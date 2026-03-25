Đồng Nai cần gì để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương?

Trong ngày làm việc thứ hai của Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV (24-3), Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về tờ trình thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Sân bay Long Thành là “hạt nhân” quan trọng tạo động lực để Đồng Nai phát triển trong giai đoạn mới

Theo quy định, một thành phố trực thuộc Trung ương phải đáp ứng 7 tiêu chí cơ bản. Qua rà soát, tỉnh Đồng Nai đều cơ bản đạt hoặc vượt các ngưỡng quan trọng.

Về dân số, tiêu chuẩn thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu đạt từ 2,5 triệu người trở lên thì dân số Đồng Nai hiện đã đạt gần 4,5 triệu người. Vì vậy, tỉnh đã đáp ứng chỉ tiêu về quy mô dân số.

Về diện tích, tỉnh Đồng Nai có diện tích hơn 12.700 km2, so với tiêu chuẩn yêu cầu từ 2.500 km2 trở lên, tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí về diện tích.

Với tiêu chí tỉ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã từ 30% trở lên, tỉnh Đồng Nai hiện có 23 phường và 10 xã đã hội đủ điều kiện thành lập phường, tỉ lệ đạt 34,73%. 10 phường này là những xã trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh, được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ các xã và các thị trấn cũ.

Đối với tiêu chí về tỉ lệ đô thị hóa, Đồng Nai hiện có tỉ lệ đô thị hóa đạt gần 57%, cao hơn tiêu chuẩn yêu cầu là 45%.

Riêng về vị trí, chức năng trong quy hoạch được cấp có thẩm quyền xác định, Đồng Nai được xác định là trung tâm công nghiệp, logistics, đầu mối giao thông quan trọng, có vai trò thúc đẩy phát triển của vùng và cả nước, gắn với định hướng phát triển đô thị sân bay Long Thành.

Một góc dự án Aqua City nằm ven sông Đồng Nai tiếp giáp TPHCM

Với tiêu chí đô thị loại I, Đồng Nai đã hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Xây dựng thẩm định, công nhận. Qua đánh giá, Đồng Nai cơ bản đạt 13/15 tiêu chí (theo quy định, chỉ cần đạt 12/15 tiêu chí là đủ điều kiện).

Còn tiêu chí thứ 7 về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội, Đồng Nai đạt đầy đủ các chỉ báo thành phần: Tự cân đối ngân sách; tỉ trọng công nghiệp - xây dựng - dịch vụ trong cơ cấu nền kinh tế đạt hơn 81%; thu nhập bình quân đầu người 3 năm gần nhất đều cao hơn bình quân cả nước; tốc độ tăng trưởng GRDP 3 năm gần nhất đều đạt hoặc vượt tốc độ tăng GDP cả nước; tỉ lệ hộ nghèo thấp hơn mức bình quân cả nước.

Từ những cơ sở trên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Kim Long cho rằng Đồng Nai hiện nay đã hội tụ gần như đầy đủ những điều kiện cốt lõi của một đô thị trực thuộc Trung ương.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, tỉnh không chỉ có “tiềm năng để đạt” mà đã đạt trên thực tế các tiêu chí của một thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, một số tiêu chí kỹ thuật khác cũng sắp hoàn thiện trong lộ trình phát triển đô thị loại I.

Một góc đô thị Biên Hòa ven sông Đồng Nai

Đồng Nai hiện có đường biên giới trên đất liền, là địa bàn trọng yếu về quốc phòng - an ninh; đồng thời là đầu mối liên kết của hành lang phát triển phía Nam gắn với sân bay Long Thành và các trục giao thông chiến lược. Vì vậy, việc xem xét thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương có đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn.

Năm 2025, GRDP của Đồng Nai đạt khoảng 677.932,31 tỉ đồng, thu ngân sách đạt 102.962 tỉ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt 152,8 triệu đồng/người. Những con số ấy phản ánh một nền tảng kinh tế lớn, một sức sản xuất mạnh và một năng lực đóng góp ngân sách rất đáng kể cho quốc gia. Ngay trong năm 2026, Đồng Nai sẽ nhanh chóng hoàn thiện các bước cuối cùng để trình Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập Thành phố trực thuộc Trung ương, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tạo động lực liên kết phát triển với các trung tâm kinh tế lớn của quốc gia.



