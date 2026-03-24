Lấy ý kiến nhân dân về đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương

Ngày 24-3, ông Nguyễn Kim Long, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Nai, đã ký văn bản về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương và đề án thành lập 10 phường trên địa bàn.

Một góc phường Trấn Biên, ven sông Đồng Nai

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã, phường tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Với đề án thành lập 10 phường gồm Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Dầu Giây, Xuân Lộc, Tân Phú, Trị An, Đồng Phú, Tân Khai, Lộc Ninh, UBND 10 xã nêu trên lấy ý kiến đồng thời với đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

UBND các xã, phường tổng hợp kết quả báo cáo Sở Nội vụ trước 17 giờ ngày 26-3.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng giao Sở Nội vụ có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn chi tiết việc lấy ý kiến nhân dân, đảm bảo thống nhất, đúng quy định của pháp luật.

Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua chủ trương thành lập các đơn vị hành chính theo quy định, hoàn thành trong ngày 27-3; tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành nghị quyết tán thành chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương và thành lập các phường theo quy định.

Chiều cùng ngày, Văn phòng Trung ương Đảng ra thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai, Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV. Một trong các nội dung được thảo luận là tờ trình về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đặt mục tiêu xây dựng tỉnh Đồng Nai phát triển xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại; phấn đấu đến năm 2030 đạt các tiêu chuẩn cơ bản của thành phố trực thuộc Trung ương. Hiện nay, tỉnh Đồng Nai có diện tích hơn 12.700 km2, chiếm 3,84% diện tích cả nước và đứng thứ 9/34 tỉnh, thành cả nước; quy mô dân số khoảng 4,5 triệu người, chiếm khoảng 4,43% dân số cả nước và đứng thứ 5 cả nước về quy mô dân số. Tỉnh hiện có 95 đơn vị hành chính cấp xã gồm 72 xã và 23 phường. Tỉnh Đồng Nai là trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, cửa ngõ liên vùng, "thủ phủ" công nghiệp lớn nhất cả nước, có sân bay quốc tế Long Thành, cảng Phước An - trung tâm cảng biển lớn hàng đầu cả nước.







