Bạn đọc

Đồng Nai rà soát toàn diện về quản lý, sử dụng tài sản công

Uyên Châu

(NLĐO)-Tỉnh Đồng Nai yêu cầu chấn chỉnh công tác quản lý sử dụng tài sản công tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

Ngày 6-1, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út đã ký văn bản gửi Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, chủ tịch UBND các xã, phường về việc chấn chỉnh công tác quản lý sử dụng tài sản công tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Đồng Nai yêu cầu chấn chỉnh quản lý sử dụng trụ sở, tài sản công - Ảnh 1.

Trụ sở UBND TP Biên Hòa (cũ) được sắp xếp, chuyển đổi thành Trung tâm Hành chính công tỉnh và một số trụ sở cơ quan nhà nước.

Đối với tài sản công là xe ô tô phục vụ công tác chung thì các cơ quan đơn vị khẩn trương liên hệ các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thủ tục thay đổi quyền sở hữu tài sản theo đúng quy định, đồng thời thực hiện các thủ tục mua xe ô tô phục vụ công tác chung theo dự toán kinh phí đã được cấp.

Cần nhanh chóng rà soát toàn diện về thực trạng quản lý, sử dụng tài sản công tại các đơn vị để kịp thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập thủ tục đề xuất phương án khai thác tài sản công do đơn vị quản lý sử dụng.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai yêu cầu đối với các cơ quan, đơn vị đang thực hiện khai thác tài sản công, sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê nhưng chưa được cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định thì chấm dứt và nộp toàn bộ số tiền thu được từ khai thác tài sản công vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Rà soát các tài sản công được bàn giao sau sáp nhập, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, không để tài sản công bị lấn chiếm, không sử dụng.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành đơn vị, chủ tịch UBND các xã, phường nghiêm túc thực hiện.

Đà Nẵng sau sáp nhập có 256 trụ sở dôi dư, cần siết quản lý

Đà Nẵng sau sáp nhập có 256 trụ sở dôi dư, cần siết quản lý

(NLĐO) – Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn quyết liệt xử lý 256 cơ sở nhà đất dôi dư để tránh thất thoát tài sản công, bảo đảm các đơn vị mới vận hành thông suốt.

Gia Lai vừa ban hành “tối hậu thư” liên quan đến trụ sở dôi dư

(NLĐO) - Tỉnh Gia Lai yêu cầu không được bán trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp dôi dư sau khi thực hiện sắp xếp lại bộ máy hành chính.

Xử lý hơn 190 trụ sở dôi dư sau sắp xếp đơn vị cấp xã tại Đồng Nai

(NLĐO)-Hiện tại, tỉnh Đồng Nai đã xử lý 191/213 trụ sở dôi dư trên địa bàn sau sắp xếp đơn vị cấp xã

