Đồng Nai công bố số điện thoại nhận phản ánh việc đi lại của người dân dịp Tết

Dịp Tết Nguyên đán 2026, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, nhất là trong thời điểm lưu lượng phương tiện tăng cao.

Số điện thoại lãnh đạo Phòng CSGT hỗ trợ người dân

Cụ thể, CSGT đề nghị người điều khiển phương tiện tuyệt đối không sử dụng rượu, bia khi lái xe.

Trước khi khởi hành, người dân cần kiểm tra kỹ tình trạng kỹ thuật của phương tiện như hệ thống phanh, đèn chiếu sáng, lốp xe; chuẩn bị đầy đủ giấy tờ theo quy định. Khi lưu thông trên đường, phải tuân thủ nghiêm tín hiệu đèn giao thông, biển báo, vạch kẻ đường; chấp hành đúng quy định về tốc độ, phần đường, làn đường.

Phòng CSGT lưu ý người điều khiển phương tiện không phóng nhanh, vượt ẩu; không sử dụng điện thoại khi đang lái xe; giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước để chủ động xử lý tình huống bất ngờ. Đối với người điều khiển mô tô, xe máy, cần đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và cài quai đúng quy cách.

Khi cần hỗ trợ hoặc phản ánh tình hình trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết, người dân có thể liên hệ đường dây nóng Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

Đường dây nóng của Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai như sau:

Thượng tá Trần Trọng Thủy (0969.397.939), Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh.

Thượng tá Nguyễn Hải Âu (0896.880.968), Phó Trưởng phòng, phụ trách Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông và Trạm CSGT Ngã ba Thái Lan.

Thượng tá Vũ Văn Nhiệm (0907.676.788), Phó Trưởng phòng, phụ trách Trạm CSGT Suối Tre và Đội CSGT đường bộ số 2.

Thượng tá Nguyễn Văn Võ (0918.292.595), Phó Trưởng phòng, phụ trách Đội Cảnh sát đường thủy, Trạm Cảnh sát đường thủy Long Hưng và Trạm Cảnh sát đường thủy Gò Dầu.

Lực lượng CSGT hỗ trợ nước uống, khăn lạnh cho người dân về quê ăn Tết

Thượng tá Lữ Thanh Trà (0939.479.679), Phó Trưởng phòng, phụ trách Đội CSGT đường bộ số 1.

Thượng tá Thái Hữu Danh (0918.159.160), Phó Trưởng phòng, phụ trách Đội CSGT đường bộ số 3 (quốc lộ 13) và Đội CSGT đường bộ số 4 (ĐT741).

Thượng tá Lê Đức Trình (0982.225.679), Phó Trưởng phòng, phụ trách Trạm CSGT Đồng Phú (quốc lộ 14).

Thượng tá Nguyễn Đức Sơn (0989.232.849), Phó Trưởng phòng, phụ trách Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và Đội Tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn, xử lý vi phạm giao thông.

Song song đó, người dân có thể phản ánh thông tin qua số trực ban Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai: 0693.480.204 để được tiếp nhận, xử lý kịp thời.