Chiều 3-5, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai và các đơn vị liên quan căng mình điều tiết giao thông khi dòng xe đông đúc đổ về TPHCM qua cửa ngõ Quốc lộ 1 và các tuyến cao tốc.

Xe cộ di chuyển chậm trên Quốc lộ 1, nối dài hàng km hướng về TPHCM

Tại khu vực Quốc lộ 1A, các xe di chuyển thuận lợi khi được cảnh sát giao thông phân luồng, điều tiết linh hoạt. Tuy nhiên, các phương tiện lưu thông chậm, kéo dài hàng km qua khu vực phường Trảng Bom.

Trong khi đó, trên cao tốc TPHCM - Long Thành-Dầu Giây, ùn ứ kéo dài trên cầu Long Thành hướng về TPHCM.

Ngay từ trưa cùng ngày, dòng xe bắt đầu dồn ứ tại nhiều điểm trên tuyến. Đáng chú ý, tại trạm thu phí cầu Long Thành (đoạn qua cầu Long Thành) hướng về nút giao An Phú, các xe nối đuôi nhiều km, di chuyển chậm.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 phải tăng cường lực lượng túc trực, phân luồng giao thông.

Theo thống kê ban đầu của Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E), trong 4 ngày cao điểm từ 29-4 đến 2-5, lưu lượng xe trên tuyến đạt hơn 353.000 lượt, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Để thuận lợi cho người dân và giảm tải ùn tắc, lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân nên chủ động lựa chọn lộ trình thay thế như Quốc lộ 1 hoặc các tuyến đường khác để giảm áp lực cho cao tốc.

Đồng thời, các tài xế cần giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát, tuân thủ làn đường và không sử dụng làn dừng khẩn cấp sai quy định.

Các xe di chuyển chậm trên Quốc lộ 1A, hướng Đồng Nai đi TPHCM. Trong khi đó, chiều ngược lại thì thông thoáng

Một vụ va chạm trên cầu Long Thành vào trưa nay