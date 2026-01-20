Đồng Nai dự kiến đấu giá 72 khu đất trong năm 2026

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai, trong năm 2025, tỉnh đã tổ chức đấu giá thành công 6 khu đất với tổng số tiền trúng đấu giá hơn 11.200 tỉ đồng,nộp ngân sách gần 10.000 tỉ đồng. Phần còn lại, trung tâm sẽ phối hợp, đôn đốc thu nộp ngân sách trong tháng 1-2026.

Năm 2026, dự thảo kế hoạch của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai cho thấy có thể tổ chức đấu giá 72 khu, thửa đất. Trong đó, 8 khu, thửa đất được chuyển tiếp từ năm 2025; 43 khu, thửa đất cần tập trung nguồn lực để hoàn tất thủ tục tổ chức đấu giá; 21 khu, thửa đất cần thực hiện việc thu hồi, bàn giao để tổ chức đấu giá trong năm nay hoặc năm 2027.

Cụ thể, trong quý I/2026, Đồng Nai sẽ tổ chức đấu giá khu đất đầu tiên hơn 50 ha tại Khu Công nghiệp Biên Hòa 1 (phường Trấn Biên) với giá khởi điểm hơn 9.300 tỉ đồng, để xây dựng khu đô thị - thương mại - dịch vụ có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 23.000 tỉ đồng. Trung tâm Phát triển quỹ đất kiến nghị UBND tỉnh giao Sở Xây dựng và Sở Tài chính sớm hoàn thiện hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư với các dự án nhà ở xã hội, trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 30-1.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất rà soát lại thủ tục pháp lý liên quan việc đấu giá đất, cụ thể là về đầu tư, đất đai, quy hoạch, nhà ở; trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch đấu giá dựa trên quy định mới. Trung tâm Phát triển quỹ đất phải dự liệu được các khu đất đấu giá ứng với mốc thời gian từng quý, dự kiến nguồn thu có thể đạt được để trình UBND tỉnh xem xét.

Về giải pháp, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai được yêu cầu hoàn thiện quy trình đấu giá đất; chia nhóm các khu đất đấu giá theo mục đích sử dụng (thương mại dịch vụ, nhà ở) để thực hiện các thủ tục pháp lý. Bên cạnh đó, xác định sở, ngành chịu trách nhiệm chính trong việc giải phóng mặt bằng, quy hoạch, lập chủ trương đầu tư, xác định giá đất; lập tổ phản ứng nhanh về đấu giá đất. Sở Tài chính được yêu cầu rà soát lại quỹ đất công, trong đó có trụ sở các công sở dôi dư sau sắp xếp, để khai thác hiệu quả việc sử dụng đất.



