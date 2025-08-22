Đồng Nai bắn pháo hoa 3 điểm mừng 80 năm Quốc khánh 2-9

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Đồng Nai bắn pháo hoa 3 điểm mừng 80 năm Quốc khánh 2-9

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Lễ Quốc khánh 2-9, Đồng Nai bắn pháo hoa 3 điểm ở các phường Tân Triều, Bình Phước và xã Đại Phước

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, tỉnh sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt, biểu diễn lân - sư - rồng và bắn pháo hoa chào mừng vào tối 2-9 tại Công viên Quảng trường tỉnh (phường Tân Triều); hồ Suối Cam (phường Bình Phước) và xã Đại Phước.

Đồng Nai bắn pháo hoa 3 điểm mừng 80 năm Quốc khánh 2-9- Ảnh 1.

Lễ 2-9, Đồng Nai bắn pháo hoa tại 3 địa điểm

Pháo hoa được bắn trong 15 phút, bắt đầu từ 21 giờ tối 2-9. Chương trình do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện.

Trước thời điểm bắn pháo hoa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp các xã tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt với sự tham dự của khoảng 250 đại biểu và nhân dân tại những điểm cầu.

Dịp lễ 2-9, tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức các sự kiện như: Triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh; Ngày hội ẩm thực tỉnh Đồng Nai năm 2025 tại Khu Du lịch Bửu Long….

Cũng trong dịp mừng 80 năm Quốc khánh, trước đó, ngày 19-8, tỉnh Đồng Nai đã khởi công, động thổ và khánh thành 8 dự án với quy mô hơn 50.000 tỉ đồng. Các dự án này đánh dấu bước tiến quan trọng trong công tác phát triển kết cấu hạ tầng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, có 6 dự án được khởi công xây dựng gồm: Dự án thành phần 1, đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước, nay là tỉnh Đồng Nai) theo phương thức đối tác công tư (PPP) do liên danh Vingroup - Techtra làm chủ đầu tư.

Dự án nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng do EVN làm chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án điện 3 trực tiếp quản lý với công suất lắp đặt 200 MW, tổng mức đầu tư là 3.965 tỉ đồng….


Tin liên quan

Quảng Trị: Bắn pháo hoa trong dịp lễ 2-9 tại 2 địa điểm

Quảng Trị: Bắn pháo hoa trong dịp lễ 2-9 tại 2 địa điểm

(NLĐO) - Thời lượng bắn pháo hoa kéo dài 15 phút trong dịp lễ 2-9, bao gồm cả pháo hoa tầm thấp và tầm cao.

Thủ tướng: Bắn pháo hoa tại 34 tỉnh, thành phố chào mừng Quốc khánh

(NLĐO)- Chỉ đạo trên được Thủ tướng đưa ra tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 trực tuyến với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cà Mau bắn pháo hoa chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh

(NLĐO) - Cà Mau sẽ bắn pháo hoa tầm cao tại 2 địa điểm trên địa bàn để chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh

bắn pháo hoa tỉnh đồng nai Cách mạng Tháng Tám lễ 2-9 lễ quốc khánh Chương trình nghệ thuật
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo