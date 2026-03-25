Động lực tăng trưởng từ kinh tế số ở châu Á

Theo báo cáo, nền kinh tế số đã trở thành động lực chính của tăng trưởng kinh tế ở châu Á. Các số liệu cho thấy đến năm 2025, nền kinh tế số của châu Á đã đạt quy mô 27.000 tỉ USD, chiếm 46% GDP. Đáng chú ý, trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành động lực quan trọng của tiến bộ kinh tế và xã hội khắp châu Á.

Một sự kiện về công nghệ trí tuệ nhân tạo ở TP Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang - Trung Quốc hồi năm ngoái. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Ngoài ra, một báo cáo khác của BFA cho thấy trung tâm phát triển AI toàn cầu đang dần dịch chuyển từ châu Âu và Mỹ sang châu Á. Báo cáo nhấn mạnh nhờ tận dụng quy mô dân số số hóa lớn, hệ sinh thái ứng dụng đa dạng và các khuôn khổ chính sách nhất quán, các nền kinh tế châu Á đang nhanh chóng chuyển mình từ những quốc gia đi sau thành dẫn đầu trong lĩnh vực AI. Trong số này, theo Tân Hoa xã, Trung Quốc đã đạt mức độ hoàn thiện chuỗi công nghiệp toàn diện và thể hiện năng lực mạnh mẽ trong việc triển khai trên quy mô lớn. Trong khi đó, Nhật Bản và Hàn Quốc tập trung vào sản xuất công nghệ cao và tự động hóa công nghiệp. Singapore được xem là hình mẫu phát triển dựa trên ứng dụng, giữ vai trò quan trọng trong đổi mới quản trị và là trung tâm nền tảng của khu vực.

Được thành lập vào năm 2001, BFA là một tổ chức quốc tế phi chính phủ và phi lợi nhuận, cam kết thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực và đưa các quốc gia châu Á tiến gần hơn đến các mục tiêu phát triển của mình. Hội nghị thường niên BFA năm nay diễn ra tại thị trấn Bác Ngao, tỉnh Hải Nam - Trung Quốc từ ngày 24 đến 27-3.