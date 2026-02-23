HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Vì sao vi phạm nồng độ cồn tăng vào dịp Tết?

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Theo đại diện Cục CSGT, ngay từ sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, CSGT toàn quốc đã đồng loạt ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với tài xế.

Theo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an), trong 9 ngày nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 (14 đến 22-2), có 381 vụ tai nạn đã xảy ra trên toàn quốc, làm chết 230 người, bị thương 274 người. So với 9 ngày cùng kỳ nghỉ Tết Ất Tỵ 2025, số tai nạn giảm 154 vụ (-28,7%), giảm 73 người chết (-23,2%), giảm 118 người bị thương (-30,1%).

Vi phạm nồng độ cồn gia tăng vào dịp Tết 2026: Nguyên nhân và hậu quả - Ảnh 1.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với các tài xế. Ảnh: NLĐO

Nói về nguyên nhân giảm các vụ tai nạn, đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng Phòng hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông (Cục CSGT), cho rằng ngay từ sớm, đơn vị đã ban hành kế hoạch tổng thể siết chặt trật tự và bảo đảm an toàn giao thông dịp Tết và các lễ hội lớn đầu năm. Căn cứ theo lịch nghỉ Tết của người lao động, CSGT đồng loạt ứng trực và thực hiện kế hoạch cao điểm thêm 2 ngày trước và sau kỳ nghỉ.

Cũng theo thống kê của Cục CSGT, trong 9 ngày nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng CSGT các địa phương đã phát hiện, xử lý 76.374 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, phát hiện, xử lý 26.337 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (chiếm 34,4% tổng số vi phạm về trật tự an toàn giao thông) và tăng 9.188 trường hợp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Về việc xử lý vi phạm nồng độ cồn, đại tá Nguyễn Quang Nhật, cho biết ngay từ sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, CSGT toàn quốc đã đồng loạt ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với tài xế. 

Theo đó, các tổ công tác thực hiện nghiêm với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không ngại kiêng kỵ ngày Tết". Kết quả trung bình mỗi ngày có 2.500 - 3.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị phát hiện. Tổng số vi phạm nồng độ cồn năm nay tăng khoảng 53,5% so với cùng kỳ Tết năm ngoái.

Theo đại tá Nhật, nếu như trước đây đâu đó vẫn còn tư duy kiêng kỵ xử phạt ngày Tết thì nay đã hoàn toàn không còn. "Việc đảm bảo an toàn cho mỗi người dân khi ra đường là điều quan trọng nhất. Bên cạnh đó, không chỉ nồng độ cồn mà các vi phạm giao thông khác cũng bị xử lý nghiêm"- đại tá Nhật nêu rõ.

Theo Cục CSGT, trong 9 ngày nghỉ Tết tổng lưu lượng phương tiện từ đường địa phương đi vào các tuyến cao tốc do Cục CSGT quản lý là hơn 5,2 triệu lượt; tổng lưu lượng phương tiện từ các tuyến cao tốc ra tuyến đường địa phương là gần 5,4 triệu lượt.

nồng độ cồn CSGT giao thông Tết
