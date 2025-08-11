HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Đồng Nai tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Quan điểm nhất quán của LĐLĐ tỉnh Đồng Nai là cuộc sống của công nhân phải không ngừng được cải thiện, dù có thay đổi mô hình tổ chức

Sau khi sáp nhập với Công đoàn tỉnh Bình Phước cũ, Công đoàn tỉnh Đồng Nai mới quản lý trực tiếp hơn 2.200 Công đoàn cơ sở và khoảng 750.000 đoàn viên.

Nhiều kỳ vọng  

Công đoàn cơ sở Công ty CP TKG Taekwang Vina (Khu Công nghiệp Biên Hòa 2) hiện có gần 30.000 lao động. Ông Đinh Sỹ Phúc, Chủ tịch Công đoàn Công ty chia sẻ, tỉnh Đồng Nai tin tưởng, sau sáp nhập, kinh tế tỉnh nhà sẽ có những bước đột phá mới, phát triển bền vững, các xã, phường mới sẽ bổ sung thế mạnh cho nhau và tạo nên sự liên kết phát triển mới.

Đồng Nai tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động- Ảnh 1.

Phó Chủ tịch phụ trách LĐLĐ tỉnh Đồng Nai Bùi Thị Bích Thủy thăm hỏi công nhân trong “Bữa cơm Công đoàn” tại Công ty Chang Shin Việt Nam vừa qua

"Tôi kỳ vọng đời sống sinh hoạt tinh thần của người lao động (NLĐ) được quan tâm nhiều hơn khi có thêm những điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao tạo sân chơi bổ ích cho NLĐ. Công đoàn sẽ động viên NLĐ phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình, góp phần vào công cuộc phát triển tỉnh nhà"- ông Phúc hồ hởi nói.

Làm công nhân cơ khí ở Trảng Bom đã gần 20 năm, anh Thanh Toàn mong muốn không chỉ môi trường làm việc được cải thiện mà còn có thêm cơ hội phát triển nghề nghiệp và nâng cao đời sống về mọi mặt. Đồng thời, các chương trình hỗ trợ nhà ở, chăm sóc sức khỏe, xây dựng thiết chế văn hóa, trường học, bệnh viện được ưu tiên triển khai, mang lại điều kiện sống và làm việc tốt hơn cho công nhân và gia đình của họ.

Trong khi đó, chị Mỹ Hạnh (công nhân may mặc ở KCN Biên Hòa 2) mong muốn cán bộ Công đoàn sẽ có nhiều chuyến đi về cơ sở, đến doanh nghiệp, nhà trọ để hiểu rõ đời sống, việc làm của NLĐ. Bên cạnh đó, gần gũi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của NLĐ kịp thời. Khi đoàn viên được chia sẻ và bảo vệ sẽ luôn đặt niềm tin vào tổ chức Công đoàn.

Đảm bảo hoạt động thông suốt, hiệu quả

Theo LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, sau khi hợp nhất hai tỉnh Đồng Nai và Bình Phước, tỉnh Đồng Nai mới sẽ có tổng cộng 52 khu công nghiệp, với hơn 2.200 Công đoàn cơ sở và khoảng 750.000 đoàn viên Công đoàn.

Đồng Nai tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động- Ảnh 2.

Bà Bùi Thị Bích Thủy trao khen thưởng cho con công nhân-lao động học giỏi, sống tốt năm 2025

Bà Bùi Thị Bích Thuỷ, Phó Chủ tịch phụ trách LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, cho biết từ góc nhìn của tổ chức Công đoàn, đây không chỉ đơn thuần là sự thay đổi về địa giới hành chính mà còn là cơ hội để tái cấu trúc hệ thống tổ chức Công đoàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và sát với thực tiễn đời sống công nhân lao động.

"Việc sáp nhập không chỉ làm gia tăng quy mô lực lượng lao động mà còn mở ra một không gian phát triển mới cho tỉnh trong việc thu hút đầu tư, mở rộng sản xuất và tạo thêm hàng ngàn việc làm ổn định cho người lao động" - bà Thủy nhấn mạnh.

Để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người lao động, LĐLĐ tỉnh đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ngành chức năng và doanh nghiệp để tiến hành rà soát hệ thống nhà ở công nhân, hạ tầng giao thông kết nối, cơ sở y tế - giáo dục quanh những khu công nghiệp nhằm tránh tình trạng "đứt gãy" dịch vụ sau khi địa giới hành chính thay đổi.

Các thiết chế Công đoàn cũng đang được quy hoạch lại theo vùng – miền mới, bảo đảm sát với nhu cầu thực tế của công nhân lao động. Quan điểm nhất quán của LĐLĐ tỉnh là cuộc sống của công nhân phải không ngừng được cải thiện, dù có thay đổi mô hình tổ chức.

Nhằm đảm bảo không để người lao động nào bị bỏ lại phía sau, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Đồng Nai xác định cần thiết phải xây dựng mô hình Công đoàn xã, phường theo hướng mở rộng, linh hoạt và kết nối. Mô hình này nhằm mở rộng phạm vi đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi người lao động trên toàn địa bàn hành chính, từng bước đưa tổ chức công đoàn về gần dân, gần người lao động hơn; đồng thời phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền cơ sở - tổ chức Công đoàn - người sử dụng lao động - người lao động.

Bên cạnh đó, LĐLĐ triển khai mô hình "Cụm công đoàn khu công nghiệp", đẩy mạnh công nghệ số trong việc quản lý đoàn viên, khảo sát đời sống, việc làm, tâm tư nguyện vọng của NLĐ.

Với đặc thù của tỉnh Bình Phước cũ là địa phương nông nghiệp, đông đồng bào dân tộc thiểu số, Phó Chủ tịch phụ trách LĐLĐ tỉnh Đồng Nai khẳng định không coi đây là trở lực hay mâu thuẫn mà là nền tảng để bổ trợ lẫn nhau, làm giàu thêm bản sắc văn hóa Công đoàn địa phương.

Nguyên tắc là tôn trọng đặc thù – phát huy thế mạnh – gắn kết trong mục tiêu chung. Những mô hình tiêu biểu như "Bữa cơm công nhân giá rẻ" tại Bình Phước hay "Gian hàng 0 đồng" của Đồng Nai đều được đánh giá, chọn lọc và nhân rộng có chọn lọc, phù hợp với từng khu vực.

Song song đó, LĐLĐ tỉnh đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, luân chuyển cán bộ Công đoàn để thích nghi với bối cảnh mới. Văn hóa Công đoàn là yếu tố mềm nhưng lại là nền tảng cốt lõi tạo nên sự phát triển bền vững của tổ chức trong dài hạn.

Đồng Nai tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động- Ảnh 4.

Giữa rừng cao su bạt ngàn, "Bữa cơm Công đoàn" trở thành điểm hẹn thân tình, nơi lãnh đạo đơn vị, cán bộ Công đoàn và người lao động Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh cùng ngồi lại, sẻ chia từng câu chuyện đời thường

Về kế hoạch 6 tháng cuối năm, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai xác định, tiếp tục bám sát thực tiễn về đời sống, việc làm, tiền lương và thu nhập của NLĐ. Cụ thể, LĐLĐ phối hợp các ngành chức năng tập trung giám sát việc thực thi pháp luật lao động, công đoàn, chính sách tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN tại các doanh nghiệp; chỉ đạo công đoàn cơ sở phối hợp người sử dụng lao động tổ chức đối thoại định kỳ, tổ chức thực hiện dân chủ trong doanh nghiệp; thương lượng và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp.

Đồng thời, chuẩn bị tốt công tác chăm lo Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2026, tập trung vào công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo, công nhân lao động xa quê nhiều năm không có điều kiện về quê đón Tết.


Tin liên quan

Đẩy mạnh chăm lo người lao động sau khi kiện toàn bộ máy Công đoàn phường, xã

Đẩy mạnh chăm lo người lao động sau khi kiện toàn bộ máy Công đoàn phường, xã

(NLĐO)- Nhiều Công đoàn phường, xã đã công bố quyết định thành lập và triển khai các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Công đoàn phường Phú Nhuận chăm lo cho đoàn viên sau khi kiện toàn bộ máy

(NLĐO) - Sau khi kiện toàn bộ máy nhân sự, Công đoàn phường Phú Nhuận sẽ thực hiện các nhiệm vụ, nhằm chăm lo, bảo vệ cho đoàn viên - lao động

Danh sách 13 Chủ tịch Công đoàn phường, xã thuộc tổ công tác số 8- LĐLĐ TP HCM

(NLĐO) - Ban Chấp hành 13 Công đoàn phường, xã thuộc tổ công tác số 8- LĐLĐ TP HCM tiếp tục nắm chắc tình hình đời sống, việc làm của người lao động

người lao động Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai Bữa cơm Công đoàn công nhân hỗ trợ người lao động tổ chức Công đoàn
