Thời sự Chính trị

Đồng Nai nghiên cứu thành lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Các sở, ngành đã được giao những đầu mối công việc chuẩn bị thành lập thành phố Đồng Nai và nghiên cứu lập Sở Quy hoạch-Kiến trúc

Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai vừa thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út liên quan các công việc chuẩn bị cho việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh, việc chuẩn bị thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương và thành lập các phường trực thuộc thành phố Đồng Nai là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có phạm vi tác động rộng, liên quan trực tiếp đến tổ chức bộ máy, hoạt động quản lý nhà nước, quyền và lợi ích của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Kết luận quan trọng của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về chuẩn bị thành lập thành phố Đồng Nai - Ảnh 1.

Một góc đô thị Biên Hòa

Vì vậy, UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện đúng phạm vi, chức năng, nhiệm vụ với nguyên tắc không trùng lặp, không bỏ sót nhiệm vụ, không giao chồng chéo trách nhiệm để tổ chức các cơ quan chuyên môn khi thành lập UBND thành phố Đồng Nai.

Trong đó, nghiên cứu, báo cáo mô hình Sở Quy hoạch - Kiến trúc bảo đảm phù hợp với đơn vị hành chính đô thị.

Với Sở Khoa học và Công nghệ, tỉnh Đồng Nai yêu cầu chủ trì xây dựng phương án kỹ thuật để cập nhật cơ sở dữ liệu, chuẩn hóa các hệ thống thông tin, nền tảng số, tài khoản, chữ ký số và các điều kiện kỹ thuật có liên quan nhưng phải bảo đảm kết nối thông suốt các hoạt động.

Đối với Sở Tư pháp rà soát đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, quy chế, quy trình, biểu mẫu, nội dung phân cấp, ủy quyền, thủ tục hành chính chịu tác động.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành và UBND cấp xã, phường chủ động tuyên truyền, hướng dẫn việc chuyển đổi giấy tờ cho tổ chức, cá nhân theo đúng quy định.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Đồng Nai yêu cầu thống nhất nguyên tắc không làm phát sinh thêm thủ tục, chi phí, thời gian cho người dân, doanh nghiệp, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

Trước đó, tại phiên họp toàn thể lần thứ 2 (ngày 10-4), Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội xem xét tờ trình của Chính phủ về Đề án thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai và Đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Chính phủ đề xuất thành lập 10 phường: Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Xuân Lộc, Dầu Giây, Tân Phú, Trị An, Đồng Phú, Tân Khai và Lộc Ninh trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 10 xã cùng tên.

Đồng thời, thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên 12.737,18 km², quy mô dân số 4.491.408 người của tỉnh Đồng Nai.

Kết luận quan trọng của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về chuẩn bị thành lập thành phố Đồng Nai - Ảnh 2.

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 thống nhất thông qua chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc trung ương

Giao công an điều chỉnh con dấu, thông tin cư trú của người dân

Để chuẩn bị thành lập 10 phường và lên thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai lưu ý đó là làm con dấu mới và điều chỉnh thông tin cư trú của người dân.

Do vậy, UBND tỉnh Đồng Nai giao Công an tỉnh khẩn trương chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn thực hiện con dấu mới, đăng ký, khắc, bàn giao và thu hồi con dấu cũ theo đúng quy định, bảo đảm theo thời gian quy định để các cơ quan, đơn vị, địa phương hoạt động bình thường khi chuyển tiếp mô hình từ tỉnh lên thành phố.

Đồng thời chỉ đạo việc cập nhật, điều chỉnh, bổ sung thông tin liên quan đến địa chỉ, nơi cư trú của người dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại các đơn vị hành chính cấp xã ngay sau khi thành lập phường và thành lập thành phố Đồng Nai. Thời gian thực hiện hoàn thành trước ngày 27-4.

Bên cạnh đó, các đơn vị chủ động liên hệ Công an tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫn việc đăng ký, cấp đổi con dấu theo đúng thời gian quy định. Song song đó, khẩn trương chuẩn bị các nội dung về trụ sở làm việc, bảng tên cơ quan, hồ sơ, tài liệu, tài sản, dữ liệu, các công việc đang giải quyết để thực hiện bàn giao.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh, tuyệt đối không để thất lạc hồ sơ, gián đoạn công việc, bỏ sót trách nhiệm. Tổ chức rà soát các logo, cổng chào, bảng tên và các nội dung thể hiện tên địa bàn để xây dựng phương án điều chỉnh, thay đổi bảo đảm đúng thời gian quy định.


Người dân đồng thuận với Đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương

(NLĐO)-Đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương được người dân đồng thuận và sự nhất trí cao của HĐND các cấp

HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương

(NLĐO)- HĐND tỉnh Đồng Nai vừa thông qua nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương

Lấy ý kiến nhân dân về đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương

(NLĐO)- Tỉnh Đồng Nai yêu cầu UBND các xã, phường tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

