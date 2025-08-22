Đồng Nai bắn pháo hoa 3 điểm mừng 80 năm Quốc khánh 2-9

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, tỉnh sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt, biểu diễn lân - sư - rồng và bắn pháo hoa chào mừng vào tối 2-9 tại Công viên Quảng trường tỉnh (phường Tân Triều); hồ Suối Cam (phường Bình Phước) và xã Đại Phước.

Lễ 2-9, Đồng Nai bắn pháo hoa tại 3 địa điểm

Pháo hoa được bắn trong 15 phút, bắt đầu từ 21 giờ tối 2-9. Chương trình do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện.

Trước thời điểm bắn pháo hoa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp các xã tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt với sự tham dự của khoảng 250 đại biểu và nhân dân tại những điểm cầu.

Dịp lễ 2-9, tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức các sự kiện như: Triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh; Ngày hội ẩm thực tỉnh Đồng Nai năm 2025 tại Khu Du lịch Bửu Long….

Cũng trong dịp mừng 80 năm Quốc khánh, trước đó, ngày 19-8, tỉnh Đồng Nai đã khởi công, động thổ và khánh thành 8 dự án với quy mô hơn 50.000 tỉ đồng. Các dự án này đánh dấu bước tiến quan trọng trong công tác phát triển kết cấu hạ tầng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có 6 dự án được khởi công xây dựng gồm: Dự án thành phần 1, đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước, nay là tỉnh Đồng Nai) theo phương thức đối tác công tư (PPP) do liên danh Vingroup - Techtra làm chủ đầu tư. Dự án nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng do EVN làm chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án điện 3 trực tiếp quản lý với công suất lắp đặt 200 MW, tổng mức đầu tư là 3.965 tỉ đồng….



