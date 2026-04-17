HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Đô thị

Đồng Nai chính thức có thêm 10 phường mới từ ngày 30-4

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)- Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về việc thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai có hiệu lực thi hành từ ngày 30-4-2026.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thành lập 10 phường trên cơ sở giữ nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 10 xã thuộc tỉnh Đồng Nai trước đó, bao gồm: Trảng Bom, Long Thành, Trị An, Nhơn Trạch, Tân Khai, Xuân Lộc, Tân Phú, Lộc Ninh, Dầu Giây, Đồng Phú.

- Ảnh 1.

Một góc đô thị Dầu Giây

Nghị quyết số 237/NQ-UBTVQH16 có hiệu lực thi hành từ ngày 30-4-2026. Sau khi thành lập 10 phường mới, Đồng Nai có 95 đơn vị hành chính cấp xã gồm 33 phường và 62 xã.

Cụ thể, thành lập phường Trảng Bom có diện tích tự nhiên hơn 68,7km², quy mô dân số hơn 95,5 ngàn người. Phường Trảng Bom giáp phường Phước Tân, phường Tam Phước và các xã An Viễn, Bàu Hàm, Bình Minh, Hưng Thịnh, Tân An.

Thành lập phường Long Thành có diện tích tự nhiên hơn 130 km², quy mô dân số gần 96 ngàn người. Phường Long Thành giáp phường Nhơn Trạch và các xã An Phước, Bình An, Long Phước, Phước An, Xuân Đường, Xuân Quế.

Thành lập phường Trị An có diện tích tự nhiên hơn 660 km², quy mô dân số hơn 51,7 ngàn người. Phường Trị An giáp các xã Bàu Hàm, La Ngà, Phú Lý, Tân An, Tân Lợi, Thanh Sơn, Thống Nhất và TPHCM.

Thành lập phường Nhơn Trạch có diện tích tự nhiên hơn 108 km², quy mô dân số gần 157 ngàn người. Phường Nhơn Trạch giáp phường Long Thành, các xã An Phước, Đại Phước, Phước An và TPHCM.

Thành lập phường Tân Khai có diện tích tự nhiên gần 162 km², quy mô dân số hơn 39 ngàn người. Phường Tân Khai giáp phường Bình Long, phường Minh Hưng, các xã Minh Đức, Tân Quan và TPHCM, tỉnh Tây Ninh.

Thành lập phường Xuân Lộc có diện tích tự nhiên hơn 140 km², quy mô dân số hơn 101 ngàn người. Phường Xuân Lộc giáp phường Bảo Vinh, phường Long Khánh và các xã Xuân Bắc, Xuân Hòa, Xuân Phú, Xuân Thành.

Thành lập phường Tân Phú có diện tích tự nhiên hơn 105 km², quy mô dân số hơn 77 ngàn người. Phường Tân Phú giáp các xã Nam Cát Tiên, Phú Hòa, Phú Lâm, Phú Vinh, Tà Lài và tỉnh Lâm Đồng.

Thành lập phường Lộc Ninh có diện tích tự nhiên hơn 67,5 km², quy mô dân số hơn 31,4 ngàn người. Phường Lộc Ninh giáp các xã Lộc Hưng, Lộc Quang, Lộc Tấn và Lộc Thành.

Thành lập phường Dầu Giây có diện tích tự nhiên gần 99 km², quy mô dân số hơn 70,2 ngàn người. Phường Dầu Giây giáp phường Bình Lộc, phường Xuân Lập và các xã Bàu Hàm, Bình An, Gia Kiệm, Hưng Thịnh, Xuân Quế.

Thành lập phường Đồng Phú có diện tích tự nhiên hơn 138 km², quy mô dân số hơn 39 ngàn người. Phường Đồng Phú giáp phường Bình Phước, xã Tân Lợi và TPHCM.

Tin liên quan

Sau sắp xếp, TP Đồng Nai có 95 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 33 phường và 62 xã; tỉ lệ đô thị hóa đạt 54,10%

Từ ngày 30-4, Đồng Nai sẽ là thành phố trực thuộc Trung ương?

(NLĐO) - Theo tờ trình của Chính phủ, sau sắp xếp, thành phố Đồng Nai có 95 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 33 phường và 62 xã.

Cho ý kiến Đề án thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai

(NLĐO) - Hôm nay UBTVQH cho ý kiến về Đề án thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai và thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

ủy ban thường vụ quốc hội tỉnh đồng nai thành phố trực thuộc trung ương
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo