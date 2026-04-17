Đồng Nai chính thức có thêm 10 phường mới từ ngày 30-4

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thành lập 10 phường trên cơ sở giữ nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 10 xã thuộc tỉnh Đồng Nai trước đó, bao gồm: Trảng Bom, Long Thành, Trị An, Nhơn Trạch, Tân Khai, Xuân Lộc, Tân Phú, Lộc Ninh, Dầu Giây, Đồng Phú.

Một góc đô thị Dầu Giây

Nghị quyết số 237/NQ-UBTVQH16 có hiệu lực thi hành từ ngày 30-4-2026. Sau khi thành lập 10 phường mới, Đồng Nai có 95 đơn vị hành chính cấp xã gồm 33 phường và 62 xã.

Cụ thể, thành lập phường Trảng Bom có diện tích tự nhiên hơn 68,7km², quy mô dân số hơn 95,5 ngàn người. Phường Trảng Bom giáp phường Phước Tân, phường Tam Phước và các xã An Viễn, Bàu Hàm, Bình Minh, Hưng Thịnh, Tân An.

Thành lập phường Long Thành có diện tích tự nhiên hơn 130 km², quy mô dân số gần 96 ngàn người. Phường Long Thành giáp phường Nhơn Trạch và các xã An Phước, Bình An, Long Phước, Phước An, Xuân Đường, Xuân Quế.

Thành lập phường Trị An có diện tích tự nhiên hơn 660 km², quy mô dân số hơn 51,7 ngàn người. Phường Trị An giáp các xã Bàu Hàm, La Ngà, Phú Lý, Tân An, Tân Lợi, Thanh Sơn, Thống Nhất và TPHCM.

Thành lập phường Nhơn Trạch có diện tích tự nhiên hơn 108 km², quy mô dân số gần 157 ngàn người. Phường Nhơn Trạch giáp phường Long Thành, các xã An Phước, Đại Phước, Phước An và TPHCM.

Thành lập phường Tân Khai có diện tích tự nhiên gần 162 km², quy mô dân số hơn 39 ngàn người. Phường Tân Khai giáp phường Bình Long, phường Minh Hưng, các xã Minh Đức, Tân Quan và TPHCM, tỉnh Tây Ninh.

Thành lập phường Xuân Lộc có diện tích tự nhiên hơn 140 km², quy mô dân số hơn 101 ngàn người. Phường Xuân Lộc giáp phường Bảo Vinh, phường Long Khánh và các xã Xuân Bắc, Xuân Hòa, Xuân Phú, Xuân Thành.

Thành lập phường Tân Phú có diện tích tự nhiên hơn 105 km², quy mô dân số hơn 77 ngàn người. Phường Tân Phú giáp các xã Nam Cát Tiên, Phú Hòa, Phú Lâm, Phú Vinh, Tà Lài và tỉnh Lâm Đồng.

Thành lập phường Lộc Ninh có diện tích tự nhiên hơn 67,5 km², quy mô dân số hơn 31,4 ngàn người. Phường Lộc Ninh giáp các xã Lộc Hưng, Lộc Quang, Lộc Tấn và Lộc Thành.

Thành lập phường Dầu Giây có diện tích tự nhiên gần 99 km², quy mô dân số hơn 70,2 ngàn người. Phường Dầu Giây giáp phường Bình Lộc, phường Xuân Lập và các xã Bàu Hàm, Bình An, Gia Kiệm, Hưng Thịnh, Xuân Quế.

Thành lập phường Đồng Phú có diện tích tự nhiên hơn 138 km², quy mô dân số hơn 39 ngàn người. Phường Đồng Phú giáp phường Bình Phước, xã Tân Lợi và TPHCM.