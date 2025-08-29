HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Du lịch xanh Tiêu điểm

Nhiều người "tiền mất, phòng không" khi đặt khách sạn ở Vũng Tàu dịp Lễ 2-9

Ngọc Giang

(NLĐO)- Gần kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9, tình trạng lừa đảo đặt phòng khách sạn tại Vũng Tàu lại tái diễn, khiến nhiều du khách "tiền mất, phòng không"

Những ngày qua, trên các hội nhóm du lịch xuất hiện liên tiếp cảnh báo về các fanpage giả mạo khách sạn, tung khuyến mãi "giá rẻ bất ngờ" để dụ khách. Khi khách hàng liên hệ, đối tượng yêu cầu chuyển khoản đặt cọc từ 30% đến 100% giá trị phòng. Tuy nhiên, ngay sau khi nhận tiền, chúng lập tức chặn liên lạc, biến mất.

Anh V. (ngụ TP HCM) chia sẻ: "Tôi định đặt phòng cho cả gia đình đi Vũng Tàu dịp Lễ 2-9. Thấy một fanpage quảng cáo khách sạn 4 sao, giá chỉ 1,5 triệu đồng/đêm nên nhắn tin đặt. Bên kia yêu cầu đặt cọc 50%. Nghi ngờ, tôi gọi trực tiếp vào số điện thoại chính thức thì mới biết fanpage đó hoàn toàn giả mạo".

Tái diễn chiêu trò lừa đảo đặt phòng khách sạn Vũng Tàu dịp lễ 2-9- Ảnh 1.

Một fanpage giả mạo khách sạn Ngọc Hạnh Vũng Tàu để lừa đảo

Chị N.M.T (ngụ Đồng Nai) thì không may mắn như vậy. Sau khi thấy facebook của một khách sạn 4 sao với hàng chục ngàn người theo dõi, hình ảnh sang trọng, giá phòng "ưu đãi" hấp dẫn, chị đã tin tưởng đặt 2 phòng cho gia đình trong kỳ nghỉ Lễ 2-9.

"Fanpage này trả lời rất nhanh, gửi cả hình ảnh phòng, thực đơn buffet… rồi yêu cầu tôi chuyển khoản đặt cọc 3 triệu đồng để giữ chỗ. Tôi nghĩ khách sạn lớn thì không thể lừa nên yên tâm chuyển tiền, rồi tình cờ mới biết được cảnh báo lừa đảo, liên hệ lại thì bị chặn liên lạc"- chị T. nói.

Theo các cơ sở lưu trú tại Vũng Tàu, đây là chiêu trò thường xuyên lặp lại vào các mùa cao điểm du lịch. Đại diện khách sạn Ngọc Hạnh (đường Thùy Vân) cho biết: "Fanpage khách sạn bị giả mạo rất nhiều. Không ít khách chuyển khoản số tiền lớn rồi tìm đến lễ tân mới biết mình bị lừa. Thậm chí, có trường hợp kẻ gian gửi link giả, chiếm quyền điều khiển điện thoại và rút sạch tài khoản, có khách mất đến 80 triệu đồng".

Tái diễn chiêu trò lừa đảo đặt phòng khách sạn Vũng Tàu dịp lễ 2-9- Ảnh 2.

Mỗi dịp Lễ, Tết, Vũng Tàu đón lượng khách rất đông, đây là cơ hội cho kẻ lừa đảo đặt phòng giá rẻ

Khách sạn Malibu Vũng Tàu cũng xác nhận từng nhận nhiều phản ánh tương tự. Đơn vị này khuyến cáo du khách nên đặt phòng qua các nền tảng uy tín hoặc gọi xác minh trực tiếp vào số điện thoại công bố chính thức của khách sạn.

Không chỉ mất tiền, có nhiều gia đình còn rơi vào cảnh "tiến thoái lưỡng nan" khi đến Vũng Tàu để nhận phòng thì mới biết bị lừa, đúng lúc khan hiếm phòng phải chấp nhận thuê tạm phòng tại một khách sạn nhỏ, xa biển vì không muốn gia đình lỡ chuyến du lịch hè.

Tái diễn chiêu trò lừa đảo đặt phòng khách sạn Vũng Tàu dịp lễ 2-9- Ảnh 3.

Bãi biển Vũng Tàu sạch, đẹp chờ đón du khách trong dịp Lễ 2-9 năm nay

UBND phường Vũng Tàu khuyến cáo du khách nên đặt phòng, dịch vụ thông qua các kênh chính thống. Tốt nhất là liên hệ trực tiếp với khách sạn, cơ sở lưu trú hoặc đặt qua các website, ứng dụng đặt phòng uy tín đã được xác thực, thay vì giao dịch qua facebook, zalo cá nhân thiếu thông tin pháp lý.

Trước khi chuyển tiền, du khách cần kiểm tra, đối chiếu địa chỉ, số điện thoại từ nhiều nguồn khác nhau; đồng thời yêu cầu khách sạn cung cấp hóa đơn hoặc phiếu xác nhận đặt phòng có đầy đủ thông tin. Du khách không nên chuyển toàn bộ số tiền trước.

Ngoài ra, nên ưu tiên đặt cọc qua tài khoản ngân hàng chính chủ của khách sạn hoặc doanh nghiệp, tuyệt đối tránh chuyển tiền vào tài khoản cá nhân không rõ danh tính.

số điện thoại cảnh báo lừa đảo lừa đảo đặt phòng Vũng Tàu đặt phòng giá rẻ Bãi Sau phường Vũng Tàu TP HCM lừa đảo trực tuyến
