Ngày 15-10, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ I, giai đoạn 2025-2030. Ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự.

Ông Võ Tấn Đức-Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phát biểu

Nhiều kết quả

Phát biểu khai mạc đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Võ Tấn Đức nhấn mạnh Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ I, giai đoạn 2025-2030 là dịp để tôn vinh những điển hình tiên tiến, tấm gương "người tốt, việc tốt" trên các lĩnh vực - đó là những bông hoa đẹp trong vườn hoa thi đua yêu nước của tỉnh Đồng Nai.

Trong phong trào toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới, tỉnh Đồng Nai đã đạt được kết quả ấn tượng: 67/72 xã đạt chuẩn nông thôn mới (93,05%), 25/72 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (34,72%), 8/72 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (11,11%).

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh nhiều mô hình hiệu quả đã lan tỏa sâu rộng như: Việc phố, việc làng, đất vàng cũng hiến; việc nhỏ, việc to, dân lo là xong hết; hay các phong trào như: Thắp sáng đường quê, thắp sáng đường tuần tra biên giới...

Trong khi đó, trên lĩnh vực an sinh xã hội và chống đại dịch, phong trào Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau đã duy trì nhiều mô hình đoàn kết tương trợ, góp vốn xoay vòng, giúp 1.732 hộ nghèo về vốn vay với số tiền 5.074 tỉ đồng.

Phát biểu chỉ đạo, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh khẳng định trong thành tựu chung của tỉnh có sự đóng góp to lớn của các phong trào thi đua yêu nước với nhiều mô hình hay, sáng tạo, tiêu biểu, mang lại hiệu quả thiết thực.

Để phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Đồng Nai ngày càng phát triển sâu rộng, bà Tôn Ngọc Hạnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp phải coi trọng công tác kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, có sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn sản xuất, học tập, lao động mang lại lợi ích cho các cá nhân, tập thể và cộng đồng.

Đặc biệt quan tâm phát hiện nhân tố mới, tăng cường khen đột xuất; quan tâm khen thưởng, động viên kịp thời các đối tượng là công nhân, nông dân, học sinh, sinh viên, những người trực tiếp lao động, sản xuất, học tập, nghiên cứu khoa học… Thông qua các phong trào thi đua, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng những điển hình tiên tiến để tuyên truyền, lan tỏa rộng lớn trong xã hội.

Các gương điển hình tiên tiến giao lưu tại đại hội





Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Không ngừng nỗ lực phấn đấu

Là một trong 50 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu, xuất sắc được tôn vinh tại đại hội, đại úy Thái Ngô Hiếu (Đội CC&CNCH khu vực 5, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH-Công an tỉnh Đồng Nai), chia sẻ với chức trách nhiệm vụ được giao, bản thân đã nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bà Huỳnh Thị Hằng-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai và ông Dương Minh Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng ủy xã Long Thành trao hoa và kỷ niệm chương cho đại úy Thái Ngô Hiếu

Quá trình cứu hộ cứu nạn, anh Hiếu cùng các đồng đội đã cùng nhau vượt qua những khó khăn, thử thách, tuân thủ các chiến thuật chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CNCH) được đưa ra, di chuyển được hơn 50 hộ dân, trong đó có nhiều cụ già và trẻ nhỏ, phụ nữ bị ngập lụt đến nơi an toàn. Ngoài ra, bản thân anh còn trực tiếp cứu được 20 người bị nạn ở các vụ CNCH khác…

Điển hình nhất là việc anh Hiếu cứu sống 4 người đuối nước tại bãi biển thuộc ấp Tân Phước, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vào ngày 10-4-2022.

"Ngoài những lần tham gia nhiệm vụ thì bản thân tôi không ngừng nghiên cứu, học tập các nghị định, thông tư mới để có những đề xuất cải cách các vấn đề liên quan tới hồ sơ huấn luyện nghiệp vụ; cũng như hướng dẫn các lực lượng có cách làm thủ tục dễ dàng, thuận tiện hơn và đạt hiệu quả cao giúp doanh nghiệp bớt được thời gian hợp lý" - đại úy Hiếu nói.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn (bìa phải) và ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng Ban Thi đua khen thưởng Trung ương trao hoa và kỷ niệm chương cho em Vũ Thị Thùy Dương

Trong khi đó, em Vũ Thị Thùy Dương (cựu học sinh Trường THPT chuyên Quang Trung, phường Đồng Xoài) đã viết lên câu chuyện đẹp của tuổi trẻ khi giành giải nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý năm học 2024-2025.

Sinh ra trong gia đình có 4 anh chị em, hoàn cảnh của Thùy Dương đặc biệt khó khăn. Ba em bị bệnh không còn khả năng lao động, gánh nặng kinh tế dồn hết lên đôi vai người mẹ tảo tần. Từ năm lớp 6, Thùy Dương đến ở tại Mái ấm Thiên Ân, phường Bình Phước (nơi em được chở che, nuôi nấng và cũng là nơi thắp sáng trong em niềm tin về một tương lai tươi sáng).

Gian khó vất vả là vậy, nhưng suốt những năm học ở Trường THPT chuyên Quang Trung, Thùy Dương luôn nằm trong tốp học sinh giỏi, được thầy cô và bạn bè yêu quý.

Không giấu được xúc động khi được tuyên dương tại đại hội, Thùy Dương bộc bạch: “Đối với em, thành tích này như một trái ngọt sau hành trình dài cố gắng. Em biết ơn ba mẹ, biết ơn các sơ ở mái ấm, thầy cô và bạn bè đã luôn tin tưởng, động viên em. Em muốn nói với các bạn rằng, dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu, hãy dám ước mơ, dám hy vọng và hãy hành động. Vì nếu mình dám bắt đầu thì con đường phía trước sẽ luôn rộng mở. Em đã từng nghĩ mình không thể nhưng giờ em tin rằng, chỉ cần mình đủ kiên trì, thành công sẽ mỉm cười".

Hiện Thùy Dương đang theo học đại học trên TP HCM nơi em hy vọng có thể mở ra một hành trình mới cho tương lai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2025-2030 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng tỉnh Đồng Nai phát triển xanh, văn minh, hiện đại, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới”

Ông Nguyễn Tất Độ, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai phát biểu

Các đại biểu tham dự đại hội ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả do bão lũ

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh và Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Minh Hợi trao hoa, kỷ niệm chương và chúc mừng các tập thể điển hình tiên tiến tiêu biểu, xuất sắc được tôn vinh tại đại hội.

Ông Thái Bảo-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và bà Đặng Minh Nguyệt-Bí thư Đảng ủy phường Long Khánh trao hoa, kỷ niệm chương và chúc mừng các tập thể điển hình tiên tiến tiêu biểu, xuất sắc được tôn vinh tại đại hội.

Bà Huỳnh Thị Hằng-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai và ông Dương Minh Dũng-Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng ủy xã Long Thành trao hoa, kỷ niệm chương và chúc mừng các cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu, xuất sắc được tôn vinh tại đại hội.