có báo cáo tổng hợp đầy đủ ý kiến đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, cấp trên cơ sở của các cấp, ngành, đoàn thể và cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân thành phố. Đại biểu cần tiếp tục tập trung trao đổi, thảo luận, làm sâu sắc hơn những quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn đã có gợi ý trong dự thảo các văn kiện.

Đối với Báo cáo chính trị và dự thảo Nghị quyết trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang đề nghị các đại biểu chuẩn bị kỹ phát biểu thảo luận về các nhận định, đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và các bài học trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Từ đó, tập trung đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho các lĩnh vực trọng tâm, về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, đối ngoại và hội nhập, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đặc biệt là về mục tiêu tổng quát, những định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá và giải pháp chủ yếu cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới của thành phố.

Các sản phẩm công nghệ được trưng bày tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Đối với dự thảo Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của nhiệm kỳ trước; khắc phục các tồn tại, hạn chế của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đã được các cấp có thẩm quyền chỉ ra trong thời gian qua. Với tinh thần trách nhiệm và khách quan, trung thực, đại biểu cần tập trung phân tích, làm rõ những ưu - khuyết điểm trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; phê bình và tự phê bình; xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM…

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang chia sẻ Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo TP HCM phải tổ chức thành công đại hội một cách thực chất. Đảng bộ TP HCM phải đi đầu, mẫu mực, làm gương cho các địa phương trong cả nước về tất cả những phương diện; xây dựng thành phố mang tên Bác là thành phố xã hội chủ nghĩa tiêu biểu của Việt Nam - nơi mỗi người dân được bảo đảm cơ hội phát triển, được chăm lo đầy đủ về sức khỏe, giáo dục, môi trường sống an toàn, văn minh, hiện đại, không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển; đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á.

"Do đó, đại hội phải tạo ra được động lực mới về những chuyển biến căn bản trên mọi lĩnh vực để phát triển thành phố nhanh và bền vững hơn nữa" - Bí thư Thành ủy TP HCM nhấn mạnh. Với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo..., Bí thư Thành ủy TP HCM tin tưởng Đảng bộ và nhân dân TP HCM sẽ vươn mình mạnh mẽ vào kỷ nguyên mới; xây dựng thành phố trở thành một cực tăng trưởng mới của vùng Đông Nam Bộ, một siêu đô thị quốc tế hiện đại ở Đông Nam Á, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Hôm nay (14-10) khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM Theo chương trình đại hội, hôm nay (14-10), Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, chính thức khai mạc. Điểm mới của đại hội lần này là phiên khai mạc được truyền hình trực tiếp với 4 điểm cầu, gồm: điểm cầu trung tâm đại hội, 2 điểm cầu tại tỉnh Bình Dương cũ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ cùng với điểm cầu ở đặc khu Côn Đảo. Dự kiến trong phiên khai mạc của đại hội sẽ có phát biểu khai mạc đại hội; trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030; báo cáo kiểm điểm về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Chiếu phim "TP HCM tiên phong cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới". Trong phiên khai mạc đại hội sẽ công bố và trao các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM; Quyết định chỉ định đại biểu của Đảng bộ thành phố dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ phát biểu chỉ đạo đại hội. Sau đó, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang phát biểu cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo. Trong buổi chiều sẽ diễn ra phiên thảo luận tại các tổ đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng và dự thảo các văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

547 đại biểu được triệu tập Đại biểu chính thức được triệu tập dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I là 547 đại biểu, trong đó có 106 đại biểu đương nhiên và 441 đại biểu được chỉ định tại các Đảng bộ xã, phường, đặc khu và Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy thành phố.

Kết quả phiên trù bị đại hội Ngay sau phần phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông trình bày chương trình làm việc phiên trù bị. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Nguyễn Phước Lộc điều hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký đại hội, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Theo đó, Đoàn Chủ tịch đại hội gồm 11 nhân sự, gồm: Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Võ Văn Minh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố; Đặng Minh Thông - Phó Bí thư Thành ủy; Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Võ Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; Nguyễn Thị Mỹ Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy; Trung tướng Mai Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố; Thiếu tướng Vũ Văn Điền - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh thành phố. Đoàn Thư ký đại hội có 3 người, gồm: Phạm Hồng Sơn - Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy; Trương Thanh Nga - Thành ủy viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; Dương Hồng Thắng, Chánh Văn phòng UBND thành phố. Ban Thẩm tra tư cách đại biểu có 5 người: Võ Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy - Trưởng Ban; Nguyễn Chí Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy - Phó trưởng Ban Thẩm tra; Võ Huy Hoàng - Thành ủy viên, Phó trưởng Ban Nội chính Thành ủy; Huỳnh Văn Dân - Thành ủy viên, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Trần Văn Bảy - Thành ủy viên, Chánh Thanh tra thành phố. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Được trình bày về chương trình làm việc phiên chính thức. Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy thành phố Văn Thị Bạch Tuyết trình bày về Quy chế làm việc của Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy thành phố Dương Anh Đức trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến của Đảng bộ thành phố góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy Phạm Hồng Sơn trình bày Nội quy Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I. Tại phiên trù bị, các đại biểu đã đóng góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão, lũ.



