Đồng Nai dự kiến đấu giá 72 khu đất trong năm 2026

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Đông Nam Bộ

Đồng Nai dự kiến đấu giá 72 khu đất trong năm 2026

Bài và ảnh: Nguyễn Tuấn

Trong quý I/2026, Đồng Nai sẽ tổ chức đấu giá khu đất đầu tiên hơn 50 ha tại Khu Công nghiệp Biên Hòa 1 (phường Trấn Biên) với giá khởi điểm hơn 9.300 tỉ đồng

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai, trong năm 2025, tỉnh đã tổ chức đấu giá thành công 6 khu đất với tổng số tiền trúng đấu giá hơn 11.200 tỉ đồng,nộp ngân sách gần 10.000 tỉ đồng. Phần còn lại, trung tâm sẽ phối hợp, đôn đốc thu nộp ngân sách trong tháng 1-2026.

Năm 2026, dự thảo kế hoạch của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai cho thấy có thể tổ chức đấu giá 72 khu, thửa đất. Trong đó, 8 khu, thửa đất được chuyển tiếp từ năm 2025; 43 khu, thửa đất cần tập trung nguồn lực để hoàn tất thủ tục tổ chức đấu giá; 21 khu, thửa đất cần thực hiện việc thu hồi, bàn giao để tổ chức đấu giá trong năm nay hoặc năm 2027.

Cụ thể, trong quý I/2026, Đồng Nai sẽ tổ chức đấu giá khu đất đầu tiên hơn 50 ha tại Khu Công nghiệp Biên Hòa 1 (phường Trấn Biên) với giá khởi điểm hơn 9.300 tỉ đồng, để xây dựng khu đô thị - thương mại - dịch vụ có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 23.000 tỉ đồng. Trung tâm Phát triển quỹ đất kiến nghị UBND tỉnh giao Sở Xây dựng và Sở Tài chính sớm hoàn thiện hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư với các dự án nhà ở xã hội, trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 30-1.

Đồng Nai dự kiến đấu giá 72 khu đất trong năm 2026 - Ảnh 1.

Trong quý I/2026, tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức đấu giá khu đất đầu tiên hơn 50 ha tại Khu Công nghiệp Biên Hòa 1 với giá khởi điểm hơn 9.300 tỉ đồng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất rà soát lại thủ tục pháp lý liên quan việc đấu giá đất, cụ thể là về đầu tư, đất đai, quy hoạch, nhà ở; trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch đấu giá dựa trên quy định mới. Trung tâm Phát triển quỹ đất phải dự liệu được các khu đất đấu giá ứng với mốc thời gian từng quý, dự kiến nguồn thu có thể đạt được để trình UBND tỉnh xem xét.

Về giải pháp, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai được yêu cầu hoàn thiện quy trình đấu giá đất; chia nhóm các khu đất đấu giá theo mục đích sử dụng (thương mại dịch vụ, nhà ở) để thực hiện các thủ tục pháp lý. Bên cạnh đó, xác định sở, ngành chịu trách nhiệm chính trong việc giải phóng mặt bằng, quy hoạch, lập chủ trương đầu tư, xác định giá đất; lập tổ phản ứng nhanh về đấu giá đất. Sở Tài chính được yêu cầu rà soát lại quỹ đất công, trong đó có trụ sở các công sở dôi dư sau sắp xếp, để khai thác hiệu quả việc sử dụng đất.


Tin liên quan

Đồng Nai dự kiến thu hơn 20.000 tỉ đồng từ đấu giá đất

Đồng Nai dự kiến thu hơn 20.000 tỉ đồng từ đấu giá đất

Năm 2025, tỉnh Đồng Nai đã ban hành kế hoạch đấu giá đối với 37 khu đất.

Lý do đấu giá đất công ở Bà Rịa - Vũng Tàu chậm tiến độ

(NLĐO)- Năm 2024, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có kế hoạch đấu giá 9 khu đất nhưng đến nay chỉ mới thực hiện đấu giá được 1 khu.

Đẩy nhanh tiến độ đấu giá đất công

Các tỉnh vùng Đông Nam Bộ đang đẩy nhanh tiến độ đấu giá đất công để tạo nguồn thu ngân sách chi cho đầu tư phát triển

giải phóng mặt bằng khu công nghiệp tổng mức đầu tư tập trung nguồn lực đấu giá đất
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo