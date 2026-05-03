4 ngày nghỉ lễ, tai nạn giao thông làm 95 người tử vong

Ngày 3-5, tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết trong 4 ngày nghỉ dịp lễ 30-4 và 1-5, toàn quốc xảy ra 177 vụ tai nạn giao thông, làm chết 95 người, bị thương 114 người. So với cùng kỳ năm 2025, giảm 72 vụ, giảm 35 người chết và giảm 65 người bị thương.



Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Bùng - Vạn Ninh khiến 2 người thương vong rạng sáng 3-5. Ảnh: NLĐO

Trong đó, tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 176 vụ, làm chết 94 người, bị thương 114 người; giảm 71 vụ, giảm 35 người chết và giảm 41 người bị thương so với cùng kỳ. Đường sắt xảy ra 1 vụ tai nạn, làm 1 người chết; số vụ không tăng, không giảm nhưng số người chết tăng 1 người, số người bị thương không thay đổi. Đường thủy không xảy ra tai nạn; giảm 1 vụ, giảm 1 người chết và giảm 3 người bị thương.

Về công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện 53.833 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý 53.916 trường hợp. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 277 ô tô, 13.033 mô tô và 1.048 phương tiện khác; tước 1.479 giấy phép lái xe (GPLX), trừ điểm GPLX đối với 7.951 trường hợp.

Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: Vi phạm nồng độ cồn 11.411 trường hợp; vi phạm tốc độ 13.390 trường hợp; chở hàng quá tải 184 trường hợp; sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện 395 trường hợp; vi phạm ma túy 21 trường hợp…

Trên các tuyến cao tốc, các đội tuần tra kiểm soát thuộc Cục CSGT đã kiểm tra, phát hiện 1.649 trường hợp vi phạm, lập biên bản 275 trường hợp; tước GPLX 3 trường hợp, trừ điểm GPLX 120 trường hợp; tạm giữ 3 phương tiện và gửi thông báo vi phạm 1.400 trường hợp.

Đối với đường thủy, lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý 799 trường hợp vi phạm, tạm giữ 3 phương tiện. Trong khi đó, lĩnh vực đường sắt phát hiện, lập biên bản xử lý 366 trường hợp vi phạm, tạm giữ 3 phương tiện.

Theo Cục CSGT, tình hình trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ cơ bản được kiểm soát, tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí. Tuy nhiên, vi phạm về nồng độ cồn và tốc độ vẫn chiếm tỉ lệ cao.

Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là những lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.