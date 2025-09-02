Dòng người đổ về ken đặc biển Vũng Tàu chiều 2-9

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Đông Nam Bộ

Dòng người đổ về ken đặc biển Vũng Tàu chiều 2-9

Ngọc Giang thực hiện

(NLĐO) - Người dân, du khách khắp các tỉnh, thành đổ về biển Vũng Tàu vui chơi, tắm biển, đón xem màn bắn pháo hoá trong đêm 2-9

Dòng người đổ về biển Vũng Tàu trong chiều 2-9 - Ảnh 1.

Chiều 2-9, khu vực Bãi Sau (Thùy Vân) đã chật kín người tắm biển, vui chơi, chụp ảnh. Trên dải cát dài, du khách đủ mọi lứa tuổi nô đùa trong sóng, người đi dạo, người ngồi thư giãn dưới dù che, tạo nên một bức tranh lễ hội biển đầy sức sống.

Dòng người đổ về biển Vũng Tàu trong chiều 2-9 - Ảnh 2.

Nhiều gia đình mang theo trẻ nhỏ, tranh thủ tận hưởng kỳ nghỉ ngắn ngày, trong khi giới trẻ háo hức check-in tại các điểm mới như quảng trường Tam Thắng hay đi bộ ven biển.

Dòng người đổ về biển Vũng Tàu trong chiều 2-9 - Ảnh 3.

"Chúng tôi đi từ Đồng Nai xuống từ hôm qua, sáng nay ra biển đã thấy đông kín người. Không khí rất nhộn nhịp, vui tươi, đúng là kỳ nghỉ lễ đáng nhớ"- chị Nguyễn Thị Hồng, một du khách cho biết.

Dòng người đổ về biển Vũng Tàu trong chiều 2-9 - Ảnh 4.

Từ chiều, lực lượng chức năng bắt đầu chốt chặn trên một số tuyến đường để chuẩn bị cho đêm diễn nghệ thuật và biểu diễn bắn pháo hoa, việc này đã được thông báo từ trước với người dân và du khách. Các phương tiện chuyển hướng khác, người đi bộ vẫn có thể vào khu vực bên trong để đón xem các hoạt động trong đêm 2-9.

Dòng người đổ về biển Vũng Tàu trong chiều 2-9 - Ảnh 5.

Không chỉ Bãi Sau, các bãi tắm khác cũng đông nghịt khách. Nhiều bãi biển không còn chỗ trống để gửi xe. Lực lượng chức năng địa phương phải tăng cường điều tiết giao thông, bố trí thêm nhân viên cứu hộ, nhắc nhở du khách giữ gìn vệ sinh, an toàn khi vui chơi trên biển.

Dòng người đổ về biển Vũng Tàu trong chiều 2-9 - Ảnh 6.

Các dịch vụ du lịch đi kèm như thuê ghế dù, phao bơi, ăn uống hải sản cũng hoạt động hết công suất. Một số quán hải sản ven biển ghi nhận lượng khách tăng gấp đôi so với ngày thường. Các khách sạn, nhà nghỉ quanh khu vực trung tâm báo kín phòng từ trước lễ.

Dòng người đổ về biển Vũng Tàu trong chiều 2-9 - Ảnh 7.

Dịp lễ năm nay, thời tiết Vũng Tàu thuận lợi, sóng biển hiền hòa. Đây cũng là lý do lượng khách đổ về thành phố biển tăng cao, tạo nên một "biển người" trải dài dọc bờ cát. Người dân cũng tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm trong ngày đặc biệt này.

Dòng người đổ về biển Vũng Tàu trong chiều 2-9 - Ảnh 8.

Đặc biệt, đêm nay tại Vũng Tàu sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật "Ánh sao độc lập" và màn bắn pháo hoa đặc sắc, đã thu hút du khách khắp nơi. Trong dòng người đông đúc, hình ảnh những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên bãi biển càng làm cho không khí ngày Quốc khánh thêm phần rộn ràng.

Tin liên quan

Du khách nô nức check-in Quảng trường Tam Thắng, phường Vũng Tàu

Du khách nô nức check-in Quảng trường Tam Thắng, phường Vũng Tàu

(NLĐO)- Quảng trường Tam Thắng nhanh chóng trở thành điểm thu hút hàng ngàn lượt du khách và người dân đến tham quan, check-in trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh

Biển Vũng Tàu kín đặc du khách

(NLĐO)- Trái ngược với cảnh vắng vẻ trong ngày đầu kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9, chiều 31-8 biển Bãi Sau chật kín người dân và du khách đổ về vui chơi, tắm biển.

Nhiều người "tiền mất, phòng không" khi đặt khách sạn ở Vũng Tàu dịp Lễ 2-9

(NLĐO)- Gần kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9, tình trạng lừa đảo đặt phòng khách sạn tại Vũng Tàu lại tái diễn, khiến nhiều du khách "tiền mất, phòng không"

Chương trình nghệ thuật lực lượng chức năng bắn pháo hoa Tam Thắng Vũng Tàu Bãi Sau biển Vũng Tàu thành phố Biển
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo