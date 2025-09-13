HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thăm hỏi, động viên cháu trai sống sót trong vụ thảm án tại Đắk Lắk

(NLĐO) – Chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi nạn nhân sống sót và bàn phương án lo hậu sự cho các nạn nhân tử vong trong vụ thảm án tại Đắk Lắk

Chiều 13-9, ông Nguyễn Đình Tâm, Chủ tịch UBND phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã họp đột xuất bàn phương án hỗ trợ, lo hậu sự cho 3 nạn nhân trong vụ thảm án.

Thăm hỏi, động viên cháu trai sống sót trong vụ thảm án tại Đắk Lắk- Ảnh 1.

Chính quyền phường Thành Nhất thăm hỏi, động viên nạn nhân trong vụ thảm án tại Đắk Lắk

Theo ông Tâm, phường đã phân công nhiệm vụ cho các bộ phận để hỗ trợ, lo hậu sự các nạn nhân được chu toàn.

Cùng ngày, lãnh đạo phường Thành Nhất cũng đã tới Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho cháu Trần Tấn P. (SN 2012). Cháu P. bị hung thủ đâm chém nhiều nhát vào người nhưng đã cố gắng trèo ra khỏi nhà và được 1 người bạn hàng xóm đưa vào nhà trốn nên thoát chết.

Đại diện ban tự quản Tổ dân phố 10, phường Thành Nhất cho biết đã sẵn sàng các phương án để hỗ trợ, lo hậu sự cho những nạn nhân.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 1 giờ cùng ngày, Nguyễn Nam Đại Thuận (SN 1988, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) đến nhà chị Nguyễn Thị Kim H. (SN 1992, ngụ Tổ dân phố 10, Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk).

Tại đây, Thuận dùng dao đâm loạn xạ vào các thành viên trong gia đình.

Hậu quả, chị H., bà Trần Thị D. (SN 1970, mẹ chị H.), anh Bùi Văn N. (SN 2002, em chị H.) tử vong. Cháu Trần Tấn P. (SN 2012, con trai riêng chị H.) bị thương nặng. Riêng cháu gái 3 tuổi con chung của Thuận và H. không bị Thuận sát hại.

Sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ tổ chức truy bắt, chốt chặn các hướng mà đối tượng có thể bỏ trốn.

Quá trình truy bắt, xác minh, cơ quan công an nắm được thông tin, trên đường bỏ trốn, Thuận đã cướp xe máy của một người phụ nữ đi đường. Đồng thời, Thuận thay quần áo và di chuyển qua nhiều địa bàn để tránh bị lực lượng công an phát hiện.

Đến 8 giờ 31 phút cùng ngày, lực lượng công an đã bắt được nghi phạm Thuận tại phường Ea Kao. Lúc đó, Thuận đang lẩn trốn trong một đám sắn. Thời điểm này, trên người đối tượng có 2 con dao và 1 lọ thuốc ngủ.

Bước đầu, Thuận khai nhận có một người con chung với chị H. Thời gian qua, Thuận ăn chơi lêu lổng nên gia đình chị H. lánh mặt, không cho gặp mặt con, dẫn đến hai bên xảy ra mâu thuẫn. Do đó, đối tượng đã ra tay sát hại gia đình chị H.

Thuận có 2 tiền án về các tội trộm cắp tài sản và hủy hoại tài sản.

Hành trình truy bắt nghi phạm gây ra vụ thảm án tại Đắk Lắk

Hành trình truy bắt nghi phạm gây ra vụ thảm án tại Đắk Lắk

(NLĐO) - Đối tượng gây ra vụ thảm án tại Đắk Lắk có 2 tiền án, mâu thuẫn kéo dài và thường xuyên đánh vợ chưa cưới

Vụ thảm án tại Đắk Lắk: Nghi phạm có quan hệ thế nào với nạn nhân?

Vingroup nộp đơn kiện chủ tài khoản Facebook Hiền Nguyễn lên toà án Mỹ; Bắt tạm giam loạt lãnh đạo vụ án ông bầu Cao Tiến Đoan; Giá vàng tiếp đà giảm sốc…

Lời khai ban đầu của nghi phạm vụ thảm án tại Đắk Lắk

(NLĐO) – Bước đầu nghi phạm khai nhận do mâu thuẫn với gia đình vợ, không được cho ở chung nên đã ra tay sát hại 3 người, đâm 1 người trọng thương.

