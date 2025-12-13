HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Xử lý hơn 190 trụ sở dôi dư sau sắp xếp đơn vị cấp xã tại Đồng Nai

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Hiện tại, tỉnh Đồng Nai đã xử lý 191/213 trụ sở dôi dư trên địa bàn sau sắp xếp đơn vị cấp xã

Theo Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai, tổng số cơ sở nhà, đất do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng sau hợp nhất, toàn tỉnh có 2.888 cơ sở.

Về hiện trạng nhà, đất: 2.888 cơ sở nhà, đất với tổng diện tích đất khoảng 15.563.970 m2.

Xử lý trụ sở dôi dư tại Đồng Nai sau sắp xếp đơn vị cấp xã - Ảnh 1.

Trụ sở UBND TP Biên Hòa (cũ) được sắp xếp, chuyển đổi thành Trung tâm Hành chính công tỉnh và một số trụ sở cơ quan nhà nước.

Sau thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tổng số trụ sở dôi dư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là 213 cơ sở.

Qua rà soát, việc dôi dư trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị chủ yếu mang tính cục bộ, tập trung ở một số địa điểm là Trung tâm hành chính cấp tỉnh (tỉnh Bình Phước cũ) và Trung tâm hành chính cấp huyện (các đơn vị cấp huyện cũ).

Thực trạng này dẫn đến khó khăn trong việc bố trí trụ sở làm việc cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc đơn vị hành chính mới.

Sở Tài chính xác định nguyên nhân chính là do không phù hợp về vị trí địa giới hành chính đơn vị cấp xã mới.

Theo ông Ngô Đức Thắng, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai, trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, đơn vị, hiện nay Sở đã tham mưu UBND tỉnh xử lý đối với 191 cơ sở.

Trong đó, điều hòa, điều chuyển nội bộ cho các cơ quan, đơn vị bố trí làm trụ sở làm việc, y tế, văn hóa, thể thao là 109 cơ sở; điều chuyển bố trí trụ sở Công an, Ban CHQS xã, đơn vị ngành dọc là 18 cơ sở; giao về địa phương quản lý, khai thác là 64 cơ sở.

Đối với 22 cơ sở dôi dư còn lại, phía Sở Tài chính tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương để rà soát, đề xuất phương án xử lý chuyển giao sang Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh quản lý, khai thác theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Để tránh tình trạng phá hoại, trộm cắp tài sản tại các trụ sở dôi dư, Sở Tài chính đã phối hợp cùng Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh và một số sở ngành có liên quan báo cáo tham mưu UBND tỉnh giao UBND cấp xã căn cứ phạm vi địa giới hành chính được giao quản lý, tạm thời tiếp nhận những tài sản là trụ sở làm việc dôi dư của các cơ quan chuyên môn, tổ chức hội, đoàn thể cấp huyện cũ và cấp xã. Đồng thời, chủ trì phối hợp lực lượng Công an cấp xã, Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã tổ chức lực lượng bảo vệ tài sản là trụ sở làm việc dôi dư của các sở ban ngành cấp tỉnh nằm trên địa giới hành chính xã, phường quản lý, kinh phí thực hiện sử dụng từ nguồn ngân sách của các xã phường.

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận cho UBND phường Bình Phước tiếp nhận trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị tại Trung tâm hành chính tỉnh Bình Phước (cũ) để quản lý, bố trí làm Khu trung tâm hành chính phường Bình Phước mới theo mô hình lưỡng dụng, gồm: Trụ sở Tỉnh ủy Bình Phước (cũ); trụ sở Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước (cũ); trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước (cũ); trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước (cũ); trụ sở Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Phước (cũ); trụ sở Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước (cũ); trụ sở Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Phước (cũ).


