Gợi ý những điểm mua sắm “giá hời” tại TPHCM trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, dịp lễ 30-4 và 1-5, nhiều thương hiệu đồng loạt tung ưu đãi, liên tục làm mới chương trình nhằm mở rộng lựa chọn tiết kiệm và linh hoạt cho người tiêu dùng.

Cụ thể, thương hiệu đồ ăn nhanh KFC triển khai combo giá 159.000 đồng (giảm khoảng 30%), gồm 3 miếng gà giòn, 2 phần mì Ý Migaxuxi hoặc burger tôm và 3 ly Pepsi.

Chương trình áp dụng từ ngày 27-4 đến 7-5 tại hầu hết cửa hàng trên toàn quốc (trừ KFC Vinpearl Hòn Tre), dùng tại chỗ hoặc mang về; không áp dụng với đơn từ 1 triệu đồng, giao hàng hoặc các ưu đãi khác.

Trong khi đó, Katinat ra mắt bộ sưu tập ly phiên bản giới hạn "Dệt gấm vóc tự hào", kèm ưu đãi đến 25% cho đơn hàng lớn. Sản phẩm phát hành số lượng có hạn và có thể nhanh chóng hết hàng.

Tại Trung tâm Thương mại Gigamall (240-242 Phạm Văn Đồng, TPHCM), người tiêu dùng là thành viên App Gigamall sẽ được nhận ngay 1 lá cờ Việt Nam, dành riêng cho 50 thành viên đầu tiên đến quầy dịch vụ khách hàng sớm nhất.

Các thương hiệu thời gian, ngành hàng tiêu dùng kinh doanh tại Gigamall cũng đang chạy chương trình giảm giá lên đến 40%.

Đại diện Saigon Co.op cho biết toàn bộ hệ thống bán lẻ, gồm Co.opmart, Co.opmart Pro, Co.opXtra, Co.op Food, FineLife, Cheers, Co.op Smile, Sense và Co.op Online, đang đẩy mạnh ưu đãi theo hướng thiết thực, dễ tiếp cận.

Người tiêu dùng có thể vừa đáp ứng nhu cầu mua sắm mùa lễ, vừa chủ động kiểm soát ngân sách gia đình.

Từ nay đến 13-5, hơn 10.000 mặt hàng thiết yếu, từ chăm sóc cá nhân, giặt xả đến thực phẩm dinh dưỡng, được giảm giá đến 50%.

Đại diện Saigon Co.op cho hay từ nay đến 13-5, khách hàng mua sản phẩm thương hiệu Power 100 từ 299.000 đồng sẽ được tặng phiếu mua hàng 30.000 đồng.

Với hóa đơn từ 199.000 đồng có từ 1 lốc 6 lon Strongbow 320 ml hoặc Heineken 250 ml, khách hàng được tặng thêm phiếu mua hàng 30.000 đồng cho nhóm thực phẩm tươi sống.

Trong ngày 30-4, chương trình "Lan tỏa hạnh phúc tuổi 30" dự kiến tặng gần 5.000 chai dầu gội Clear Scalpceuticals Pro dung tích 80g cho các khách hàng thành viên đầu tiên mua sắm tại hệ thống Co.opmart, Co.opmart Pro, Co.opXtra toàn quốc.

Ngoài ra, từ ngày 4 đến 13-5, khách hàng thành viên mua sắm từ thứ hai đến thứ năm, với hóa đơn từ 400.000 đồng và tổng tích lũy đạt từ 2,5 triệu đồng (2 triệu đồng đối với khu vực miền Bắc) sẽ được đổi quà là bộ thớt gỗ cao cấp, thời gian đổi quà kéo dài đến 17-5.

Trên Co.op Online, loạt ưu đãi đến 50%, giờ vàng săn deal và mã e-voucher giảm sâu được tung ra liên tục. Từ ngày 7-5 đến 10-5, 50 khách hàng có tổng chi tiêu tích lũy từ 3 triệu đồng trở lên sớm nhất sẽ nhận được voucher 30.000 đồng sử dụng tại rạp phim CGV toàn quốc, mở rộng trải nghiệm mua sắm sang giải trí.