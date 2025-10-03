Huế quyết tâm khẳng định vị thế thành phố trực thuộc Trung ương

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Huế quyết tâm khẳng định vị thế thành phố trực thuộc Trung ương

Quang Nhật

(NLĐO) - Huế sẽ xác định rõ thuận lợi, thách thức trong giai đoạn mới để quyết tâm đổi mới, phát triển, khẳng định vị thế của thành phố trực thuộc Trung ương.

Sáng 3-10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã chính thức khai mạc với sự tham dự của 400 đại biểu là những đảng viên ưu tú, tiêu biểu, đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng bộ, đại diện cho hơn 58.000 đảng viên toàn thành phố.

Huế quyết tâm khẳng định vị thế thành phố trực thuộc Trung ương- Ảnh 1.

Đoàn Chủ tịch Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Huế lần thứ XVII nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cùng nhiều lãnh đạo, đại biểu, khách mời cũng đến dự đại hội.

Huế quyết tâm khẳng định vị thế thành phố trực thuộc Trung ương- Ảnh 2.

Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công An tham dự đại hội.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 sẽ tham gia đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo văn kiện Trung ương, văn kiện Ban Chấp hành Đảng bộ TP Huế khóa XVI trình đại hội; trong đó, tập trung thảo luận và quyết nghị phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp có tính đột phá để tạo bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội cho nhiệm kỳ tới; đồng thời, thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của đại hội.

Huế quyết tâm khẳng định vị thế thành phố trực thuộc Trung ương- Ảnh 3.

Ông Lê Trường Lưu, Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2020-2025 phát biểu.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Trường Lưu, Bí thư Thành ủy Huế khẳng định, 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Huế với khát vọng phát triển và tinh thần đoàn kết, đổi mới, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, chuyển mình mạnh mẽ, kiên định trong chiến lược phát triển bền vững, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, đạt được những thành quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, hoàn thành mục tiêu đưa cả tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Kinh tế duy trì tăng trưởng khá. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các ngành, lĩnh vực lợi thế có bước phát triển. Kết cấu hạ tầng được đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ, ngày càng hiện đại. Nhiều công trình quy mô lớn, mang tầm cỡ quốc gia và khu vực đã được triển khai và đưa vào hoạt động; hệ thống đô thị phát triển nhanh; bộ mặt đô thị, nông thôn ngày càng khang trang, hiện đại, sạch đẹp.

Các trung tâm lớn của cả nước về văn hóa - du lịch và y tế chuyên sâu tiếp tục khẳng định vị trí, thương hiệu; trung tâm giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ được tập trung xây dựng, phát triển. Bản sắc văn hóa Huế, con người Huế được chú trọng giữ gìn, phát huy. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; tỉ lệ hộ nghèo giảm mạnh, an sinh xã hội được bảo đảm.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của Huế vẫn còn chậm. Quy mô kinh tế còn nhỏ, GRDP bình quân đầu người chưa đạt kế hoạch đề ra. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có mặt chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới. "Chúng ta nghiêm túc nhìn nhận những bất cập, hạn chế để khắc phục; xác định rõ những thuận lợi, thách thức trong giai đoạn mới để quyết tâm đổi mới, phát triển, khẳng định vị thế của một thành phố trực thuộc Trung ương" – ông Lưu phát biểu tại lễ khai mạc.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 sẽ bế mạc vào chiều 4-10.

Tin liên quan

Đại hội Đảng bộ Quân đội thành công tốt đẹp

Đại hội Đảng bộ Quân đội thành công tốt đẹp

Đại hội nhất trí cao với các văn kiện của Quân ủy Trung ương trình đại hội

Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ

(NLĐO) - Tại phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, các đại biểu đã quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ.

Văn hóa là cốt lõi xây dựng thành phố Huế trực thuộc trung ương

(NLĐO) - Nếu trở thành thành phố trực thuộc trung ương thì phát triển văn hóa là nền tảng, là động lực của phát triển kinh tế.

đại hội đại biểu đại hội đại hội đảng Đảng bộ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo