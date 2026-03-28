HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương

Ngày 28-3, trong chương trình làm việc của kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đã biểu quyết thông qua nghị quyết quan trọng về việc tán thành chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết

Cụ thể, thành phố Đồng Nai sẽ được thành lập trên cơ sở giữ nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số vô cùng rộng lớn của tỉnh Đồng Nai hiện nay.

Nghị quyết được thông qua bám sát các cơ sở pháp lý về tổ chức chính quyền địa phương, phân loại đô thị, tiêu chuẩn đơn vị hành chính mới nhất năm 2025. Đặc biệt, việc thông qua nghị quyết này là bước cụ thể hóa quan trọng tinh thần Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV về việc đồng ý chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Về tổ chức thực hiện, HĐND tỉnh giao UBND tỉnh khẩn trương hoàn tất các hồ sơ, tài liệu, đề án theo đúng quy định pháp luật để trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện nghị quyết này.

Để chủ trương lớn nhanh chóng đi vào thực tiễn, HĐND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham gia giám sát và vận động nhân dân đồng thuận.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Đồng Nai đã nhất trí cao với phương án tổ chức lại các đơn vị hành chính. Theo đó, 10 phường được thống nhất chủ trương thành lập trên cơ sở giữ nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của các xã hiện hữu gồm: Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Xuân Lộc, Dầu Giây, Tân Phú, Trị An, Đồng Phú, Tân Khai và Lộc Ninh.

Về công tác tổ chức thực hiện, HĐND tỉnh giao UBND tỉnh hoàn tất các hồ sơ, tài liệu theo quy định pháp luật trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Một góc đường ven sông qua phường Trấn Biên

Bà Tôn Ngọc Hạnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai, nhấn mạnh kỳ họp lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031 là kỳ họp lịch sử khi HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết đề án thành lập 10 phường mới và thông qua nghị quyết thống nhất thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai đánh giá kỳ họp này đánh dấu sự phát triển mới của Đồng Nai. Việc thông qua nghị quyết thống nhất chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương là trọng trách rất lớn của tỉnh và cũng là khát vọng phát triển để Đồng Nai trở thành cực tăng trưởng mới của phía Nam và của cả nước.

HĐND tỉnh thông qua nghị quyết công nhận Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại I Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Đồng Nai cũng đã thống nhất cao thông qua nghị quyết công nhận tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại I. Việc thông qua đề án là một bước tiến chiến lược, được thực hiện căn cứ theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 và các nghị quyết mới của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị cũng như tiêu chuẩn đơn vị hành chính. Đặc biệt, đây là cơ sở pháp lý và thực tiễn then chốt nhằm thực hiện kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc định hướng thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương. Về tổ chức thực hiện, HĐND tỉnh giao UBND tỉnh khẩn trương hoàn tất các hồ sơ, tài liệu theo quy định pháp luật để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; giao Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, các tổ đại biểu và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát chặt chẽ việc thực hiện nghị quyết.



