Góc nhìn

Động lực mới, sức bật mới

TS TRẦN HỮU HIỆP

250 công trình, dự án này được kỳ vọng mang lại sức bật mạnh mẽ nhờ được phân bổ theo không gian phát triển của đất nước

Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025), cả nước sẽ đồng loạt khởi công, khánh thành 250 công trình, dự án với tổng vốn đầu tư 1,28 triệu tỉ đồng. Sự kiện với quy mô lớn chưa từng có này là dấu mốc quan trọng thể hiện ý chí, khát vọng và sức mạnh nội lực của dân tộc Việt Nam trên hành trình bước vào kỷ nguyên vươn mình.

250 công trình, dự án này được kỳ vọng mang lại sức bật mạnh mẽ nhờ được phân bổ theo không gian phát triển của đất nước, phủ đều khắp 3 miền và ưu tiên kết nối vùng. Với việc khánh thành, khởi công đồng loạt số lượng lớn công trình, dự án trên cả nước, năng lực điều phối, phối hợp cũng như kỷ luật, kỷ cương là yêu cầu quyết định sự thành công.

Từ công trình hạ tầng giao thông chiến lược, khu công nghiệp, nhà máy năng lượng tái tạo đến bệnh viện, trường học, nhà ở xã hội..., tất cả nhằm tạo đà, tạo thế và lực cho giai đoạn phát triển mới của đất nước. Trong đó, các dự án giao thông không chỉ góp phần rút ngắn thời gian vận chuyển, tháo gỡ "nút thắt" hạ tầng mà còn mở không gian phát triển công nghiệp - dịch vụ, tạo dây chuyền kết nối mới cho các vùng kinh tế trọng điểm.

Khí thế mới từ chuỗi công trình trọng điểm sắp được khởi công, khánh thành đã có, song quan trọng hơn là chuyển hóa thành mức tăng trưởng thực chất. Muốn thực hiện được, yêu cầu đặt ra là công tác quản trị dự án phải "đi trước một bước", với 3 khâu then chốt cần được đặc biệt lưu ý.

Thứ nhất, giải phóng mặt bằng đúng hẹn, đi kèm phương án tái định cư, bảo đảm sinh kế người dân. Đây là "điểm nghẽn" phổ biến gây chậm tiến độ, đội vốn... thời gian qua.

Thứ hai, bố trí và giải ngân vốn cần sát năng lực hấp thụ của từng dự án, "rót đúng, rót đủ, rót kịp", tuyệt đối tránh dàn trải. Cần có cơ chế quản lý linh hoạt, chủ động hoán đổi kế hoạch vốn giữa các dự án cùng nhóm trong trường hợp chưa hấp thụ kịp vốn.

Thứ ba, bảo đảm chất lượng ngay từ bước thiết kế, thẩm tra, thẩm định dự án; vận hành hệ thống kiểm soát chất lượng theo rủi ro, gắn trách nhiệm cá nhân đối với từng mốc, từng hạng mục công trình.

Việc huy động số vốn rất lớn cùng lúc cho nhiều công trình là yêu cầu cần thiết để phát triển bứt tốc, song không thể đánh đổi với sự ổn định lạm phát, tỉ giá, lãi suất, nợ công... Vì vậy, cần một "bộ điều phối" tài khóa - tiền tệ - đầu tư công đồng nhịp. Cần xác định trục dự án lan tỏa cao làm "đầu kéo", ưu tiên giải ngân cho các dự án có tỉ lệ hoàn thành cao, suất đầu tư tốt; kiểm soát chặt chẽ rủi ro đội vốn và "đầu tư trang trí".

Từ Bắc vào Nam, những công trình, dự án sắp được khởi công, khánh thành là "mạch máu" mới của nền kinh tế; là cam kết nâng cao chất lượng sống; là lời nhắc nhở về kỷ luật, kỷ cương trong thực thi chính sách; là lời hứa về một mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất và liên kết vùng.

Nếu kiên định 3 điều - thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả đo đếm được - thì nguồn vốn đầu tư 1,28 triệu tỉ đồng sẽ thực sự trở thành động lực mới, sức bật mới cho việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

