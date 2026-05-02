Dòng người đổ về siêu thị, trung tâm thương mại mua sắm

Thông tin từ chuỗi siêu thị WinMart và cửa hàng WinMart+ và WiN thuộc WinCommerce (công ty thành viên của Tập đoàn Masan), ngày 30-4, hệ thống ghi nhận sức mua tăng mạnh trên phạm vi toàn quốc, phản ánh xu hướng tiêu dùng tăng cao trong các dịp cao điểm.

Siêu thị ghi nhận lượng khách đến mua sắm rất đông

Theo ghi nhận, doanh thu toàn hệ thống ngày 30-4 tăng 55% so với ngày thường và tăng 22% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy đà tăng trưởng tích cực. Số lượng hóa đơn tăng 30% so với ngày thường và tăng 27% so với cùng kỳ, phản ánh tần suất mua sắm của khách hàng gia tăng rõ rệt.

Tăng trưởng này cho thấy nhu cầu mua sắm phục vụ kỳ nghỉ lễ duy trì ở mức cao, đặc biệt trong bối cảnh người tiêu dùng có xu hướng chuẩn bị kỹ lưỡng cho các hoạt động tụ họp gia đình, du lịch và tiêu dùng tại nhà.

Các nhóm hàng thiết yếu tiếp tục chiếm tỉ trọng lớn trong giỏ hàng, bao gồm thực phẩm tươi sống, đồ ăn chế biến sẵn, đồ uống và hàng tiêu dùng nhanh. Đây đều là những mặt hàng gắn liền với nhu cầu sinh hoạt hàng ngày và các bữa ăn gia đình trong dịp lễ.

Ông Mai Ngọc Quý, Giám đốc siêu thị WinMart Times City, cho biết: "Sức mua tăng mạnh nhưng nguồn cung và giá cả vẫn được đảm bảo ổn định nhờ công tác chuẩn bị từ sớm, bao gồm dự báo nhu cầu dựa trên dữ liệu bán hàng và làm việc trước với các nhà cung cấp để đảm bảo hàng hóa đầy đủ trong suốt kỳ nghỉ."

Với hệ thống AEON, hệ thống dự kiến lượng khách đến các Trung tâm thương mại, Trung tâm Bách hóa tổng hợp và Siêu thị sẽ tăng mạnh, từ 10-25% theo từng khu vực.

Lượng khách dự kiến sẽ đổ về các khu vực mua sắm tại các thành phố lớn và điểm du lịch, với nhu cầu giải trí và ăn uống cùng gia đình. Trong đó, hệ thống Trung tâm AEON Huế, Tân An (Tây Ninh), Văn Giang (Hưng Yên) dự đoán đón lượng khách lớn từ những người về quê nghỉ lễ.

Vì vậy, Trung tâm Bách hóa tổng hợp và Siêu thị AEON sẽ kéo dài thời gian hoạt động, đóng cửa muộn hơn nhằm đảm bảo phục vụ khách hàng tốt nhất trong thời gian nghỉ lễ.