Đồng Nai thông qua hồ sơ trình phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Theo đó, hồ sơ trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gồm: Tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị phê duyệt quy hoạch; dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch và báo cáo quy hoạch (gồm báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt).



Quang cảnh kỳ họp

Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng, cá nhân về quy hoạch, bản sao ý kiến góp ý của bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương liên quan; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý về quy hoạch.

Báo cáo thẩm định quy hoạch, bản sao ý kiến của chuyên gia, tổ chức xã hội, nghề nghiệp và tổ chức khác liên quan; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định; hệ thống sơ đồ, bản đồ, cơ sở dữ liệu về quy hoạch.

Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Thái Bảo phát biểu

Theo dự thảo quy hoạch tỉnh, với tư duy đột phá, phát huy các tiềm năng và lợi thế, Đồng Nai xác định tầm nhìn đến năm 2050 sẽ là một trong các cực tăng trưởng quan trọng của Việt Nam, đi đầu trong phát triển công nghiệp tạo giá trị cao, đầu mối giao thương quốc tế, du lịch dịch vụ gắn với văn hóa tâm linh và đô thị đẳng cấp quốc tế với mô hình đô thị thông minh bền vững, đáng sống, nơi tập trung trí thức và nhân tài.

Quy hoạch cũng xác định lấy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn là trọng tâm, hoàn thành mục tiêu phát thải “Net Zero 2050”.

Quy hoạch tỉnh cũng đưa ra 5 quan điểm trong quá trình lập quy hoạch, gồm: Lấy người dân làm trung tâm; phát triển có chọn lọc; phát huy thế mạnh, tiềm năng; hướng tới tương lai và phát triển bền vững.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Cũng trong kỳ họp này, HĐND tỉnh Đồng Nai đã thông qua nghị quyết bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất để thực hiện quy trình lựa chọn nhà đầu tư năm 2024 trên địa bàn (lần 1).

Cụ thể, dự án Khu đô thị hồ Núi Le, huyện Xuân Lộc (hơn 252 ha) sẽ được cập nhật bổ sung vào danh mục dự án cần thu hồi đất để thực hiện quy trình lựa chọn nhà đầu tư năm 2024 trên địa bàn tỉnh (lần 1).

HĐND tỉnh cũng quyết nghị chuyển đổi gần 3 ha rừng trồng phòng hộ thuộc một phần của 17 lô, 1 khoảnh, 1 tiểu khu do Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành quản lý nằm trên địa bàn xã Phước An, huyện Nhơn Trạch sang mục đích khác để thực hiện Dự án Xây dựng cầu Phước An.