Đồng Nai tuyên dương 181 gương “người tốt, việc tốt”

Ngày 29-12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức tổng kết Chương trình 7 và tuyên dương gương "người tốt, việc tốt" năm 2025.

Các gương điển hình giao lưu những cách làm hay, kinh nghiệm quý

Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai, công tác triển khai thực hiện Chương trình 7 - “Người tốt, việc tốt” năm 2025 được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Việc phát hiện, biểu dương, nhân rộng gương điển hình thực hiện ngày càng bài bản, thực chất, có trọng tâm, trọng điểm; tiêu chí tuyên dương, khen thưởng đã rõ ràng, cụ thể, dễ áp dụng hơn. Trên cơ sở tiêu chí do Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy xây dựng, các địa phương, đơn vị đã rà soát, đánh giá và tuyên dương, khen thưởng 768 gương “người tốt, việc tốt”.

Cụ thể, Ban Chủ nhiệm Chương trình 7 cấp tỉnh đã tiếp nhận hồ sơ đủ điều kiện khen thưởng của 89/99 đơn vị, với tổng số 181 gương điển hình đề nghị khen thưởng cấp tỉnh. Qua rà soát, UBND tỉnh Đồng Nai tặng Bằng khen cho 82 tập thể, cá nhân; Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng giấy khen 99 tập thể và cá nhân.

Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, những tấm gương điển hình ở cơ sở đã được phát hiện, nhân rộng, góp phần lan tỏa các giá trị nhân văn, khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và nghĩa tình trong cộng đồng. Trong đó, điển hình như các mô hình: “Chính quyền thân thiện”, “Buổi sáng với nhân dân; “Camera an ninh”, “Việc phố, việc làng, đất vàng cũng hiến", “Khu dân cư kiểu mới sáng-xanh-sạch-đẹp”.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và các đại biểu tham dự buổi lễ

Nhiều tập thể, cá nhân được tuyên dương

Cũng tại buổi lễ tuyên dương, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát động phong trào thi đua thực hiện Chương trình 7 năm 2026 với tinh thần “Chủ động-sáng tạo-lan tỏa-nghĩa tình”.

Đặc biệt, mong muốn 181 tấm gương điển hình cấp tỉnh được tuyên dương lần này và 768 gương người tốt, việc tốt đã được tuyên dương ở các cấp sẽ tiếp tục giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, thực sự là những hạt nhân nòng cốt để lan tỏa những điều tử tế đến cộng đồng.

Đồng thời, kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh hãy bắt đầu hành trình xây dựng “người tốt, việc tốt” từ những việc làm nhỏ nhất. Một hành động nhặt rác bảo vệ môi trường, một cử chỉ giúp đỡ người hoạn nạn, một sáng kiến nhỏ trong lao động..., tất cả đều đáng trân trọng.