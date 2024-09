Đồng Nai: Bắt kẻ bắn gục 2 vợ chồng ở chợ đầu mối Hóa An

Ngày 6-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam đối với Đinh Văn Toàn (làm nghề bốc vác tại chợ Hóa An, phường Hóa An, TP Biên Hòa), để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, rạng sáng 30-8, xuất phát từ mâu thuẫn giữa một số người buôn bán ở chợ đầu mối Hóa An (trong đó có Đinh Văn Toàn), giữa các bên có xảy ra cự cãi, dẫn đến xô xát. Vụ việc sau đó được mọi người can ngăn.



Video ghi lại giây phút Toàn bắn gục 2 nạn nhân

Tuy nhiên, Toàn sau khi bỏ đi đã cầm một khẩu súng quay lại và tiếp tục cự cãi với những người mâu thuẫn ban đầu.

Trong lúc cự cãi, Toàn đã bắn gục ông Mai Văn Ẩn và vợ là bà Đỗ Thị Tý. Do vết thương quá nặng, ông Ẩn đã tử vong, riêng bà Tý đã ổn định sức khỏe sau mấy ngày điều trị.

Sau khi nhận thông tin về vụ việc, công an nhanh chóng xuống hiện trường, truy xét và bắt giữ Toàn.