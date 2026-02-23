Nồng độ cồn gấp đôi mức kịch khung: Hai người nhận cái kết đắng ngày cuối nghỉ Tết

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động ngày 23-2, đại diện Đội CSGT Rạch Chiếc - Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết tối 22-2, đơn vị đã ra quân tuần tra kiểm soát giao thông ở 10 phường (Dĩ An, Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Thủ Đức, Long Phước, Hiệp Bình, Linh Xuân, Tam Bình, Tân Đông Hiệp, Đông Hòa) và xử lý hàng loạt trường hợp vi phạm.

Đi sớm 20 phút, xe tải kéo theo rơ moóc vào đường Lò Lu, phường Long Phước và bị xử lý.

Lúc 20 giờ 10 phút, CSGT phát hiện tài xế Đ.Đ.T (35 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) điều khiển xe tải kéo theo rơ moóc đi vào đường Lò Lu, phường Long Phước. Theo quy định, đường Lò Lu cấm xe tải từ 6 giờ đến 8 giờ 30 và từ 16 giờ đến 20 giờ 30. Tài xế T. bị lập biên bản xử lý lỗi lái xe "đi vào đường có biển báo cấm". Tài xế T. sẽ bị xử phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Lúc 22 giờ 42 phút, CSGT tuần tra trên đường Hoàng Diệu 2, phường Linh Xuân thì phát hiện anh P.N.T (30 tuổi, ngụ phường Tăng Nhơn Phú) chạy xe máy có dấu hiệu say xỉn, loạng choạng tay lái. Qua kiểm tra, anh T. có mức nồng độ cồn 0,987 mg/l khí thở (vượt 2 lần mức kịch khung). Anh T. sẽ bị phạt tiền từ 8-10 triệu đồng, tạm giữ giấy phép lái xe từ 22-24 tháng, tạm giữ xe 7 ngày.

Trước đó, vào lúc 21 giờ 37 phút, CSGT phát hiện ông L.V.T (51 tuổi, ngụ phường Tăng Nhơn Phú) chạy xe máy có biểu hiện say xỉn. Qua kiểm tra, ông T. vi phạm nồng độ cồn mức 0,784 mg/l khí thở. Tương tự anh T., ông T. cũng bị phạt tiền từ 8-10 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22-24 tháng, tạm giữ xe 7 ngày.

Đội CSGT Rạch Chiếc phối hợp với công an địa phương xử lý vi phạm giao thông.

Theo Đội CSGT Rạch Chiếc, trong ngày 22-2, đơn vị đã xử lý đến 28 người vi phạm nồng độ cồn. Ngoài ra, Đội CSGT Rạch Chiếc cũng phối hợp với Công an phường Linh Xuân xử lý xe khách tại Quốc lộ 1, đường Đỗ Mười... 3 trường hợp đón trả khách không đúng nơi quy định, 2 trường hợp không quét thẻ nhận diện khi lái xe đã bị phát hiện, xử lý

Đội CSGT Rạch Chiếc lưu ý thời gian tới sẽ tăng cường xử lý các lỗi vi phạm giao thông ở địa bàn phường Long Phước.

Một trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý.



