Huế quyết tâm khẳng định vị thế thành phố trực thuộc Trung ương

Sáng 3-10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã chính thức khai mạc với sự tham dự của 400 đại biểu là những đảng viên ưu tú, tiêu biểu, đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng bộ, đại diện cho hơn 58.000 đảng viên toàn thành phố.

Đoàn Chủ tịch Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Huế lần thứ XVII nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cùng nhiều lãnh đạo, đại biểu, khách mời cũng đến dự đại hội.

Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công An tham dự đại hội.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 sẽ tham gia đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo văn kiện Trung ương, văn kiện Ban Chấp hành Đảng bộ TP Huế khóa XVI trình đại hội; trong đó, tập trung thảo luận và quyết nghị phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp có tính đột phá để tạo bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội cho nhiệm kỳ tới; đồng thời, thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của đại hội.

Ông Lê Trường Lưu, Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2020-2025 phát biểu.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Trường Lưu, Bí thư Thành ủy Huế khẳng định, 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Huế với khát vọng phát triển và tinh thần đoàn kết, đổi mới, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, chuyển mình mạnh mẽ, kiên định trong chiến lược phát triển bền vững, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, đạt được những thành quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, hoàn thành mục tiêu đưa cả tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Kinh tế duy trì tăng trưởng khá. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các ngành, lĩnh vực lợi thế có bước phát triển. Kết cấu hạ tầng được đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ, ngày càng hiện đại. Nhiều công trình quy mô lớn, mang tầm cỡ quốc gia và khu vực đã được triển khai và đưa vào hoạt động; hệ thống đô thị phát triển nhanh; bộ mặt đô thị, nông thôn ngày càng khang trang, hiện đại, sạch đẹp.

Các trung tâm lớn của cả nước về văn hóa - du lịch và y tế chuyên sâu tiếp tục khẳng định vị trí, thương hiệu; trung tâm giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ được tập trung xây dựng, phát triển. Bản sắc văn hóa Huế, con người Huế được chú trọng giữ gìn, phát huy. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; tỉ lệ hộ nghèo giảm mạnh, an sinh xã hội được bảo đảm.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của Huế vẫn còn chậm. Quy mô kinh tế còn nhỏ, GRDP bình quân đầu người chưa đạt kế hoạch đề ra. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có mặt chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới. "Chúng ta nghiêm túc nhìn nhận những bất cập, hạn chế để khắc phục; xác định rõ những thuận lợi, thách thức trong giai đoạn mới để quyết tâm đổi mới, phát triển, khẳng định vị thế của một thành phố trực thuộc Trung ương" – ông Lưu phát biểu tại lễ khai mạc.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 sẽ bế mạc vào chiều 4-10.