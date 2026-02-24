HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Đồng Nai xử lý gần 700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn dịp Tết

Uyên Châu

(NLĐO)- Dịp Tết, CSGT Đồng Nai lập biên bản xử lý 2.171 trường hợp vi phạm, trong đó có 682 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Ngày 24-2, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ 14 đến 22-2), đã đồng loạt ra quân “xuyên đêm, xuyên Tết”, tập trung kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn và tốc độ.

Đồng Nai xử lý gần 700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Dịp Tết 2026 - Ảnh 1.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn trên đường Võ Thị Sáu, phường Trấn Biên

Toàn tỉnh đã bố trí 625 tổ công tác với 2.343 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra, kiểm soát; dừng kiểm tra 8.823 phương tiện.

Qua đó, lực lượng CSGT lập biên bản xử lý 2.171 trường hợp vi phạm (tăng 225 trường hợp so với cùng kỳ Tết 2025). Trong đó, tước 71 giấy phép lái xe, tạm giữ 756 phương tiện.

Tổng số tiền xử phạt ước tính hơn 8,6 tỉ đồng.

Riêng vi phạm nồng độ cồn, lực lượng CSGT đã lập biên bản 682 trường hợp, tăng mạnh so với thời gian liền kề và cùng kỳ năm trước.

Theo Phòng CSGT, việc tăng cường kiểm tra ngay từ mùng 1 Tết, kiểm soát chặt xe khách, xe kinh doanh vận tải và ứng dụng hiệu quả hệ thống camera giám sát, app VNeCSGT đã góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí so với thời gian liền kề trước Tết.

Về vi phạm tốc độ, lực lượng CSGT xử lý 879 trường hợp vi phạm tốc độ, giảm 498 trường hợp so với thời gian liền kề trước Tết và giảm 182 trường hợp so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, vi phạm về tốc độ giảm sâu so với cả thời gian trước Tết và cùng kỳ năm trước. Các lỗi như chở quá tải, quá khổ, cơi nới thùng xe không phát hiện trường hợp vi phạm; các lỗi đi sai phần đường, làn đường, tránh vượt, vượt đèn đỏ cũng giảm mạnh.

Dịp Tết, không xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, không có vụ tai nạn liên quan đến xe khách.

Trong 9 ngày Tết, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phạm pháp hình sự xảy ra 13 vụ, giảm 1 vụ so với cùng kỳ năm 2025. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 4 vụ tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế; phát hiện, bắt giữ 7 vụ tội phạm và vi phạm pháp luật về ma tuý; phát hiện, xử lý 1 vụ vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm; tổ chức triệt phá 12 vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc.


CSGT công an tỉnh đồng nai vi phạm nồng độ cồn tết nguyên đán
