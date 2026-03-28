HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)- HĐND tỉnh Đồng Nai vừa thông qua nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương

Ngày 28-3, trong chương trình làm việc của kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đã biểu quyết thông qua nghị quyết quan trọng về việc tán thành chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương - Ảnh 1.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết

Cụ thể, thành phố Đồng Nai sẽ được thành lập trên cơ sở giữ nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số vô cùng rộng lớn của tỉnh Đồng Nai hiện nay.

Nghị quyết được thông qua bám sát các cơ sở pháp lý về tổ chức chính quyền địa phương, phân loại đô thị, tiêu chuẩn đơn vị hành chính mới nhất năm 2025. Đặc biệt, việc thông qua nghị quyết này là bước cụ thể hóa quan trọng tinh thần Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV về việc đồng ý chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Về tổ chức thực hiện, HĐND tỉnh giao UBND tỉnh khẩn trương hoàn tất các hồ sơ, tài liệu, đề án theo đúng quy định pháp luật để trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện nghị quyết này.

Để chủ trương lớn nhanh chóng đi vào thực tiễn, HĐND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham gia giám sát và vận động nhân dân đồng thuận.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Đồng Nai đã nhất trí cao với phương án tổ chức lại các đơn vị hành chính. Theo đó, 10 phường được thống nhất chủ trương thành lập trên cơ sở giữ nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của các xã hiện hữu gồm: Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Xuân Lộc, Dầu Giây, Tân Phú, Trị An, Đồng Phú, Tân Khai và Lộc Ninh.

Về công tác tổ chức thực hiện, HĐND tỉnh giao UBND tỉnh hoàn tất các hồ sơ, tài liệu theo quy định pháp luật trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết.

HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương - Ảnh 3.

Một góc đường ven sông qua phường Trấn Biên

Bà Tôn Ngọc Hạnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai, nhấn mạnh kỳ họp lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031 là kỳ họp lịch sử khi HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết đề án thành lập 10 phường mới và thông qua nghị quyết thống nhất thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai đánh giá kỳ họp này đánh dấu sự phát triển mới của Đồng Nai. Việc thông qua nghị quyết thống nhất chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương là trọng trách rất lớn của tỉnh và cũng là khát vọng phát triển để Đồng Nai trở thành cực tăng trưởng mới của phía Nam và của cả nước.

HĐND tỉnh thông qua nghị quyết công nhận Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại I

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Đồng Nai cũng đã thống nhất cao thông qua nghị quyết công nhận tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại I.

Việc thông qua đề án là một bước tiến chiến lược, được thực hiện căn cứ theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 và các nghị quyết mới của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị cũng như tiêu chuẩn đơn vị hành chính. Đặc biệt, đây là cơ sở pháp lý và thực tiễn then chốt nhằm thực hiện kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc định hướng thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Về tổ chức thực hiện, HĐND tỉnh giao UBND tỉnh khẩn trương hoàn tất các hồ sơ, tài liệu theo quy định pháp luật để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; giao Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, các tổ đại biểu và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát chặt chẽ việc thực hiện nghị quyết.


chính quyền địa phương tỉnh đồng nai HĐND thành phố trực thuộc trung ương
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo