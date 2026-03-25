Đồng Nai cần gì để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Đồng Nai cần gì để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương?

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)- Đồng Nai hội tụ những tiềm năng to lớn để vươn mình trở thành một đô thị mới, cực tăng trưởng quan trọng của vùng Đông Nam Bộ và cả nước

Trong ngày làm việc thứ hai của Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV (24-3), Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về tờ trình thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Đồng Nai cần đạt tiêu chí gì để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương? - Ảnh 1.

Sân bay Long Thành là “hạt nhân” quan trọng tạo động lực để Đồng Nai phát triển trong giai đoạn mới

Theo quy định, một thành phố trực thuộc Trung ương phải đáp ứng 7 tiêu chí cơ bản. Qua rà soát, tỉnh Đồng Nai đều cơ bản đạt hoặc vượt các ngưỡng quan trọng.

Về dân số, tiêu chuẩn thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu đạt từ 2,5 triệu người trở lên thì dân số Đồng Nai hiện đã đạt gần 4,5 triệu người. Vì vậy, tỉnh đã đáp ứng chỉ tiêu về quy mô dân số.

Về diện tích, tỉnh Đồng Nai có diện tích hơn 12.700 km2, so với tiêu chuẩn yêu cầu từ 2.500 km2 trở lên, tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí về diện tích.

Với tiêu chí tỉ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã từ 30% trở lên, tỉnh Đồng Nai hiện có 23 phường và 10 xã đã hội đủ điều kiện thành lập phường, tỉ lệ đạt 34,73%. 10 phường này là những xã trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh, được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ các xã và các thị trấn cũ.

Đối với tiêu chí về tỉ lệ đô thị hóa, Đồng Nai hiện có tỉ lệ đô thị hóa đạt gần 57%, cao hơn tiêu chuẩn yêu cầu là 45%.

Riêng về vị trí, chức năng trong quy hoạch được cấp có thẩm quyền xác định, Đồng Nai được xác định là trung tâm công nghiệp, logistics, đầu mối giao thông quan trọng, có vai trò thúc đẩy phát triển của vùng và cả nước, gắn với định hướng phát triển đô thị sân bay Long Thành.

Đồng Nai cần đạt tiêu chí gì để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương? - Ảnh 2.

Một góc dự án Aqua City nằm ven sông Đồng Nai tiếp giáp TPHCM

Với tiêu chí đô thị loại I, Đồng Nai đã hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Xây dựng thẩm định, công nhận. Qua đánh giá, Đồng Nai cơ bản đạt 13/15 tiêu chí (theo quy định, chỉ cần đạt 12/15 tiêu chí là đủ điều kiện).

Còn tiêu chí thứ 7 về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội, Đồng Nai đạt đầy đủ các chỉ báo thành phần: Tự cân đối ngân sách; tỉ trọng công nghiệp - xây dựng - dịch vụ trong cơ cấu nền kinh tế đạt hơn 81%; thu nhập bình quân đầu người 3 năm gần nhất đều cao hơn bình quân cả nước; tốc độ tăng trưởng GRDP 3 năm gần nhất đều đạt hoặc vượt tốc độ tăng GDP cả nước; tỉ lệ hộ nghèo thấp hơn mức bình quân cả nước.

Từ những cơ sở trên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Kim Long cho rằng Đồng Nai hiện nay đã hội tụ gần như đầy đủ những điều kiện cốt lõi của một đô thị trực thuộc Trung ương.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, tỉnh không chỉ có “tiềm năng để đạt” mà đã đạt trên thực tế các tiêu chí của một thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, một số tiêu chí kỹ thuật khác cũng sắp hoàn thiện trong lộ trình phát triển đô thị loại I.

Đồng Nai cần đạt tiêu chí gì để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương? - Ảnh 4.

Một góc đô thị Biên Hòa ven sông Đồng Nai

Đồng Nai hiện có đường biên giới trên đất liền, là địa bàn trọng yếu về quốc phòng - an ninh; đồng thời là đầu mối liên kết của hành lang phát triển phía Nam gắn với sân bay Long Thành và các trục giao thông chiến lược. Vì vậy, việc xem xét thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương có đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn.

Năm 2025, GRDP của Đồng Nai đạt khoảng 677.932,31 tỉ đồng, thu ngân sách đạt 102.962 tỉ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt 152,8 triệu đồng/người. Những con số ấy phản ánh một nền tảng kinh tế lớn, một sức sản xuất mạnh và một năng lực đóng góp ngân sách rất đáng kể cho quốc gia.

Ngay trong năm 2026, Đồng Nai sẽ nhanh chóng hoàn thiện các bước cuối cùng để trình Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập Thành phố trực thuộc Trung ương, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tạo động lực liên kết phát triển với các trung tâm kinh tế lớn của quốc gia.


Tin liên quan

Khánh Hòa phấn đấu đến năm 2027 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

(NLĐO)- Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết địa phương đang đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2027 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Huế quyết tâm khẳng định vị thế thành phố trực thuộc Trung ương

(NLĐO) - Huế sẽ xác định rõ thuận lợi, thách thức trong giai đoạn mới để quyết tâm đổi mới, phát triển, khẳng định vị thế của thành phố trực thuộc Trung ương.

Lấy ý kiến nhân dân về đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương

(NLĐO)- Tỉnh Đồng Nai yêu cầu UBND các xã, phường tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo