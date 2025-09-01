Du khách nô nức check-in Quảng trường Tam Thắng, phường Vũng Tàu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch xanh

Du khách nô nức check-in Quảng trường Tam Thắng, phường Vũng Tàu

Ngọc Giang thực hiện

(NLĐO)- Quảng trường Tam Thắng nhanh chóng trở thành điểm thu hút hàng ngàn lượt du khách và người dân đến tham quan, check-in trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh

Hình ảnh du khách nô nức check-in Quảng trường Tam Thắng, Vũng Tàu- Ảnh 1.

Ngày 1-9, ghi nhận tại khu vực trung tâm Bãi Sau (phường Vũng Tàu, TP HCM) dòng người đổ về Quảng trường Tam Thắng đông nghịt. Nhiều du khách hào hứng ghi lại khoảnh khắc dưới chân Tháp Tam Thắng, điểm nhấn kiến trúc của công trình.

Hình ảnh du khách nô nức check-in Quảng trường Tam Thắng, Vũng Tàu- Ảnh 2.

Không chỉ là nơi check-in, Quảng trường Tam Thắng còn trở thành không gian cộng đồng mới. Nhiều gia đình đưa con nhỏ đến vui chơi tại khu vực đài phun nước cạn; các nhóm bạn trẻ tập trung tại sân khấu nhạc nước để chờ xem những màn biểu diễn ánh sáng nghệ thuật. Trong ảnh, gia đình anh Nguyễn Tư Lúa (xã Long Hải, TP HCM) cùng gia đình chụp ảnh kỷ niệm tại tháp Tam Thắng

VIDEO: CLIP Quảng trường Tam Thắng nổi bật giữa biển Bãi Sau, Vũng Tàu

Hình ảnh du khách nô nức check-in Quảng trường Tam Thắng, Vũng Tàu- Ảnh 3.

Gia đình em Nguyễn Ngọc Anh, học sinh Trường THPT Vũng Tàu mang cờ Tổ quốc đến ngay Quảng trường Tam Thắng cùng lưu giữ những tấm ảnh nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc Khánh 2-9. Ngọc Anh cho biết rất thích thú với điểm check - in mới này, nhất là trong không khí gần ngày Quốc Khánh, khiến em không khỏi xúc động, tự hào về những hy sinh của thế hệ đi trước.

Hình ảnh du khách nô nức check-in Quảng trường Tam Thắng, Vũng Tàu- Ảnh 4.

Điểm cao nhất của quảng trường là Mũi Vọng Cảnh cũng thu hút đông người lên ngắm toàn cảnh biển Bãi Sau

Hình ảnh du khách nô nức check-in Quảng trường Tam Thắng, Vũng Tàu- Ảnh 5.

Một điểm check-in thu hút nhất những ngày qua là Tượng đài Liệt sĩ Vũng Tàu. Từ vị trí này, du khách có thể phóng tầm mắt nhìn thẳng xuống Quảng trường Tam Thắng với toàn cảnh tháp biểu tượng nổi bật trên nền biển xanh.

Hình ảnh du khách nô nức check-in Quảng trường Tam Thắng, Vũng Tàu- Ảnh 6.

Nhiều bạn trẻ chọn nơi đây làm điểm chụp hình yêu thích vì có góc nhìn bao quát, ấn tượng về công trình mới của Vũng Tàu. Anh Minh Hoàng (du khách đến từ Đồng Nai) chia sẻ: "Đứng ở Tượng đài Liệt sĩ, nhìn xuống Quảng trường Tam Thắng lung linh ánh sáng ban đêm thật sự rất ấn tượng. Đây chắc chắn sẽ là khung cảnh đặc trưng mới của Vũng Tàu, nơi mà bất kỳ ai đến cũng muốn lưu giữ kỷ niệm".

Hình ảnh du khách nô nức check-in Quảng trường Tam Thắng, Vũng Tàu- Ảnh 7.

Chỉ trong ngày đầu tiên đưa vào sử dụng, lượng người đến Quảng trường Tam Thắng ước tính hàng ngàn lượt. Dự kiến, trong những ngày tới, nơi đây sẽ tiếp tục là "điểm nóng" của du khách khi về Vũng Tàu.

Hình ảnh du khách nô nức check-in Quảng trường Tam Thắng, Vũng Tàu- Ảnh 8.

Công trình có tổng vốn đầu tư 155 tỉ đồng, do Sun Group tài trợ thiết kế và thi công, hoàn thành thần tốc chỉ trong 75 ngày. Tác giả thiết kế là kiến trúc sư người Ý Oliviero Godi cùng đội ngũ chuyên gia quốc tế, tạo nên một biểu tượng đô thị mới vừa mang tính nghệ thuật, vừa tôn vinh lịch sử gắn với ba ngôi làng Thắng Nhất - Thắng Nhì - Thắng Tam.

Hình ảnh du khách nô nức check-in Quảng trường Tam Thắng, Vũng Tàu- Ảnh 9.

Đây sẽ là nơi tổ chức Chương trình Nghệ thuật Kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Ban Tổ chức đã kiểm tra tổng thể âm thanh, ánh sáng cho đêm diễn vào tối 2-9.

Tin liên quan

Hình ảnh Núi Bà Đen nhuộm sắc đỏ dịp Lễ Quốc khánh 2-9

Hình ảnh Núi Bà Đen nhuộm sắc đỏ dịp Lễ Quốc khánh 2-9

(NLĐO) - Núi Bà Đen nhuộm trong sắc đỏ của cờ hoa rực rỡ cùng các chương trình biểu diễn sôi động diễn ra xuyên suốt 4 ngày của kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh.

Biển Vũng Tàu kín đặc du khách

(NLĐO)- Trái ngược với cảnh vắng vẻ trong ngày đầu kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9, chiều 31-8 biển Bãi Sau chật kín người dân và du khách đổ về vui chơi, tắm biển.

CLIP: Ô tô 16 chỗ cháy trơ khung trên quốc lộ 51 khi đang hướng về Vũng Tàu

(NLĐO)- Đang lưu thông trên Quốc lộ 51 hướng từ Đồng Nai về Vũng Tàu, một chiếc ô tô 16 chỗ bất ngờ bốc cháy dữ dội.

nghỉ lễ quốc khánh Bãi Sau tháp Tam Thắng biển Vũng Tàu quảng trường Tam Thắng đường Thuỳ Vân lễ quốc khánh Chương trình nghệ thuật
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo