TPHCM thống nhất để Đồng Nai triển khai dự án mở rộng Quốc lộ 51

Ngày 16-3, UBND TPHCM đã có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai, nêu ý kiến về việc triển khai thực hiện Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 51 (giai đoạn 2).

Dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng BOT theo đề xuất của liên danh Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP (CC1) và Công ty CP Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC).

Trạm thu phí T1 trên Quốc lộ 51 đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện vẫn chưa được tháo dỡ

Xét kiến nghị của liên danh nhà đầu tư, UBND TPHCM thống nhất để UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan có thẩm quyền, phối hợp với Bộ Xây dựng triển khai các thủ tục tiếp theo, thực hiện dự án theo phương thức PPP, loại hợp đồng BOT.

UBND TPHCM cũng đề nghị trong quá trình nghiên cứu, nhà đầu tư tiếp tục rà soát, làm rõ nội dung có hoặc không có nhu cầu sử dụng vốn nhà nước tham gia dự án, làm cơ sở báo cáo HĐND cấp tỉnh trước khi thống nhất giao một địa phương làm cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Trước khi xem xét, quyết định giao nhà đầu tư nghiên cứu, lập hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, UBND tỉnh Đồng Nai có ý kiến để UBND TPHCM thực hiện điều chỉnh quyết định ngày 19-11-2025 của UBND TPHCM, làm cơ sở xem xét, quyết định việc giao nhà đầu tư nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định.

UBND TPHCM sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của tỉnh Đồng Nai, hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình khảo sát, lập hồ sơ dự án đối với đoạn tuyến đi qua địa bàn TPHCM, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.

Dự án BOT Quốc lộ 51 (giai đoạn 1) có 3 trạm thu phí đã dừng thu từ năm 2023. TPHCM đã tổ chức tháo dỡ 1 trạm, còn 2 trạm đi qua tỉnh Đồng Nai vẫn chưa tháo dỡ. BVEC là nhà đầu tư dự án này. Trong khi đó, CC1 là nhà đầu tư dự án xây dựng cầu Đồng Nai mới và tuyến hai đầu cầu, từ ngã ba Tân Vạn đến điểm cuối tuyến tránh Biên Hòa. Tại dự án này, trạm thu phí cầu Đồng Nai đã dừng thu từ tháng 8-2020, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đang đề nghị tháo dỡ. Về đề xuất dự án mở rộng Quốc lộ 51 (giai đoạn 2), theo liên danh nhà đầu tư trên, việc đầu tư sẽ đồng thời lồng ghép xử lý các tồn tại của 2 dự án BOT Quốc lộ 51 và cầu Đồng Nai, tức 2 đoạn tuyến đang dừng thu phí. Với đề xuất trên, UBND TPHCM cũng nêu các vướng mắc đang tồn tại. Trong quá trình đàm phán quyết toán vốn đầu tư và xác định phương án tài chính giữa BVEC và Cục Đường bộ Việt Nam, dù các bên đã thống nhất được một số nội dung nhưng nhiều vấn đề cơ bản của dự án vẫn chưa được xử lý dứt điểm.



