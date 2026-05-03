Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 3-5: Cửa ngõ phía Tây ùn tắc; trực thăng đưa 2 bệnh nhân đi cấp cứu

Cửa ngõ phía Tây ùn tắc cục bộ sau lễ

Chiều 3-5, cửa ngõ phía Tây TPHCM xảy ra ùn tắc, phương tiện xếp hàng di chuyển chậm.

Lúc 15 giờ 30, trên Quốc lộ 1A (đường Lê Khả Phiêu), người dân ùn ùn trở lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Quan sát cho thấy ô tô, xe máy di chuyển chậm, nhiều đoạn ùn tắc.

Dòng xe đổ từ miền Tây đi TPHCM khiến nhiều thời điểm xảy ra kẹt xe cục bộ trước bến, chủ yếu là xe máy.

Giao thông ở cửa ngõ phía Tây TPHCM





Công an mở cao điểm và ra khuyến cáo tới người dân

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM, các phòng nghiệp vụ đã phối hợp Ban Chỉ đạo 138 các địa phương tổ chức lễ phát động cao điểm ra quân bóc gỡ quảng cáo sai quy định trên toàn địa bàn, nhằm lập lại mỹ quan đô thị và bảo đảm an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TPHCM cũng tăng cường kiểm tra công tác đăng ký, quản lý cư trú tại các chung cư, cơ sở lưu trú trên địa bàn. Hoạt động này nhằm phục vụ điều tra cơ bản, nắm chắc địa bàn, quản lý nhân khẩu và bảo đảm an ninh trật tự tại các khu đô thị, chung cư.

Công an TPHCM kiểm tra chung cư, cơ sở lưu trú

Áp dụng quy định mới khi nhập cảnh Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất

Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Việt Nam vừa ban hành thông báo chính thức về việc áp dụng quy định khai báo thông tin trước khi nhập cảnh tại Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất.

Việc này nhằm hiện đại hóa công tác quản lý, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ hành khách theo hướng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn.

Cơ quan chức năng khuyến cáo hành khách cần khai báo trước khi nhập cảnh

Trực thăng đưa 2 bệnh nhân từ Trường Sa Lớn về đất liền cấp cứu

Ngày 3-5, Bệnh viện Quân y 175 cho biết trong những ngày nghỉ lễ, đội cấp cứu đường không tại đây đã vượt biển, kịp thời cứu 2 bệnh nhân từ Trường Sa về đất liền tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Vận chuyển bệnh nhân bằng đường hàng không luôn tiềm ẩn nguy cơ do thay đổi áp suất ảnh hưởng đến hô hấp. Vì vậy, các bệnh nhân được theo dõi liên tục và sẵn sàng can thiệp trong suốt chuyến bay.

Công an bắt khẩn cấp kẻ giật cọc vé số của người nghèo

Ngày 3-5, Công an TPHCM cho biết đã phối hợp Công an xã Bình Lợi (TPHCM) bắt khẩn cấp Thái Thị Đèo (SN 1980, quê Tây Ninh) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Thái Thị Đèo cùng tang vật là vé số giật được

Một CEO bất động sản đột ngột qua đời

Những ngày qua, thông tin thạc sĩ Liêu Kỳ Nhân (SN 1984, quê Trà Vinh cũ, nay là Vĩnh Long) đột ngột qua đời đã khiến cộng đồng mạng và giới doanh nhân bàng hoàng, tiếc thương.

Anh là người sáng lập kiêm CEO Công ty BĐS Happyhomes (trụ sở tại TPHCM), doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, khách sạn và căn hộ dịch vụ.

